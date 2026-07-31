Del mejor 'rooftop' en Madrid a un jueves de arroz en Palma de Mallorca: los planes de la semana en Magas

Ya sea para una escapada de fin de semana, una experiencia gastronómica, un plan cultural o una actividad para disfrutar en familia, siempre hay una buena excusa para descubrir lugares que sorprenden y momentos que merecen ser vividos.

Esta semana, la selección de Magas recorre distintos rincones de España con alternativas para todos los gustos.

Cinco propuestas, cinco formas diferentes de aprovechar el tiempo libre. Algunas están pensadas para desconectar del ritmo cotidiano, otras para compartir con el entorno o dejarse llevar por la buena mesa. Aunque también hay espacio para la inspiración que ofrecen el patrimonio y la creación contemporánea.

Desde contemplar el maravilloso skyline de Madrid hasta viajar a Valencia para adentrarse en un universo creativo que encantará a los más pequeños pasando por una comida frente al mar en Palma de Mallorca donde el arroz es el gran protagonista.

Igualmente, entran en escena una estancia en una masía del siglo XVII rodeada de naturaleza cerca de la Costa Brava o una exposición imprescindible en el Museo Reina Sofía que invita a mirar el arte desde una nueva perspectiva.

Porque, a veces, basta con elegir un buen plan para convertir cualquier semana en una ocasión especial.

La hora dorada

Lamucca del Mar. Cedida

Lamucca del Mar, el restaurante situado frente al puerto de El Molinar (Palma de Mallorca), refuerza su apuesta por la gastronomía mediterránea con nuevas propuestas pensadas para disfrutar sin prisas entre semana.

El espacio incorpora experiencias que giran en torno a dos de sus grandes protagonistas: el arroz y el aperitivo frente al mar, consolidándose como un destino para cada momento del día.

Entre las novedades destacan los Jueves de Arroz, una iniciativa por la que cada semana el equipo de cocina elabora una receta diferente con productos de temporada, combinando tradición y creatividad.

Además, el restaurante estrena la Spritz Hour (de 18:00 a 20:00), con esta bebida y una selección de bocados como gildas, ostras o brioche de anchoa a precio especial; y la Oyster Hour, centrada en las ostras acompañadas de cava o champán en distintos formatos.

¿Dónde? Carrer del Vicari Joaquim Fuster 2, Palma de Mallorca.

Vistas ideales

El atardecer en Roof 66. Cedida

Roof 66, la azotea del hotel Vincci Vía 66 4*, invita a disfrutar desde las alturas con una propuesta que combina un escenario privilegiado sobre la avenida más emblemática de la capital, un ambiente relajado y una oferta gastronómica y de coctelería pensada para cualquier momento del día.

Esta terraza se presenta como un espacio ideal para hacer una pausa y contemplar el skyline madrileño. La carta ofrece opciones para compartir, como ensaladilla rusa o tablas de quesos, junto a alternativas más completas como hamburguesas, focaccias y tacos.

La experiencia se completa con una cuidada selección de cócteles clásicos, además de creaciones propias inspiradas en obras culturales, así como bebidas sin alcohol para quienes buscan opciones más ligeras.

Más que un rooftop, este lugar aspira a convertirse en un punto de encuentro para disfrutar del aperitivo, el tardeo o una copa al atardecer en el corazón de Madrid.

¿Dónde? Gran Vía 66, Madrid.

Naturaleza viva

Mas Salvi by Hotels CMC. Cedida

Mas Salvi by Hotels CMC, ubicado en una masía del siglo XVII en Pals, propone una forma de fundirse con la Costa Brava basada en la calma, la privacidad y el contacto con lo natural.

Situado en la sierra de Carmany, a pocos kilómetros de la playa, el hotel reivindica un concepto de sofisticación ligado al tiempo, el silencio y la posibilidad de desconectar del ritmo acelerado del día a día.

La experiencia invita a vivir cada jornada sin horarios ni prisas, combinando paseos por la finca, rutas en bicicleta, momentos de descanso y una oferta de bienestar que incluye spa, piscina climatizada, jacuzzi, sauna y tratamientos personalizados.

La propuesta se completa con una gastronomía pensada para disfrutarse con tranquilidad, ya sea en el comedor, el patio o junto a la piscina.

Además de su entorno natural, este alojamiento destaca por el encanto de su arquitectura histórica y por su privilegiada ubicación para descubrir el Empordà de forma pausada, desde el casco histórico de Pals hasta los arrozales, pueblos medievales y el litoral mediterráneo.

Con esta filosofía, el hotel apuesta por un lujo sereno y auténtico, donde el mayor privilegio es disponer de tiempo para exprimir cada momento.

¿Dónde? Carrer de Carmany s/n, Pals (Girona).

Pieza clave

Blanca Sánchez, Elvis the King Forever [Elvis el Rey por Siempre], ca. 2000. Archivo Blanca Sánchez, Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina Sofía @Herederos de Blanca Sánchez. Cedida

El Museo Reina Sofía dedica la exposición Leche, nieve, lágrima, mano. El saber hacer de Blanca Sánchez a Blanca Sánchez Berciano, una de las grandes impulsoras de la renovación artística española durante la Transición y la Movida.

La muestra, abierta hasta el 9 de octubre, pone el foco en una gestora cultural, comisaria y coleccionista cuya influencia fue clave en la escena, pese a haber permanecido durante años en un discreto segundo plano.

Amiga y colaboradora de figuras como Pedro Almodóvar, Alberto García-Alix, Carlos Berlanga o Alaska y Dinarama, Sánchez desempeñó un papel decisivo como representante de artistas, mano derecha del galerista Fernando Vijande y comisaria de la primera exposición de Andy Warhol en España.

Su trabajo contribuyó a impulsar el nuevo arte español en una etapa de profunda transformación. Lejos de plantear un recorrido biográfico, la exposición explora su particular forma de entender la creación a través de su archivo personal.

¿Dónde? Calle de Santa Isabel 52, Madrid.

Diversión por piezas

Lego Fun Factory Valencia. Valencia para peques.

Descubre un lugar donde la creatividad no tiene límites. En LEGO® Fun Factory Valencia, pequeños y mayores pueden construir, imaginar y dar vida a sus propias aventuras con miles de piezas LEGO®.

Es el espacio perfecto para disfrutar de un plan diferente en familia, para aprender de forma relajada y dejar volar la imaginación.

Cada visita se convierte en una experiencia única gracias a sus zonas de juego, desafíos de construcción y actividades diseñadas para despertar el ingenio.

Tanto si eres un auténtico fan como si buscas una actividad de ocio para compartir con tus hijos, encontrarás un ambiente lleno de color, diversión y sorpresas.

¿Dónde? Carrer de Menorca 19, Valencia.