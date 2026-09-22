Rosa, madre de 15 hijos en España: "En una compra normal llevamos 7 docenas de huevos, 1.300 galletas y 240 litros de leche"

Las familias numerosas afrontan una realidad doméstica muy distinta a la de la mayoría de hogares. Cuando el número de hijos se multiplica, tareas tan cotidianas como hacer la compra, organizar las comidas o repartir las responsabilidades adquieren otra dimensión.

La historia de Rosa y su familia es un ejemplo extremo de esa organización. Junto a su marido, soñó desde joven con formar una familia grande. El proyecto terminó superando incluso sus expectativas.

Llegaron a tener 18 hijos, aunque tres de ellos fallecieron por problemas de salud. Tras aquellos duros episodios, los médicos llegaron a recomendarles que no tuvieran más descendencia por el riesgo de patologías congénitas.

Finalmente, el matrimonio construyó un hogar con 15 hijos, en el que la convivencia exigía una planificación constante. Rosa ha explicado en diferentes ocasiones cómo se organizaba una casa en la que prácticamente todo debía hacerse a gran escala.

Una compra diferente

Uno de los aspectos que mejor permite entender las dimensiones de esta familia es la alimentación. Una compra convencional no era suficiente para cubrir las necesidades de todos sus miembros y la lista podía incluir cantidades difíciles de imaginar para un hogar medio.

Entre los productos habituales figuraban siete docenas de huevos, unas 1.300 galletas y 240 litros de leche. A estas cantidades había que sumar otros alimentos básicos y, aproximadamente, 12 barras de pan cada día.

Pese al volumen de productos, la familia buscaba mantener el gasto bajo control. Según explicaron, realizaban buena parte de la compra por Internet y destinaban alrededor de 600 euros mensuales a esta partida.

La estrategia pasaba por recurrir habitualmente a productos de marca blanca y prescindir de determinados gastos considerados innecesarios. Los refrescos y los dulces, por ejemplo, no formaban parte de la alimentación habitual y quedaban reservados para momentos especiales.

La fruta seguía otra lógica. La familia acudía a una frutería del barrio y escogía productos de temporada, buscando aquellos que se encontraban por debajo de un euro el kilo. Una forma de aprovechar los precios más bajos sin renunciar a una alimentación variada.

Son un equipo

En una familia de estas dimensiones, ahorrar no depende únicamente de elegir productos baratos. También requiere que cada persona asuma responsabilidades y que las tareas estén distribuidas.

Rosa ha defendido precisamente esa idea al hablar de la convivencia. "Cada uno debe aportar lo suyo", asegura. Una premisa que permite comprender cómo una vivienda con tantos miembros podía mantener cierta estructura pese al inevitable movimiento diario.

La organización afectaba a prácticamente todos los aspectos de la vida doméstica. Desde preparar las comidas hasta mantener la casa en orden, cada miembro tenía que contribuir de alguna manera al funcionamiento colectivo.

La propia Rosa reconoce que convivir todos juntos "no siempre es sencillo". Sin embargo, esa dificultad también se convierte en una oportunidad para aprender a compartir espacios, responsabilidades y decisiones.

El modelo familiar también ha ido cambiando con los años. Actualmente Rosa es viuda y sus hijos han comenzado a construir sus propias vidas. Algunos continúan estudiando, otros han realizado másteres y varios ya trabajan.

La familia, por tanto, ha dejado de concentrarse exclusivamente bajo el mismo techo, pero los vínculos permanecen. Las reuniones familiares siguen siendo una parte importante de su vida y permiten mantener una relación estrecha entre hermanos, hijos y nietos.

La nueva generación

La historia de Rosa también ha cambiado de escenario con la llegada de los nietos. La mujer ha incorporado ese nuevo papel al de madre de una familia que, durante años, estuvo marcada por las grandes cifras.

Las reuniones familiares se convierten así en espacios para compartir conversaciones, lecturas, proyectos y planes personales. La familia que comenzó siendo un matrimonio con el deseo de tener muchos hijos ha terminado convirtiéndose en una estructura mucho más amplia.

Más allá de las cifras, su experiencia muestra que una familia de grandes dimensiones necesita algo más que capacidad económica. La planificación, el reparto de responsabilidades y el consumo ajustado se convierten en herramientas imprescindibles para afrontar el día a día.

Los 240 litros de leche, las 1.300 galletas o las siete docenas de huevos son solo la parte más llamativa de una rutina doméstica que exige comprar, cocinar y organizar constantemente. Detrás de esos números hay una forma de entender la convivencia basada en la colaboración.

En un momento en el que los hogares españoles tienden a ser cada vez más pequeños, la historia de Rosa ofrece una perspectiva poco habitual sobre lo que significa criar a muchos hijos.

Y aunque las circunstancias hayan cambiado y los hijos hayan comenzado a independizarse, aquella filosofía permanece: una familia numerosa funciona cuando todos entienden que forman parte del mismo equipo.