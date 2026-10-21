Adora, abuela cocinera: "La calabaza más rica del otoño no se hace en puré, sino con chorizo, panceta y un toque de orégano"

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La calabaza tiene sitio en la cocina de otoño más allá de las cremas. Su pulpa se puede asar, incorporar a un guiso o cocinar en una sartén hasta que quede tierna, con una textura que permite servirla sin necesidad de triturarla.

Adoración, conocida por sus recetas en la cuenta @adora_comidas123, prepara una versión con chorizo y panceta. La compartió en Mañaneros, de TVE, donde explicó una elaboración que aprovecha la grasa de estos ingredientes para cocinar las verduras.

El orégano completa el plato con un aroma que acompaña el dulzor de la calabaza. La receta se prepara en una sola sartén y lleva también cebolleta y ajo.

Para hacerla en casa conviene prestar atención al corte. Los dados de tamaño parecido se cocinan de manera más uniforme y permiten controlar mejor el punto: tiernos, pero con algo de consistencia, o más deshechos.

También interesa ajustar el aceite desde el principio. El chorizo y la panceta sueltan grasa al calentarse, por lo que es preferible empezar con poca cantidad y añadir más únicamente si hace falta.

Calabaza frita con chorizo y panceta 800 g de calabaza limpia, sin piel ni semillas

150 g de panceta

100 g de chorizo

1 cebolleta

2 dientes de ajo

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de orégano seco

Sal al gusto Paso 1 Prepara los ingredientes. Corta la calabaza en dados pequeños, trocea la panceta y el chorizo y pica la cebolleta y el ajo. Paso 2 Dora la carne. Calienta el aceite en una sartén amplia. Fríe la panceta y el chorizo hasta que estén hechos. Retira y reserva. Paso 3 Cocina el sofrito. En esa misma sartén, pocha la cebolleta. Añade el ajo y remueve sin dejar que se queme. Paso 4 Incorpora la calabaza. Cocina a fuego medio-bajo, removiendo, hasta que esté tierna. Si se pega antes de ablandarse, añade un poco de agua. Paso 5 Termina el plato. Agrega el orégano y reincorpora la carne. Mezcla, calienta el conjunto y prueba antes de añadir sal.

El punto de la sartén

Una sartén amplia facilita que la calabaza pierda parte del agua que libera durante la cocción. Si los dados quedan demasiado amontonados, costará más que esa humedad se evapore y el resultado será más parecido al de una verdura cocida.

El fuego tampoco debe estar demasiado alto. La superficie puede dorarse antes de que el interior esté tierno. Para comprobar el punto, basta con pinchar uno de los trozos: debe ceder con facilidad.

Si se busca una textura más cremosa, se puede aplastar parte de la calabaza con una cuchara mientras se cocina. Para conservar los dados, conviene remover con suavidad y retirarla del fuego en cuanto esté hecha.

La sal se ajusta al final porque el chorizo y la panceta ya aportan una cantidad que varía según el producto. Probar el conjunto después de reincorporarlos evita salar la verdura en exceso.

Qué aporta la calabaza

La calabaza contiene una proporción elevada de agua y aporta fibra, potasio y vitamina C. También contiene betacarotenos, pigmentos que el organismo puede transformar en vitamina A, según la ficha nutricional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Estas características corresponden a la hortaliza. El perfil del plato cambia al incorporar aceite, panceta y chorizo, por lo que no conviene presentar esta preparación como equivalente a una calabaza cocida o asada sin esos ingredientes.

Más allá del puré

Las calabazas de invierno se recolectan maduras y algunas variedades pueden conservarse durante meses en condiciones adecuadas. Esa capacidad de almacenamiento ayuda a explicar su presencia en la cocina durante los meses fríos.

La butternut, reconocible por su forma alargada y su piel beige, permite preparar dados para la sartén o piezas más grandes para el horno. Al comprarla para esta receta, se puede optar por una pieza entera o por una porción ya cortada, teniendo en cuenta que el peso indicado corresponde a la pulpa limpia.

La calabaza espagueti ofrece un resultado distinto. Después de hornearla, su pulpa se separa con un tenedor en hebras, de modo que encaja mejor en preparaciones que aprovechen esa textura.