Un funcionario de la Seguridad Social advierte: "Retrasar cuatro meses la jubilación puede suponer 200 € más al mes"

Quienes deciden jubilarse antes de la edad ordinaria en España deben tener en cuenta que esa decisión puede reducir de forma permanente la cuantía de su pensión. En la jubilación anticipada voluntaria, la Seguridad Social aplica unos coeficientes reductores que varían en función de los años cotizados y del tiempo que se adelante el retiro.

La penalización máxima alcanza el 21 % para quienes hayan cotizado menos de 38 años y seis meses y decidan jubilarse 24 meses antes, el límite que permite la normativa. En cambio, el recorte puede quedarse en apenas un 2,81% para los trabajadores con carreras de cotización de 44 años y seis meses o más que solo anticipen su jubilación un mes.

Lo más importante es que esta reducción no desaparece con el paso del tiempo. Una vez aplicada, acompaña al pensionista durante toda su jubilación e incluso puede repercutir posteriormente en la pensión de viudedad que se genere.

Los requisitos para acceder a la jubilación

La edad legal de jubilación en España no es igual para todos los trabajadores. En 2026 pueden retirarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados. Quienes no alcancen ese periodo deberán esperar hasta los 66 años y diez meses para jubilarse sin penalizaciones.

La modalidad de jubilación anticipada voluntaria permite adelantar ese momento un máximo de dos años, aunque para ello es necesario haber cotizado al menos 35 años, de los cuales dos deben encontrarse dentro de los quince años inmediatamente anteriores a la solicitud.

Además, existe otro requisito que suele pasar desapercibido. Tras aplicar el coeficiente reductor, la pensión resultante debe seguir siendo superior a la pensión mínima que correspondería al trabajador cuando alcance la edad ordinaria, teniendo en cuenta su situación familiar.

Esperar cuatro meses puede marcar la diferencia

Aunque muchas personas optan por jubilarse en cuanto cumplen los requisitos, pequeños cambios en la fecha de retiro pueden tener un impacto importante sobre la pensión que recibirán durante el resto de su vida.

Precisamente sobre estos coeficientes reductores, el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz ha compartido un consejo en uno de sus vídeos que, según explica, puede marcar una diferencia importante en la cuantía de la pensión: "Con solo esperar cuatro meses, es decir, solicitar la jubilación un año y ocho meses antes, el coeficiente reductor baja casi a la mitad".

El motivo es que los trabajadores con menos de 38 años y seis meses cotizados pasan de soportar una penalización del 21 % si adelantan la jubilación dos años completos, a una reducción del 11 % si esperan cuatro meses más y la anticipan únicamente veinte meses.

Para explicarlo, el funcionario utiliza un ejemplo práctico. Un trabajador con 38 años cotizados y una base reguladora de 2.000 euros que se jubile dos años antes vería reducida su pensión en 420 euros al mes, pasando a cobrar 1.580 euros mensuales.

Sin embargo, si decide retrasar la solicitud cuatro meses y adelanta la jubilación únicamente veinte meses, el descuento sería de 220 euros al mes, por lo que la pensión ascendería a 1.780 euros mensuales.

Como resume Alfonso Muñoz, "Por solo esperar cuatro meses podremos aumentar nuestra pensión de jubilación en 200 euros mensuales para toda nuestra vida como pensionistas".

Antes de presentar la solicitud, el funcionario también recomienda valorar otras alternativas, como agotar previamente la prestación por desempleo cuando exista ese derecho. Asimismo, aconseja solicitar la jubilación en diciembre para que las revalorizaciones anuales de las pensiones se apliquen desde el primer.