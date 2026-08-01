El Gobierno avisa: Hacienda penalizará a los propietarios que suban el alquiler y beneficiará a quienes lo congelen

Encontrar una vivienda de alquiler a un precio asequible se ha convertido en uno de los principales desafíos para miles de personas en España. La escasez de oferta y el continuo encarecimiento de las rentas han tensionado el mercado hasta el punto de que acceder a un piso resulta cada vez más complicado, especialmente en las zonas con mayor demanda.

Con este escenario de fondo, el Gobierno prepara una nueva medida para intentar contener la escalada de precios. El Ejecutivo ultima un real decreto-ley que penalizará a los propietarios que superen determinados umbrales al fijar el alquiler y favorecerá a quienes opten por mantener o congelar las rentas.

La intención del Ejecutivo es que la norma entre en vigor próximamente y modifique el tratamiento fiscal de los alquileres en toda España. A diferencia de la regulación anterior, las nuevas bonificaciones en el IRPF dejarán de depender de que la vivienda se encuentre en una zona declarada como tensionada, por lo que afectarán también a municipios que hasta ahora quedaban fuera de este sistema.

Así cambiarán las deducciones

El principal cambio consiste en vincular las ventajas fiscales al precio que el propietario establezca cuando firme un nuevo contrato de alquiler. Cuanto mayor sea el incremento respecto al contrato anterior, menor será la deducción que podrá aplicar en el IRPF.

De esta forma, quienes aumenten el alquiler hasta un 5 % podrán aplicar una reducción del 40 % sobre el rendimiento neto. Si la subida se sitúa entre el 5 % y el 10 %, la deducción bajará al 30 %; entre el 10 % y el 15 % será del 25 %; y entre el 15 % y el 20 %, del 20 %. Cuando el incremento supere el 20 %, la reducción se limitará al 15 %, el porcentaje más bajo previsto.

En el lado contrario, el Gobierno quiere premiar a quienes mantengan el precio o incluso lo reduzcan. Los propietarios que no incrementen la renta podrán acceder a una deducción del 50 %, mientras que este incentivo podrá ser todavía mayor en determinados supuestos cuando el alquiler se rebaje respecto al contrato anterior.

La medida no afectará a las actualizaciones anuales que ya estén contempladas durante la vigencia de un contrato, sino únicamente al precio que el propietario fije cuando vuelva a alquilar una vivienda que ya estaba arrendada. Para determinar la deducción correspondiente, Hacienda comparará la nueva renta con la del contrato inmediatamente anterior.

Más cambios en el mercado del alquiler

El real decreto-ley no se limita a modificar la fiscalidad de los propietarios. El texto también contempla una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2028, siempre que los inquilinos cumplan los requisitos establecidos.

Además, el Gobierno incluye otras medidas orientadas a incrementar la oferta de vivienda asequible. Entre ellas figura la subida del IVA de las viviendas de uso turístico hasta el 21 %, junto con cambios administrativos y urbanísticos para facilitar la construcción de nuevas viviendas y nuevas herramientas destinadas a reforzar la protección de los hogares más vulnerables y prevenir situaciones de desahucio.