Los chefs españoles coinciden: "Para un salmón a la plancha perfecto, no engrases la sartén, mejor utiliza papel vegetal"

El salmón a la plancha es una de las formas más rápidas y saludables de preparar este pescado, pero también una de las que más quebraderos de cabeza genera. Y es que, conseguir que la piel quede dorada y crujiente sin que termine pegada a la sartén no siempre resulta sencillo, incluso utilizando utensilios antiadherentes.

Aunque lo habitual es engrasar la sartén antes de cocinar el pescado, cada vez son más los cocineros que apuestan por una técnica diferente.

En lugar de verter el aceite directamente sobre la superficie, utilizan una hoja de papel vegetal como base para cocinar el salmón, una solución sencilla que ayuda a evitar que la piel se rompa y facilita el cocinado.

Uno de los chefs que recomienda este método es Juan Crujeiras, al frente del restaurante Bido, en A Coruña. En declaraciones a La Voz de Galicia, explicaba cómo utiliza el papel de horno para cocinar diferentes pescados sin que la piel se acabe pegando a la sartén.

"Yo lo corto de forma rectangular o redonda, lo pongo en la base, le echo un chorrito de aceite y ahí ya frío los salmonetes o las sardinas, por ejemplo. De esa manera nunca se te rompe la piel", detalla.

El papel vegetal actúa como una barrera

Lejos de impedir que el pescado se cocine correctamente, el papel vegetal crea una fina separación entre la sartén y la piel. De esta forma se reduce el riesgo de que el pescado se adhiera a la superficie y, además, se necesita menos cantidad de aceite.

La técnica también tiene otra ventaja: la limpieza posterior resulta mucho más sencilla, ya que evita que queden restos pegados al fondo de la sartén.

Pero el cocinero no es el único que utiliza y defiende este truco, otros como Miguel (creador de contenido del perfil de TikTok @carnesyfuegoss), compartía este mismo sistema para demostrar que funciona incluso con sartenes muy usadas.

En el vídeo, el cocinero coloca una hoja de papel vegetal sobre la sartén, añade unas gotas de aceite y las reparte con un pincel antes de incorporar el pescado. Después deja que el pescado se cocine sin moverlo hasta que quede bien sellado. "Vamos a dejarla que se dore, que se selle y vamos a darle la vuelta y vamos a ver qué cosa más fácil y más útil".

Otros consejos

Además del papel vegetal, los cocineros coinciden en que hay otros pequeños gestos que ayudan a conseguir un mejor resultado.

Secar bien la piel antes de cocinarla evita que el exceso de humedad dificulte el dorado, mientras que esperar a que la sartén alcance una temperatura alta permite sellar rápidamente la superficie del pescado.

También recomiendan colocar siempre el salmón o cualquier otro pescado, con la piel hacia abajo y evitar moverlo durante los primeros minutos.

Aunque al principio parezca que se ha pegado, cuando la piel está bien dorada se desprende prácticamente sola, conservando su textura crujiente y evitando que el pescado se rompa al darle la vuelta.