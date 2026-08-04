Andrea, camionera: "Me saqué el carné con 20 años y en cuatro meses ya tenía trabajo. Ahora gano 2.000 euros al mes"

España arrastra desde hace años un problema de relevo generacional en algunos sectores clave para la economía. Mientras miles de jóvenes siguen buscando una oportunidad laboral, determinadas profesiones acumulan vacantes por falta de trabajadores dispuestos a ocupar esos puestos.

Uno de los ejemplos más claros es el transporte por carretera. Según la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), menos del 3% de los conductores profesionales en Europa tiene menos de 25 años, una cifra que pone de manifiesto el escaso interés de las nuevas generaciones por esta actividad.

Frente a esta realidad, Andrea García, la camionera más joven del sector con 22 años, asegura que el sector ofrece empleo prácticamente inmediato, estabilidad y salarios que rondan los 2.000 euros al mes. En su experiencia, el verdadero problema no es la falta de trabajo, sino la falta de personas que decidan dedicarse a esta profesión.

La falta de relevo en un sector primordial

El interés de Andrea por el sector del transporte comenzó desde pequeña, aunque su decisión de adentrarse profesionalmente se consolidó al acompañar a su marido, también camionero, en varias rutas, explica en el videopodcast Rutas de Éxito.

Según sus palabras, observar la realidad del trabajo y vivir la experiencia de cerca despertó su curiosidad, que se transformó en determinación para dedicarse a la profesión y sacarse los carnets necesarios.

Tenía apenas veinte años cuando comenzó a prepararse para obtener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y, posteriormente, los carnés que le permitirían conducir vehículos pesados.

El camino para obtener las licencias no fue sencillo y mucho menos, barato. Entre el CAP y los permisos C y E —necesarios para manejar camiones y tráilers— invirtió entre 4.000 y 5.000 euros, explica, una cifra considerable para una joven que iniciaba su carrera laboral.

Sin embargo, Andrea no se arrepiente. Asegura que fue una inversión que cambió su vida y le abrió las puertas a un sector que, pese a la falta de relevo generacional, continúa ofreciendo empleo estable y buenas condiciones.

Cuando terminó de sacarse el carné, en octubre, apenas tuvo que esperar unos meses para encontrar su primer trabajo. En febrero ya estaba contratada por Mercadona, donde comenzó su trayectoria profesional en el transporte.

Andrea, la camionera más joven de España, en el pódcast Rutas de Éxito.

Sin embargo, poco después surgió una nueva oportunidad con mejores horarios: el sector del transporte. Desde entonces, no ha pasado ni un solo día desempleada.

A su juicio, el transporte es un sector con futuro, especialmente para los jóvenes que buscan estabilidad y un empleo bien remunerado.

Su jornada habitual, explica, es de ocho horas diarias, con un sueldo que ronda los 2.000 euros. Además, es un oficio en el que "vas a tu aire", confiesa, lo que rompe el estereotipo de una profesión dura y solitaria.

No obstante, no todas las personas, y mucho menos los jóvenes, son conscientes de la ventaja del sector del transporte. De hecho, según Andrea, dentro de unos años existirá una escasez de trabajadores debido al envejecimiento de la plantilla.

La camionera señala que la media de edad de los camioneros ronda los 50 años y que, en poco tiempo, muchos se jubilarán sin relevo generacional suficiente.

Subraya que esto supone un problema importante, ya que "todo se transporta por camión" y si no se incorporan jóvenes al sector, dentro de unos años se enfrentará a serios desafíos, como el colapso de las cadenas de suministro o un impacto económico que haría aumentar los precios de los productos para los consumidores.

"Hay muchos jóvenes en paro, más de un 60% según dicen, y este trabajo podría ser una solución para muchos de ellos. Si realmente te gusta, hay trabajo de sobra", afirma con rotundidad.