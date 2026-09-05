Marta, experta en finanzas: "En España se cobra más viviendo de ayudas y no cotizando que siendo autónomo y arriesgando todo"
La experta cuestiona el peso de las ayudas y advierte de que pueden acabar desincentivando el trabajo y el esfuerzo por prosperar en España.
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El coste de vida en España se ha convertido en una preocupación cada vez mayor para muchos hogares. Hacer la compra, llenar el depósito, viajar o simplemente independizarse supone hoy un esfuerzo económico que hace unos años parecía menor.
Una sensación que también comparten muchos trabajadores por cuenta propia. España cuenta actualmente con más de 3,46 millones de autónomos, un colectivo que continúa creciendo, pero que sigue afrontando el aumento de los costes y unos márgenes cada vez más ajustados.
Solo en el comercio, agosto terminó con 912 autónomos menos, hasta situarse en 649.236 afiliados. Desde UPTA señalan precisamente el encarecimiento de mantener un negocio como uno de los problemas que están detrás de esta evolución
Todo ello coincide con un momento en el que las ayudas públicas vuelven a estar en el centro del debate. En España existen diferentes prestaciones y subsidios dirigidos a quienes se encuentran sin empleo o en situaciones de vulnerabilidad, cada uno con sus propios requisitos y cuantías.
Precisamente sobre esta diferencia entre el esfuerzo económico de trabajar, emprender y llegar a final de mes frente a las ayudas disponibles ha reflexionado la creadora de contenido y experta en finanzas Marta García, conocida en TikTok como @ahorraconmarta.
"Solo trabajo para pagar cosas"
La creadora comienza poniendo sobre la mesa una sensación con la que asegura convivir últimamente. Y es que, aunque ahora asegura que gana más dinero que hace unos años, siente que su capacidad para disfrutarlo y ahorrar es mucho menor.
"Últimamente tengo la sensación de que solo trabajo para pagar cosas. Cuando era más pequeña, te hablo de hace 8 años y ganaba bastante menos dinero que ahora. Podía hacer muchísimas más cosas en mi tiempo libre y ahorraba, que siempre he sido bastante responsable", comienza asegurando.
@ahorraconmarta Últimamente tengo la sensación de que solo trabajo para pagar cosas… ¿os pasa? Decidme que no soy la única. #españa #reflexion #trabajo #subsidio #estado ♬ sonido original - ahorraconmarta
Recuerda una etapa en la que viajar, comprarse ropa o hacer cualquier plan no exigía mirar tanto cada euro. "Me iba de viaje a Noruega, México… Me compraba ropa, hacía los planes que quería sin importarme si me gastaba 50 euros. Oye y ahora miro todo", confiesa.
Una diferencia que nota incluso en los gastos más cotidianos. Desde llenar el depósito hasta comprar determinados alimentos o reservar unos días de vacaciones se han convertido para ella en decisiones mucho más meditadas.
"Que me jode ir a echar gasolina y dejarme 100 euros llenando el depósito, ir a comprar y pensar que igual no me apetece tanto la sandía porque son 6 euros, que miro para irme 4 días de vacaciones en temporada baja y la misma casa por la que hace cinco años 300 euros ahora cuesta 500", lamenta.
Independizarse es cada vez más difícil
A esta pérdida de poder adquisitivo suma otro problema que afecta especialmente a los jóvenes: acceder a una vivienda y conseguir independizarse sin dedicar buena parte del salario al alquiler.
"Y ahora ya claro, frustración total la edad para irnos de casa no para de retrasarse. A no ser que te apetezca destinar la mitad de tu sueldo a malvivir en una habitación".
Una realidad que lleva a Marta a mostrarse especialmente crítica con la situación económica actual. "Yo de verdad que si esto es progreso, creo que estamos teniendo una España que dan ganas de echarse a llorar", asegura.
"Cada vez más aspiración a vivir del Estado"
Es entonces cuando la experta traslada su reflexión al trabajo autónomo y a las prestaciones públicas. En su opinión, asumir el riesgo y los gastos de trabajar por cuenta propia no siempre encuentra una recompensa proporcional al esfuerzo realizado.
"Como va a estar la gente motivada para trabajar si cobras casi más sin haber cotizado y viviendo de subsidios que siendo autónomo y arriesgándolo todo", plantea.
"Cada vez más aspiración a vivir del Estado, cada vez más conformismo, menos motivación y cada vez más trabas para la gente que quiere prosperar y ser independiente. Esto es lo que tenemos ahora mismo en España", concluye la creadora.