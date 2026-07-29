De las 'Mujeres elegantes' de Milena Busquets a Lucía Solla con 'Comerás flores': 10 autoras a las que leer bajo el sol estival

Una mujer lee un libro a orillas del río Sena en un día de verano en París, Francia, el 18 de julio de 2026. Yara Nardi Reuters

Si la primavera fue la temporada de la consolidación definitiva de los book clubs —los ejemplos no engañan, de Miu Miu a esta revista—, el verano es la de los encuentros improvisados con amigas y los ratos de desconexión al calor de las páginas —y de la arena caliente, si la ubicación nos lo permite—.

Es un momento dulce para la lectura. Por primera vez, según datos del último barómetro publicado al respecto en España, el porcentaje de población que lee en su tiempo libre supera el 66% y casi un 77% de las personas de entre 14 y 24 años son amantes de las letras.

Aunque es probable que ya tengas alguna que otra obra apilándose sobre la mesita, todavía quedan días de verano —menos mal, Amaral—. Por eso, en este artículo podrás encontrar 10 libros que prometen convertirse en tus grandes aliados junto al fotoprotector y la hamaca. Toma nota, porque, además, muchos están escritos por españolas.

Árbol

Aya Kōda. Lumen, 2025.

Portada de 'Árbol'. Lumen

Algunas lectoras lo reconocerán porque lo leía el protagonista de Perfect Days, la película de Wim Wenders, lo que acabó reactivando el interés por esta obra. El pasado mayo, la editorial Lumen publicó en español esta propuesta que reúne textos de la novelista y ensayista tokiota Aya Kōda, a la que el mundo dijo 'adiós' en 1990.

La autora recorre distintos paisajes de Japón y episodios de su vida a través de su relación con los árboles. Una lectura serena y de aire contemplativo que nos habla de la belleza de su cultura y que nos permite acercarnos a una escritora muy valorada en su país natal gracias a su patente sensibilidad y su prosa de gran delicadeza.

Comerás flores

Lucía Solla Sobral. Libros del Asteroide, 2025.

Portada de 'Comerás flores'. Asteroide

En su primera novela, Lucía Solla narra la historia de Marina, una joven que, meses después de la muerte de su padre y recién graduada, conoce a un hombre 20 años mayor que ella que llega a su vida colmándola de atenciones y planes. Sin embargo, la protagonista acaba viéndose sumergida por completo en su mundo, empezando a olvidar lo que la definía.

Comerás flores, reconocida por los Premios Cálamo y El Ojo Crítico 2025, explora con intensidad la fragilidad de la identidad, la dependencia afectiva en relaciones desiguales, las dificultades del duelo y las amistades como red de apoyo. La novela aúna una voz cercana con una mirada incómoda sobre el proceso de desmoronamiento interior. Una propuesta potente y muy íntima.

Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala. Anagrama, 2026.

Portada de 'Dame veneno que quiero vivir'. Nuevos Cuadernos Anagrama

La autora firma un ensayo sobre la cultura del skincare, el miedo a envejecer y la presión estética sobre el cuerpo femenino. Publicado por Anagrama en 2026, parte de una reflexión muy personal para pensar el rostro como territorio de control, deseo y conflicto.

Si años atrás parecía que la sociedad estaba dispuesta a sustituir la dieta por el body positivity y la exageración de los retoques de los 90 por la naturalidad saludable, hoy parece que la obsesión por frenar el envejecimiento copa todo. Leticia Sala enlaza el gesto cotidiano de cuidarse con una crítica más amplia a los mandatos sobre belleza y juventud.

Este libro nace de un conflicto genuino: el deseo de verse bien y el temor de estar participando en la perpetuación de un sistema que no elegimos. El resultado es un texto de 160 páginas, afilado y muy actual, que combina los debates internos de quien lo firma con el análisis social.

Emma

Jane Austen. Múltiples ediciones, 1815.

Portada de 'Emma'. Penguin Clásicos

Publicado en 1815, narra la historia de Emma Woodhouse, una joven rica y perspicaz que se entretiene haciendo de Celestina de todas sus amistades. A través de una serie de malentendidos y confusiones que ponen a prueba su propia confianza de sí misma, la protagonista se enfrenta a sus propios prejuicios y madura... hasta descubrir el verdadero amor.

Exquisito retrato de la Inglaterra provinciana del siglo XIX, sigue siendo una lectura fundamental por su ironía y su manera de retratar el mundo social a través de los vínculos, las conversaciones y los clásicos enredos.

Para estas fechas cálidas es una buena opción de clásico, y recomendamos esta edición especial en tapa dura de Penguin. Una obra para releer sin prisa.

Han cantado bingo

Lana Corujo. Reservoir Books, 2025.

Portada de 'Han cantado bingo'. Reservoir Books

En su debut editorial, la ilustradora canaria se adentra en una infancia marcada por el duelo, los secretos familiares, la relación entre hermanas y una imaginería muy ligada al paisaje volcánico de Lanzarote. Mezcla ternura, extrañeza y una sensibilidad poética que convierte el juego y la memoria en materia narrativa.

Una novela singular convertida en una de las revelaciones editoriales de los últimos años, pues ha superado los 20.000 ejemplares vendidos y suma ya 11 ediciones. A modo de curiosidad, Lana Corujo, fue hace unos días protagonista del pódcast Autoras de palabra con Rosa, donde desgrana más detalles sobre este sobresaliente retoño literario.

La cámara de las maravillas

María Oruña. Plaza & Janes, 2026.

Portada de 'La cámara de las maravillas'. Plaza & Janés

Consagrada como la reina del thriller y seguida por más de 1.500.000 de lectores, la autora presenta La cámara de las maravillas, disponible en bibliotecas desde este año. Esta brillante ficción policíaca nos sumerge en un escenario de alta sociedad, arte y misterio ambientado en el Madrid más elegante.

La trama arranca durante la inauguración de Pentimento, un museo que muestra reproducciones de obras de arte icónicas en el contexto donde se exhibieron por primera vez. Allí, la anfitriona Amanda Mendoza observa a Dimas Chevalier, un enigmático ladrón de guante blanco que asegura haberse reformado.

Un asaltante irrumpe en la Cámara de las Maravillas, donde la familia custodia sus mayores tesoros, pero cae fulminado sin motivo aparente. Acusado de este misterioso crimen, Chevalier deberá limpiar su nombre.

Una propuesta que atrapa donde los secretos y las falsas apariencias pesan tanto como los personajes, garantizando al lector giros inesperados hasta el final.

Las gobernadoras

Cruz Sánchez de Lara. Espasa, 2026.

Portada de 'Las gobernadoras'. Espasa

Una novela histórica que rescata del olvido el papel determinante de España y de las mujeres en la independencia de Estados Unidos. Ambientada a finales del siglo XVIII entre la cosmopolita Nueva Orleans y la elegante Málaga, la trama sigue a las hermanas Isabel y Felícitas Saint-Maxent, educadas no para obedecer, sino para gobernar desde la sombra.

Entre salones aristocráticos, bordados y diplomacia, estas visionarias construyen una sutil red de espionaje, secretos y alianzas capaces de cambiar el destino de dos continentes. Décadas más tarde, una nieta desentierra cartas escondidas que revelan una verdad silenciada, repleta de decisiones impensables y traiciones íntimas.

Una saga poderosa y delicada sobre el coraje de quienes sostuvieron un imperio desde la discreción, rindiendo homenaje a aquellas mujeres que protegieron a los suyos aun cuando la historia oficial prefirió borrarlas del relato.

Las gratitudes

Delphine de Vigan. Anagrama, 2021.

Portada de 'Las gratitudes'. Anagrama

Delphine de Vigan escribe una novela breve sobre la vejez, la memoria y la necesidad de dar las gracias antes de que sea tarde. Publicada por Anagrama, la historia sigue a Michka, una anciana que pierde progresivamente el habla, y a las dos voces que la acompañan en ese tramo final de su vida.

La escritura es contenida y precisa, y convierte una trama sencilla en una reflexión muy conmovedora sobre la bondad, el cuidado y las palabras. Una publicación pequeña en extensión, pero grande en intensidad emocional.

Mujeres elegantes

Milena Busquets. Lumen, 2026.

Portada de 'Mujeres elegantes'. Lumen

Mujeres elegantes reúne textos donde la autora explora el amor, la literatura, la amistad y el paso del tiempo con su tono irónico e incisivo. Publicado por Lumen en 2026, el libro se mueve entre el ensayo personal, la autobiografía y la reflexión literaria, sin perder ligereza ni lucidez.

Busquets convierte lo cotidiano en material de pensamiento y escritura, con una voz reconocible y muy libre. Una novedad ideal para quien disfrute de una prosa original, desinhibida y llena de mirada propia.

Toda la verdad de mis mentiras

Elísabet Benavent. Suma, 2019.

Portada de 'Toda la verdad de mis mentiras'. Suma

En Toda la verdad de mis mentiras, Elísabet Benavent propone una historia sobre la amistad, los vínculos y las verdades incómodas que aparecen cuando las relaciones se ponen a prueba. Publicada por Suma, la novela se mueve en el terreno de la narrativa contemporánea y del universo emocional tan característico de la autora.

Su adaptación a la televisión llegará a Netflix el 28 de agosto, en una miniserie de cinco episodios que lleva a la pequeña pantalla las aventuras de Coco, Marín y su pandilla. Es una de esas historias ligeras perfectas para evadirse en vacaciones y comentarlas después con los amigos.