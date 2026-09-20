Cómo limpiar la tapicería del coche, según 'La Ordenatriz': "Aplicamos la técnica de la tapa, que es muy eficaz"

Aunque las altas temperaturas se resisten a abandonarnos, lo cierto es que el verano es ya un recuerdo del pasado. Los días de piscina, playa, campo están en las fotos, pero también han dejado otra huella. Y de esta nos queremos deshacer cuanto antes.

Han sido muchos los trayectos en coche realizados y la tapicería lo sabe bien. El calor hace que el sudor acabe impregnado en los tejidos de los asientos, la sal, la arena, la humedad de sentarnos con el bañador aún mojado... todo esto ensucia y estropea las superficies.

La suciedad se acumula, el mal olor se instala en el vehículo y esto se traspasa incluso a la ropa. Por eso, esta semana la pregunta que desde Magas se le plantea a 'La Ordenatriz' es: "¿Qué consejo nos das para limpiarla?".

La tapicería del coche acumula mucha suciedad. iStock

Hay que pensar que es delicado, porque, a no ser que sean fundas, no puedes quitar las piezas y meterlas en la lavadora. Además, debajo de la tela hay otros materiales como la espuma que pueden estropearse con el agua.

La experta en orden Begoña Pérez tiene la solución perfecta para dejarla reluciente sin sufrir percances. Sólo hay que seguir a rajatabla su paso a paso.

Va a utilizar un producto de sobra conocido por sus más de dos millones de followers: la fórmula mágica. Recordamos cómo se elabora y sus ingredientes:

Medio litro de agua caliente.

caliente. Jabón de pueblo: rallar un poco y disolverlo bien.

50 ml de amoniaco para terminar la mezcla.

Una vez finalizado, el siguiente paso es muy importante. 'La Ordenatriz' usa "la técnica de la tapa, porque seremos mucho más eficaces". Se coge una de cualquier olla y se envuelve con una bayeta de microfibra limpia. Anúdala en la parte de arriba y que el agarre te sirva para manejarla bien.

A continuación, mójala en la mezcla y ve frotando el asiento, el respaldo, insistiendo en las zonas que están más sucias. Repite la operación cuantas veces sea necesario... Si el tejido se ensucia mucho, puedes enjuagarlo para retirar los restos y volver a empezar.

Una vez terminada la tarea, limpia bien la bayeta que has usado para que vuelva a quedar impoluta. Luego, con agua nueva en el barreño, mójala, escúrrela y ve pasándola por la tapicería para aclararla y quitar la espuma o las trazas de jabón.

Para terminar, sólo tienes que dejar secar, dejando las ventanas abiertas, en un sitio fresco y ventilado. Mejor que no sea al sol para evitar que los rayos UV decoloren la tapicería.