El restaurante madrileño donde Penélope Cruz es una clienta habitual: "Sus pimientos asados son una auténtica delicia"

Penélope Cruz es una de las clientas habituales de La Manduca de Azagra, en el centro de Madrid. E.E.

Madrid recibe constantemente a celebridades que visitan la capital de España por diferentes motivos, y en estas visitas los famosos saben elegir muy bien los restaurantes en los que disfrutar de un gran almuerzo o cena.

Este es el caso de Penélope Cruz, la actriz madrileña de 52 años, que es una clienta habitual del restaurante madrileño La Manduca de Azagra, situado en la calle Sagasta, 14, en el centro de la capital. Sus verduras navarras, especialmente los famosos pimientos de cristal asados, se han convertido en uno de los grandes reclamos del local.

Excelencia navarra en la capital

La Manduca de Azagra es considerado uno de los mejores restaurantes de Madrid, por lo que no resulta extraño que haya logrado conquistar el paladar de Penélope Cruz, que cuando tiene la oportunidad acude para disfrutar de la cocina navarra más auténtica.

Con una carta volcada en las verduras que proceden de la huerta familiar en el pueblo y propuestas de casquería de primer nivel, el restaurante consigue conquistar incluso a los paladares más exigentes.

Al frente del establecimiento se encuentran Juan Miguel Solá y Anabel Arriezu, que no se lo pensaron a la hora de cerrar su restaurante situado en una antigua bodega en el pueblo navarro de Azagra para llevar su concepto al centro de Madrid.

Así nació en el año 2001 La Manduca de Azagra, en un local en el que se apostó por un diseño vanguardista, obra del arquitecto navarro Patxi Mangado, y que incluso ha obtenido premios en distintos certámenes de arquitectura.

El restaurante logró convertirse rápidamente en un lugar de encuentro para los madrileños gracias a sus emblemáticos pimientos de cristal asados, sus alcachofas de temporada y sus espárragos navarros.

Muy frecuentado por personalidades del mundo del cine, del deporte, de la cultura, del aire o del periodismo, es un restaurante de primer nivel en el que se puede disfrutar de una experiencia gastronómica genuina y auténtica.

La carta de La Manduca

No es de extrañar que La Manduca de Azagra se haya convertido en el restaurante favorito de Penélope Cruz en Madrid, ya que nos encontramos con un restaurante con un excelente producto en el que cada elaboración es preparada con mimo.

La Manduca de Azagra construye su propuesta gastronómica alrededor del producto, la cocina tradicional y una carta reconocible, aunque con suficientes guiños contemporáneos para no ceñirse por completo al recetario clásico.

Entrantes

En su carta podemos encontrar una selección de entrantes con propuestas muy reconocibles, elaboraciones de cuchara y productos de primera calidad. Entre las opciones más clásicas se encuentran la ensaladilla rusa, las croquetas caseras de jamón, las anchoas de Santoña y el jamón ibérico de bellota.

Estas propuestas son una presentación directa de una cocina que no olvida la tradición. Junto a ellas, podemos encontrar combinaciones más actuales, como el gazpacho de tomate, uva negra y mora, que aporta matices dulces y frutales a la receta tradicional.

También ocupa un lugar destacado el foie, ya sea en forma de terrina mi-cuit, en un milhojas con manzana y salmón o combinado con patata laminada y aceite de trufa. También hay otros platos como las alubias pochas de Sangüesa o las lentejas guisadas con verduras.

Verduras de Azagra de temporada

Las verduras son uno de los grandes argumentos del restaurante, y Penélope Cruz disfruta de ellas cada vez que visita el establecimiento. La carta da gran protagonismo a productos relacionados con la memoria familiar y el entorno.

Es el caso de las alcachofas "de la tía Mari" o el cardo "del tío Lázaro", a los cuales se suman la menestra de verduras, los puerros, la achicoria, los espárragos blancos y las borrajas con huevo roto y jamón.

También tienen gran relevancia los pimientos del cristal asados en parrilla, en recuerdo de "la Pili" o acompañados de huevos fritos. Son platos sencillos, pero basados en una excelente calidad de producto y recetas tradicionales de Navarra.

Pescados

En la carta también hay lugar para pescados, donde se mantiene una línea clásica con preparaciones sencillas con las que poder disfrutar de la materia prima. Las anchoas frescas rebozadas y la merluza de pincho (disponible al horno o rebozada) conviven con piezas a la brasa.

Entre ellas se encuentran el cogote de merluza, el rape, el pargo bocinegro y el besugo, además de la lubina salvaje al horno. En estas elaboraciones, se apuesta por cocciones precisas y sabores limpios.

Carnes

En lo que respecta a las carnes, en La Manduca de Azagra se combinan los guisos tradicionales con cortes preparados a la brasa. Se puede disfrutar de carrilleras de ternera y rabo de toro deshuesado con boletus, que son un claro ejemplo de la cocina lenta, melosa y de salsa.

Por su parte, el corderico en chilindrón recupera una elaboración navarra, junto a tomate y pimiento seco. Complementan la propuesta cárnica opciones como los sesos de corderico rebozados, el cochinillo confitado y opciones a la parrilla como el solomillo y chuletón de vaca vieja.

Postres

Para poner la guinda a una buena comida en el restaurante favorito de Penélope Cruz en Madrid, no falta una exquisita selección de postres encabezada por la torrija caramelizada y seguida por la panchineta caliente rellena de crema, el arroz con leche y la cuajada quemada de la Ulzama.

La oferta se amplía con una tarta de queso cremosa, una selección de quesos, fruta natural, helados y sorbetes variados, así como una opción más intensa de la mano de su coulant de chocolate caliente que conviene solicitar con antelación.