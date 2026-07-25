Lara Ferreiro, psicóloga: "La mayor presión de Lamine Yamal no es Messi, sino la comparación constante con él"

El pasado 19 de julio, España volvió a escribir una página inolvidable en el fútbol al conquistar el Mundial 2026 tras imponerse a Argentina en una final de máxima exigencia. Fueron 120 minutos de tensión, desgaste y emoción hasta que Ferran Torres encontró el gol que desató la celebración de todo un país.

Aunque la selección española dominó durante buena parte del encuentro y tuvo más posesión del balón, el partido nunca resultó sencillo. Enfrente estaba una de las grandes potencias del fútbol, con una plantilla acostumbrada a competir bajo presión y liderada por un futbolista que ha marcado a varias generaciones: Leo Messi.

Jugar contra una leyenda siempre supone un reto que va mucho más allá de lo deportivo. Para Lamine Yamal, además, significaba medirse al jugador que admiró desde niño y con quien el destino quiso cruzar una imagen que ha dado la vuelta al mundo.

Precisamente sobre ese peso psicológico reflexiona la psicóloga Lara Ferreiro, quien sostiene que el gran desafío del joven internacional español no era vencer a Messi, sino dejar de compararse con él.

La batalla más importante de Lamine Yamal estaba en su cabeza

Las grandes finales siempre dejan imágenes para el recuerdo, pero también esconden historias que no aparecen en las estadísticas. Más allá de la posesión, los disparos o los goles, existe un componente psicológico que puede marcar la diferencia cuando los futbolistas saltan al terreno de juego.

En un escenario como una final del Mundial, donde la presión alcanza niveles extraordinarios y millones de personas observan cada movimiento, gestionar las emociones resulta casi tan importante como la preparación física o táctica.

Antes de la final entre España y Argentina, buena parte de la conversación giró alrededor de un duelo muy concreto: Lamine Yamal frente a Leo Messi. Aunque el partido enfrentaba a dos selecciones completas, la narrativa construida durante los últimos meses convirtió ese choque en una especie de relevo generacional entre dos talentos extraordinarios.

Una comparación constante que, según la psicóloga Lara Ferreiro, podía convertirse en un obstáculo para el joven futbolista español.

En declaraciones concedidas a SEMANA antes de la final, la especialista explicó que los grandes campeones no alcanzan su mejor nivel cuando piensan en el resultado final, en el legado que dejarán o en la magnitud del momento. Lo hacen cuando logran concentrarse únicamente en el presente y en las acciones que dependen de ellos.

Por eso consideraba que la mejor estrategia para Lamine Yamal pasaba por olvidarse de quién tenía delante y recuperar la naturalidad con la que comenzó a disfrutar del fútbol cuando era solo un niño en Rocafonda.

En su opinión, cuanto más lograra desprenderse de la comparación con Messi, mayores serían sus posibilidades de desplegar todo su talento.

No se trata de demostrar que puede superar a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, sino de construir una identidad propia dentro del deporte. Esa diferencia, aparentemente pequeña, cambia por completo la manera en la que el cerebro afronta un desafío de semejante magnitud.

Una de las imágenes que más ha alimentado esa comparación durante los últimos años es la conocida fotografía tomada en 2007 durante una campaña solidaria organizada por UNICEF, la Fundación FC Barcelona y el diario Sport.

En ella aparece un joven Leo Messi sosteniendo en brazos a un bebé Lamine Yamal mientras participaban en una sesión fotográfica para un calendario benéfico.

Lo que en su momento fue una simple fotografía terminó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en un símbolo casi perfecto para los aficionados al fútbol. La instantánea ha sido compartida millones de veces desde que Lamine irrumpió en la élite y ha reforzado la idea de que estaba destinado a convertirse en el heredero del argentino.

Sin embargo, Lara Ferreiro advierte de que esa narrativa puede tener consecuencias importantes desde el punto de vista psicológico.

Explica que enfrentarse en una final del Mundial al deportista que ha sido tu gran referente desde la infancia representa un desafío emocional enorme, ya que el rival deja de ser únicamente un futbolista para convertirse también en un símbolo cargado de significado.

A esa circunstancia se suma otro elemento que incrementa todavía más la presión. Todo apuntaba a que este sería el último Mundial de Leo Messi, un escenario que convertía el encuentro en una despedida con tintes históricos para el capitán argentino.

Según la psicóloga, cuando el cerebro percibe que el rival representa algo mucho mayor que un simple adversario deportivo, aumenta el riesgo de activar lo que en psicología se conoce como "efecto autoridad".

Este fenómeno hace que una persona perciba al contrario como alguien prácticamente inalcanzable, magnificando sus capacidades incluso antes de que comience la competición.

Como consecuencia, el desafío parece mucho más difícil de lo que realmente es y aumenta la posibilidad de que aparezcan bloqueos durante el rendimiento.

La especialista también advierte de que toda la atención mediática puede provocar en Lamine Yamal una importante sobrecarga cognitiva. Las comparaciones constantes, los análisis, los titulares, los vídeos en redes sociales, los memes y los debates generan una acumulación de información que termina saturando la capacidad del cerebro.

Ese exceso de estímulos puede derivar, según explica, en rumiación mental, un proceso mediante el cual la persona piensa una y otra vez en el resultado, en el legado o en las consecuencias del partido.

Cuando esa dinámica se mantiene durante demasiado tiempo, resulta mucho más complicado actuar con la espontaneidad que caracteriza a los grandes talentos.

Lamine Yamal, en el Mundial. Europa Press

Otro de los riesgos que observa la psicóloga es el desarrollo de una autoestima contingente. En estos casos, el deportista empieza a vincular su valor personal exclusivamente al resultado obtenido.

Marcar un gol, ganar un título o levantar un Mundial deja de ser un éxito deportivo para convertirse en la única forma de sentirse válido.

Por ese motivo insistía en que Lamine Yamal debía separar completamente su identidad del resultado de un partido. Su carrera depende de su capacidad para seguir creciendo, evolucionando y desarrollando un estilo propio que le permita escribir una trayectoria diferente.

La maldición del sucesor

La experta también pone el foco en lo que denomina la "maldición del sucesor de Messi". Durante los últimos años, numerosos futbolistas han recibido esa etiqueta antes incluso de consolidarse en la élite y, en muchos casos, el peso de unas expectativas tan elevadas terminó dificultando su evolución deportiva.

Compararse de manera permanente con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos sitúa el listón en un nivel prácticamente imposible de alcanzar. La presión deja de estar relacionada con rendir bien y pasa a consistir en demostrar continuamente que se merece ocupar un lugar reservado para muy pocos.

En el caso de Lamine Yamal, esa exigencia se intensifica todavía más por la famosa fotografía ya comentada. Para el público constituye una historia perfecta que parece escrita por el destino, pero para el futbolista puede convertirse en una carga añadida que alimente una presión innecesaria.

Lara Ferreiro insiste en que el español no necesita copiar la forma de jugar del argentino, asumir su legado ni demostrar que es su heredero. Todo lo contrario.

Considera que su mayor fortaleza reside precisamente en desarrollar una personalidad futbolística propia, con decisiones, recursos y una identidad completamente diferenciadas.

Con el Mundial ya en manos de España, las palabras de Lara Ferreiro adquieren una lectura diferente. Más allá del resultado colectivo, Lamine Yamal demostró que no necesitaba competir contra el legado de Leo Messi, sino contra sus propios límites.

La final confirmó que el futbolista español puede admirar a una leyenda sin vivir a su sombra y que, precisamente cuando deja atrás las comparaciones, empieza a escribir una historia con nombre propio.