Conchita, cocinera, 84 años: "El truco para unas albóndigas perfectas no es el tomate, es 1/2 taza de puré de patata"

0 votos

Total: 55 min

Comensales: 6

Las albóndigas son uno de esos platos que han pasado de generación en generación sin perder su lugar en la cocina española. Se preparan de muchas formas y con ingredientes diferentes, pero todas comparten una característica: conseguir que la carne quede jugosa y tierna.

Aunque su elaboración no parece especialmente complicada, pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre unas albóndigas secas y otras con una textura suave y esponjosa. La elección de los ingredientes y la forma de preparar la mezcla son claves para conseguir ese resultado.

Y en esto, las abuelas tienen mucho que enseñar. Conchita, conocida en redes sociales por compartir sus trucos de cocina, tiene uno especialmente llamativo: añadir puré de patata a la masa de las albóndigas para conseguir que queden mucho más tiernas y jugosas.

La receta de Conchita

Las albóndigas de Conchita siguen esa línea de cocina casera donde cada detalle cuenta. Su mezcla combina carne de ternera y magro, cebolla pochada, huevo, pan rallado, leche con caldo y un toque de perejil que realza el aroma.

Son ingredientes sencillos, muy habituales en los hogares españoles, pero que al unirse crean una masa jugosa y llena de sabor. La cebolla pochada aporta suavidad y dulzor natural, mientras que la pastilla de caldo disuelta en leche intensifica el gusto sin necesidad de añadir sal.

Una vez conocidos los ingredientes y sus beneficios, estos son los pasos a seguir.

Ingredientes Receta para las albóndigas de Conchita 1/2 kg de carne molida (picada) - mitad ternera y mitad magro de cerdo

1 cebolla

2 ajos

1 huevo

Pimienta negra y blanca al gusto

1 pastilla de carne

Perejil fresco

125 ml de leche

1/2 taza de puré de patata de caja en polvo (o en su lugar, una patata pequeña natural rallada)

2 cucharadas de pan rallado

Tomate frito o casero

Pimiento rojo asado (o en su lugar, pimientos del piquillo) Paso 1 Incorpora medio kilo de carne picada (mitad ternera y mitad magro) en un bol y añade un huevo, un ajo prensado, pimienta molida y pimienta blanca. Paso 2 Disuelve una pastilla de caldo en un chorrito de leche caliente y agrégala. Paso 3 Añade una cebolla pochada, perejil picado y una tacita de puré de patata de sobre. Paso 4 Mezcla todo y añade dos cucharadas de pan rallado para ajustar la textura. Paso 5 Amasa bien y deja reposar. Paso 6 Forma bolitas con la masa (unas 20–22 para 6 personas), rebózalas en harina y fríelas en aceite de oliva hasta dorarlas. Paso 7 Pica cebolla y un par de ajos y sofríelos en aceite de oliva. Paso 8 Incorpora tomate (natural, frito o de bote) y deja hervir la mezcla. Paso 9 Mete las albóndigas en la salsa y, si queda espesa, añade agua o un buen caldo (de judía verde o de cocido).

Todo ello hace que estas albóndigas se deshagan en la boca y tengan ese punto tradicional que recuerda a la cocina de siempre. Todo ello, gracias al puré de patata.

La función de este ingrediente no es solo aumentar el volumen o abaratar la mezcla, sino mejorar la textura. El puré aporta humedad, hace la masa más esponjosa y ayuda a que las albóndigas queden especialmente tiernas por dentro.

¿Qué aporta el puré de patata?

El puré de patata en las albóndigas actúa como un suavizante natural. Su textura fina y su capacidad para retener humedad hacen que la carne no se compacte en exceso durante la cocción, evitando esas albóndigas duras o secas que a veces aparecen cuando solo se usa pan rallado o huevo como unión.

Este ingrediente logra crear una masa más aireada, ligera y moldeable, lo que facilita dar forma a las bolitas y ayuda a que mantengan su estructura sin agrietarse.

La receta de albóndigas de Conchita

Además, la patata tiene un sabor neutro pero fácilmente reconocible, que integra y equilibra el resto de ingredientes. No compite con la carne ni con el tomate, sino que aporta una base suave. Su capacidad para absorber también contribuye a que las albóndigas queden tiernas, incluso después de freírlas y guisarlas en la salsa.