Marta, madre española, sobre la conciliación en Noruega: "Si tu hija enferma, tu jefe te dice ‘buen descanso y que se recupere’"

Conciliar la vida laboral y familiar continúa siendo uno de los grandes desafíos para muchas familias en España. Cuando un hijo se pone enfermo y no puede acudir al colegio, reorganizar la jornada de trabajo, buscar quién pueda cuidarlo o solicitar un permiso puede convertirse en una auténtica carrera contrarreloj.

Una situación cotidiana que, sin embargo, no se afronta de la misma manera en todos los países europeos. En algunos, como Noruega, existen permisos remunerados específicos para que los progenitores puedan quedarse en casa cuando sus hijos necesitan cuidados.

Precisamente sobre esta diferencia ha hablado Marta, una madre española que vive en el país nórdico y que ha compartido en sus redes sociales una experiencia que refleja cómo funciona allí la conciliación familiar.

La mujer, conocida en redes como @unafamiliamagica, tuvo que avisar a su empresa de que no podría acudir al trabajo porque su hija se había despertado enferma.

Lo que más le llamó la atención fue la respuesta que recibió: "Buen descanso y que se recupere".

Cuando tu hija enferma y no puedes trabajar

La pequeña había comenzado a encontrarse mal y presentaba síntomas gastrointestinales, por lo que debía quedarse en casa para recuperarse y evitar posibles contagios en el centro educativo.

Marta explica que una de las diferencias que más aprecia respecto a otros entornos laborales es la confianza que existe entre las empresas y sus trabajadores. La confianza es uno de los valores básicos de Noruega y, por lo tanto, nadie te va a preguntar, nadie va a desconfiar de ti", asegura.

En su caso, comunicar que necesitaba ausentarse para cuidar a su hija no supuso tener que buscar una solución alternativa ni perder el salario correspondiente. Como ella misma recuerda, "por supuesto estos días están pagados".

Esta posibilidad no depende únicamente de la buena disposición de las empresas. Noruega cuenta con un sistema de protección específico para los trabajadores que deben quedarse en casa cuando sus hijos enferman.

Hasta 15 días remunerados

La legislación noruega contempla una prestación conocida como omsorgspenger, destinada a compensar los ingresos que un trabajador dejaría de percibir al ausentarse de su puesto para atender a un hijo enfermo.

Con carácter general, cada progenitor dispone de 10 días al año si tiene uno o dos hijos, mientras que quienes tienen tres o más pueden acceder a 15 días anuales, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

Normalmente, este derecho puede utilizarse hasta el año natural en el que el menor cumple 12 años. No obstante, existen situaciones especiales, como determinadas enfermdades crónicas o discapacidades, que permiten ampliar los días disponibles.

Para quienes reúnen los requisitos, estas ausencias están cubiertas económicamente. El empleador suele hacerse cargo del pago inicial y, en determinadas circunstancias, puede solicitar posteriormente el correspondiente reembolso a la Administración Noruega de Trabajo y Bienestar (NAV).

Otra particularidad es que no siempre resulta necesario presentar un justificante médico desde el primer momento. Durante los tres primeros días consecutivos de ausencia puede utilizarse una declaración del propio trabajador, aunque a partir del cuarto día la empresa puede exigir un certificado médico.

La norma de las 48 horas en Noruega

La experiencia de Marta también pone de manifiesto otra diferencia relacionada con la prevención de contagios. En Noruega existen recomendaciones sanitarias que establecen cuándo pueden regresar los niños a sus centros educativos después de sufrir vómitos o diarrea.

Según el portal público de salud Helsenorge, los pequeños que acuden a guarderías y centros de educación infantil deben permanecer en casa mientras presenten estos síntomas y esperar 48 horas desde el último episodio de vómitos o diarrea antes de reincorporarse.

El objetivo es evitar que las infecciones gastrointestinales se propaguen entre los menores, especialmente en espacios donde comparten juguetes, materiales y actividades durante buena parte del día.

Sin embargo, esta recomendación no se aplica de manera idéntica a toda la población. Los adultos y los estudiantes de mayor edad pueden regresar a sus actividades cuando se hayan recuperado, mientras que los manipuladores de alimentos y determinados profesionales sanitarios deben respetar también ese periodo de 48 horas.

La experiencia de esta madre española refleja así un modelo en el que el cuidado de los hijos enfermos cuenta con una protección laboral específica. Una forma de entender la conciliación que permite a muchas familias afrontar estas situaciones sin tener que elegir entre atender a sus hijos y mantener sus ingresos.