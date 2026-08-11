Lourdes, madre de 11 hijos: "Para un arroz al horno delicioso, no prepares sofrito; aromatiza el tomate frito con longaniza y pimentón"

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El arroz al horno es uno de esos platos que llenan la cocina de aromas incluso antes de llegar a la mesa. Muy ligado a la gastronomía valenciana, su receta tradicional reúne arroz redondo, caldo de cocido, panceta, morcilla, garbanzos, tomate, ajo y diferentes ingredientes que terminan de cocinarse juntos en el horno, consiguiendo un resultado lleno de sabor.

Pero la cocina del día a día no siempre permite seguir recetas al pie de la letra. A veces toca abrir la nevera, mirar qué queda en la despensa y construir la comida a partir de ahí. Precisamente esa es la filosofía de Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos, que recientemente compartía en Instagram su versión de arroz al horno.

No pretende reproducir exactamente el clásico valenciano, sino que su propuesta está simplemente inspirada en él. Igualmente nace del aprovechamiento y de los ingredientes que tenía disponibles en ese momento: butifarra, longaniza, patatas, garbanzos, morcilla, caldo de cocido y hasta un bote de tomate frito.

Tomate frito, longaniza y butifarra como base

Uno de los atajos de Lourdes está en la base del arroz. En lugar de dedicar tiempo a preparar el clásico sofrito de tomate desde cero, fríe primero la longaniza y la butifarra en una sartén y aprovecha esos sabores para enriquecer después un tomate frito ya preparado.

"Echamos tomate frito. Normalmente lo tengo casero, pero como hoy no tengo, le pongo uno frito de bote", cuenta. Una solución para esos días en los que no hay tomate casero preparado y se quiere ahorrar tiempo.

Sobre esa mezcla incorpora también el pimentón dulce "con alegría". De esta manera, el tomate de bote deja de funcionar simplemente como una salsa preparada y pasa a recoger parte de la grasa, los jugos y los aromas que ha dejado la carne en la sartén.

Mientras prepara esta base, Lourdes fríe aparte las patatas junto con un ajo entero. Una vez doradas, las escurre bien antes de incorporarlas al resto de ingredientes.

Caldo de cocido o agua con una pastilla de caldo

Otro de los puntos interesantes de la receta está en el líquido que utiliza para cocinar el arroz. Lourdes sigue una proporción muy fácil de recordar: dos medidas de caldo por cada medida de arroz.

"Ponemos 2 de caldo por 1 de arroz y yo tengo caldo hecho de cocido, así que lo voy a aprovechar. Pero si no hay, agua con Avecrem y listo", asegura. Al reutilizarlo, el arroz recibe desde el comienzo parte del sabor de la carne y las verduras con las que elaboró el caldo.

La receta se completa con garbanzos previamente enjuagados, trozos generosos de tomate fresco y una morcilla. Ingredientes que recuerdan inevitablemente al arroz al horno valenciano, aunque Lourdes los combina con libertad y sin buscar una versión estrictamente tradicional.

Ingredientes del arroz al horno para 13 personas Ingredientes del arroz al horno Arroz redondo, 650 g

Caldo de cocido, 1,3 litros

Longaniza, 475 g

Butifarra, 475 g

Morcilla, 1 unidad

Patatas, 4 unidades medianas

Garbanzos cocidos, 475 g

Tomate frito, 350 g

Tomates frescos, 3 unidades

Ajo, 1 unidad

Pimentón dulce, 1 cucharada

Aceite de oliva, cantidad necesaria para freír

Sal, al gusto Paso 1 Trocea la longaniza y la butifarra y dóralas en una sartén amplia con un poco de aceite. Paso 2 Pela y corta las patatas y fríelas por separado junto con el diente de ajo entero. Paso 3 Incorpora el tomate frito a la carne y remueve para que recoja todos los sabores de la sartén. Paso 4 Añade el pimentón dulce y mézclalo rápidamente para evitar que se queme. Paso 5 Escurre bien las patatas y agrégalas, junto con el ajo, a la preparación anterio Paso 6 Incorpora el arroz y vierte el caldo de cocido, manteniendo la proporción de dos medidas de caldo por cada medida de arroz. Paso 7 Enjuaga y escurre los garbanzos antes de repartirlos por la cazuela. Paso 8 Corta los tomates en trozos gruesos y colócalos por encima. Añade también la morcilla. Paso 9 Deja que el conjunto comience a hervir para que los sabores se integren y comprueba el punto de sal. Paso 10 Lleva la cazuela al horno precalentado a 180 ºC y cocina hasta que el arroz absorba el caldo y quede hecho. Paso 11 Saca el arroz del horno, déjalo reposar unos minutos y sirve.

Toque final de horno

Antes de hornear, deja que el conjunto llegue a ebullición para que los distintos sabores empiecen a mezclarse. Es también entonces cuando comprueba el punto de sal y lo corrige si hace falta.

"Tiene que estar un poquito salado. Mientras tanto lo pongo a gratinar y lo tengo a 180 ºC, hasta que todo cuaje", explica. El horno se encarga del resto. A 180 ºC, el arroz termina absorbiendo el caldo mientras recoge el sabor de la longaniza, la butifarra, la morcilla, los garbanzos y ese tomate aromatizado con pimentón.

Más que una receta cerrada, la propuesta de Lourdes funciona como una idea para aprovechar lo que queda en la nevera y convertirlo en una comida para toda la familia. Un arroz inspirado en uno de los grandes clásicos valencianos, pero adaptado a esa cocina de casa en las que muchas veces manda lo que tenemos a mano.