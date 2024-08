Adiós al insomnio: esta es la planta que necesitas en tu habitación para dormir mejor y relajarte durante toda la noche

Se estima que más de cuatro millones de españoles sufre un trastorno del sueño. Cuando no podemos dormir, no solo nuestra salud mental se ve afectada, sino también nuestro cuerpo al percibir que no ha descansado lo suficientemente bien para afrontar un nuevo día.

Existen múltiples factores que pueden incidir en este problema más común de lo que se puede llegar a pensar. Estrés, ruido, habitaciones con demasiada luz... diferentes motivos que nos provocan insomnio o un sueño tan ligero que no nos resulta suficiente para descansar.

Afortunadamente, existen remedios naturales que no solo favorecen un descanso reparador, sino que también conlleva otros beneficios para la salud. Uno de ellos es apostar por una planta de lavanda en nuestra habitación.

La lavanda es conocida por sus múltiples beneficios que favorecen un sueño saludable y reparador. Incluir una planta en tu zona de descanso es todo un acierto. Su olor, que favorecerá tu relajación y descanso, será un aditivo natural.

Existen diferentes variedades de esta planta, pero la más común, la que su aspecto es espigado y su tono azulado, es muy sencilla de conseguir en cualquier tienda especializada, por lo que se terminó el dormir mal.

Lavanda para dormir mejor

Deja de pensar que tener una planta natural en el dormitorio perjudicará tu bienestar porque esta creencia está totalmente obsoleta. Si además apuesta por una de las que mejor olor y belleza aporta, tu elección habrá sido 100% correcta.

Incluir una planta de lavanda en tu dormitorio beneficiará notablemente tu descanso. No es necesario que sea una planta de gran tamaño, su inconfundible aroma te llegará incluso si su volumen sea pequeño.

Planta de lavanda. iStock

Resulta una de las plantas más eficaces a la hora de beneficiar el descanso. Su relajante olor perfumará la habitación sin resultarte demasiado penetrante como para ser molesto.

Beneficios de la lavanda

La lavanda, además de promover un descanso reparador, contiene otras ventajas para la salud que poco se habla de ellas.

Efecto relajante. La lavanda desprende un aroma cuyas propiedades relajantes reducen la ansiedad, la tensión y el estrés. Todo

Presión arterial y frecuencia cardiaca a raya . Se ha demostrado que inhalar el aroma de la lavanda reduce el ritmo cardiaco y la presión de las arterias, lo cual favorece el sueño y la previa relajación.

. Se ha demostrado que inhalar el aroma de la lavanda reduce el ritmo cardiaco y la presión de las arterias, lo cual favorece el sueño y la previa relajación. Mejor calidad del sueño . El olor de la lavanda favorece la calidad de nuestro sueño debido a que aumenta la cantidad de tiempo que estamos en el sueño REM. Estas etapas de sueño profundo hace que el sueño sea más reparador.

. El olor de la lavanda favorece la calidad de nuestro sueño debido a que aumenta la cantidad de tiempo que estamos en el sueño REM. Estas etapas de sueño profundo hace que el sueño sea más reparador. Adiós al insomnio . Aquellas personas que sufren insomnio pueden ver reducido este mal gracias a su efecto calmante que ejerce sobre el cuerpo y la mente. Conciliar el sueño con una planta de estas al lado te resultará mucho más sencillo.

. Aquellas personas que sufren insomnio pueden ver reducido este mal gracias a su efecto calmante que ejerce sobre el cuerpo y la mente. Conciliar el sueño con una planta de estas al lado te resultará mucho más sencillo. Ansiedad controlada. La lavanda contiene propiedades ansiolíticas naturales. Estas ayudan a controlar los niveles de ansiedad que algunas personas sufren antes de dormir.

Cómo cuidar la lavanda

Otra de las grandes ventajas de tener una planta de lavanda en la habitación donde dormimos es lo sencillo que resulta cuidarla. Si era una de tus preocupaciones y por eso te estabas pensando si incluir este remedio casero en tu vida, estás de enhorabuena.

Para disfrutar de una planta de lavanda saludable y beneficiarte de los efectos calmantes de esta para tu completo descanso, no debes seguir unos pasos muy complejos.