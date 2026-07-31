Carolina, venezolana en España: "Cuando le dije a un cliente que era electricista, me dijo que mejor lo arreglaba él"

Carolina es una electricista venezolana que trabaja en España y en cuyo trabajo ha tenido que enfrentarse a todo tipo de prejuicios por el hecho de ser mujer y extranjera, como ella misma contaba hace unos meses en Noticias Trabajo. Un testimonio con el que esta profesional ha querido acercar las dificultades que todavía existen para las mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados.

Y es que, a pesar de contar con la formación y la experiencia necesarias, Carolina explica que en algunas ocasiones los clientes han llegado a poner en duda su capacidad antes incluso de verla trabajar. En una de esas situaciones, recuerda que un hombre llegó a reaccionar con sorpresa cuando descubrió que era la profesional encargada de la reparación.

"Me dijo: '¿Tú quién eres?', y cuando le contesté que era la electricista, respondió que mejor lo hacía él", recuerda. En su caso, asegura este tipo de dudas sobre su trabajo no han tenido que ver con su preparación, sino con su género y su lugar de procedencia.

Sin embargo, asegura que esa no ha sido la única situación en la que ha tenido que enfrentarse a comentarios como este. Carolina también recuerda haber recibido comentarios relacionados con su nacionalidad. En otra ocasión, una persona llegó a decirle: "Tú por ser sudamericana no deberías tener ese puesto de trabajo".

Su experiencia también pone sobre la mesa las dificultades con las que se encuentran algunos profesionales inmigrantes a la hora de acceder o consolidarse en el mercado laboral español.

Y es que, según un informe del Servicio Público de Empleo Estatal, las personas extranjeras especialmente extracomunitarios, son quienes sufren las mayores tasas de desempleo y subempleo, incluso cuando cuentan con la formación necesaria para desempeñar su profesión.

La experiencia de Carolina refleja una realidad que comparten muchas mujeres que desarrollan su carrera en profesiones técnicas, donde todavía persisten estereotipos que pueden dificultar su reconocimiento profesional.

Ante este tipo de situaciones, los especialistas en empleo aconsejan apoyarse en asociaciones del sector, seguir ampliando la formación y crear una red de contactos que ayude a dar visibilidad a su experiencia y a generar confianza entre futuros clientes.

A pesar de ello, cada vez son más las mujeres que, como Carolina, deciden abrirse camino en oficios tradicionalmente masculinizados y demostrar que la capacitación y la experiencia no entienden de género ni de nacionalidad.