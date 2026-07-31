María fue la española más longeva del mundo con 117 años y tomaba siempre este yogur: "Tenía la microbiota de una niña"

Cada vez son más los expertos que coinciden en que la clave para vivir más años y con mejor salud podría encontrarse en el intestino. Una microbiota equilibrada no solo favorece la digestión, sino que también ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, reducir la inflamación y prevenir numerosas enfermedades asociadas al envejecimiento.

Precisamente por estos datos, la relación entre los probióticos y la longevidad ha despertado un enorme interés científico en los últimos años. Uno de los casos más estudiados es el de María Branyas, la mujer que llegó a ser la persona más longeva del mundo y cuyo organismo sorprendió a los investigadores por el extraordinario estado de su microbiota intestinal.

La catalana falleció en 2024 a los 117 años y el análisis de su envejecimiento reveló un dato llamativo: durante décadas había mantenido un sencillo hábito alimenticio que contribuía a cuidar sus bacterias intestinales. Entre los alimentos que nunca faltaban en su dieta estaban los yogures de La Fageda, de los que consumía hasta tres al día.

La microbiota y el envejecimiento

Branyas nació en San Francisco (Estados Unidos) el 4 de marzo de 1907, pero pocos años después, aun de niña, se mudó a Cataluña con su familia. Desde entonces hasta su fallecimiento, le tocó vivir dos pandemias (gripe española y Covid), la Guerra Civil, la posguerra y el franquismo.

Desde 2023, era la persona más longeva en vida del mundo; sin embargo, el 9 de agosto de 2024, la catalana murió a la edad de 117 años. Tras este hito, precisamente, y como ya se contó en EL ESPAÑOL, el investigador Manel Esteller realizó un seguimiento de la microbiota de Branyas, con el fin de encontrar algún detalle que explique su longevidad.

Según los resultados de su investigación, la catalana "tenía una microbiota como la de una niña" y "un genoma privilegiado", que hacía que tuviera una edad biológica inferior en diecisiete años a la cronológica.

Esta microbiota y su genética especial fueron los dos factores que permitieron, a la catalana, llegar hasta los 117 años de edad, además de protegerla de una larga lista de enfermedades y reducir su inflamación intestinal.

Aunque muchas personas no lo sepan, la microbiota participa y desempeña funciones esenciales para la salud: participa en la digestión, en la síntesis de vitaminas, en la modulación del sistema inmunológico y en la protección frente a patógenos, entre muchas otras.

Los alimentos que más contribuyen a mejorar esta microbiota son, precisamente, los yogures. Según los investigadores, la catalana seguía una dieta mediterránea que incluía la ingesta de tres yogures al día, y están convencidos de que esto fue clave para mantener sanas sus bacterias intestinales.

La española María Branyas es la persona viva de mayor edad. E.E

Estos yogures eran de la marca española La Fageda, según recoge Cadena SER. Esta empresa, tal y como detallan, "produce sus yogures con leche de una granja propia y de cooperativas vecinas".

La Fageda es un proyecto social con estructura empresarial fundado en 1982 que nació con el objetivo de dar trabajo digno e integrar laboral y socialmente a personas con discapacidad intelectual y enfermedades mentales crónicas en la comarca de la Garrotxa.

El proyecto comenzó en un pequeño local del Ayuntamiento de Olot y, tras años de trabajo y crecimiento, se ha consolidado como una marca reconocida de yogures y productos lácteos, cuya calidad ha posicionado a la empresa como un caso de éxito empresarial.

"Cuidamos mucho nuestras vacas para tener una leche extraordinaria, que es el inicio de todo", explicó Silvia Domènech, directora general de La Fageda, al medio citado. "El proceso de fermentación y el mix de fermentos están pensados para que el yogur mantenga el máximo nivel de bacterias vivas durante toda su vida útil".

Precisamente estas bacterias son la clave para mantener una microbiota intestinal sana, ya que contribuyen al equilibrio de los microorganismos presentes en el sistema digestivo.

Una microbiota diversa y en buen estado se asocia con beneficios como una mejor digestión, una mayor absorción de nutrientes, el fortalecimiento del sistema inmunitario e incluso la regulación del estado de ánimo.

En muchos yogures comerciales, la cantidad de bacterias lácticas desciende con el tiempo, reduciendo su efecto positivo en la microbiota intestinal, mientras que en los de La Fageda se conserva un nivel elevado de microorganismos hasta el final.

Esto asegura un mayor aporte probiótico y, por tanto, más beneficios para la salud digestiva y el equilibrio del sistema inmunitario.