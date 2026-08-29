Ana, madre de 10 hijos: "Cuando van al colegio gastamos 1.400 € en comida, en vacaciones el gasto se multiplica"

La subida de los precios en los supermercados continúa poniendo a prueba la economía de muchos hogares en España. Desde 2021, la cesta de la compra se ha encarecido más de un 36 %, mientras que solo en diciembre los alimentos típicos de Navidad registraron un repunte del 3,9 %.

Huevos, café, carne, pescado y productos frescos se encuentran entre los alimentos que más han aumentado de precio, algunos alcanzando máximos históricos. Una situación que dificulta todavía más controlar el presupuesto en familias con hijos, especialmente cuando son numerosas, como la de Ana Iglesias, madre de diez hijos.

Esta creadora de contenido comparte habitualmente en sus redes cómo es el día a día en una familia de estas características. Desde la organización de la casa hasta la manera en la que distribuyen los gastos o gestionan la compra mensual.

Precisamente sobre el presupuesto destinado a alimentación hablaba hace unos meses en uno de sus vídeos de YouTube, donde explicaba que en su hogar pueden gastar alrededor de 1.400 euros al mes en comida.

Eso sí, Ana aclara que esta cantidad puede cambiar bastante dependiendo del momento del año: "Lo que nos gastamos en comida depende de si estamos en periodo escolar o si están de vacaciones en casa", cuenta

Durante los meses de colegio, el hecho de que los niños coman fuera permite reducir el consumo de alimentos en casa: "Cuando van al colegio, en casa desayunan, meriendan y cenan, pero no comen aquí. Entonces ahí tienes el gasto del colegio, pero en casa estaremos hablando de unos 1.400 euros en comida", confiesa.

La situación es diferente durante las vacaciones, cuando los diez hijos pasan muchas más horas en casa y aumenta el consumo diario. "Un gasto que a medida que van creciendo se nota que comen más y, sin embargo, si estamos en periodo vacacional esto se incrementa más", advierte.

"Yo veo que cuando están en casa más tiempo, hay más paseos a los armarios a ver lo que hay, al picoteo, al frigorífico y las cosas vuelan mucho más rápido y el gasto se incrementa". Para intentar controlar esa subida, Ana utiliza dos recursos habituales: buscar promociones y recurrir a las marcas blancas.

"Yo suelo aprovechar siempre las ofertas o los 3x2, eso siempre lo aprovecho y compro porque además de que en esta casa tenemos bastante espacio a todos nos viene bien ahorrar", explica. "También tiramos más de marcas blancas, así algo ahorras", asegura.

El comedor, otro gasto importante

A la compra mensual hay que añadir otro desembolso considerable: el comedor escolar. Aunque sus hijos estudian en un colegio público, pagar este servicio para varios de ellos supone sumar cientos de euros todos los meses.

"Les llevamos a un colegio público, no privado, por lo que solo pagamos el comedor (100 euros al mes)", explicaba recientemente también en ABC.

Con unos alimentos cada vez más caros y unos gastos escolares que aumentan a medida que los hijos comienzan el colegio, el caso de Ana Iglesias permite hacerse una idea del presupuesto que puede manejar una familia numerosa en España.

Una economía doméstica en la que organizar las compras, aprovechar promociones y planificar bien las comidas se vuelve fundamental para intentar contener el gasto sin descuidar la alimentación.