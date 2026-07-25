Jhoss, limpiadora en España: "Estudié una carrera en mi país y emigré para darle un futuro a mi hijo"

En España el sector de la limpieza profesional se ha convertido en una de las principales puertas de acceso al mercado laboral para miles de personas.

Según datos de Interempresas Media, siguen siendo las mujeres las que más acceden a este tipo de trabajos, alrededor de 400.000 trabajadoras desarrollan su actividad en este ámbito.

Un sector esencial para el funcionamiento de empresas, centros educativos, hospitales y edificios públicos, aunque muchas veces pase desapercibido.

En los últimos años, además, ha aumentado la presencia de mujeres extranjeras en este tipo de empleos. Muchas de ellas sostienen actividades imprescindibles para el día a día, como la limpieza, el cuidado de personas, la hostelería o el comercio.

Dentro de este contexto se encuentra Jhoss, una mujer originaria de Honduras que, a pesar de haber completado estudios universitarios en su país, nunca consiguió desarrollar su profesión ni acceder a un empleo que le permitiera ofrecer estabilidad a su familia. Ante la falta de oportunidades, decidió emigrar y comenzar una nueva etapa en España.

Fue aquí donde encontró en el sector de la limpieza la posibilidad de incorporarse al mercado laboral y construir un futuro diferente para ella y su hijo. A través de su cuenta de TikTok, @jhoss.canales, comparte cómo es su rutina diaria y las razones que la llevaron a abandonar su país.

Su jornada comienza a primera hora de la mañana, una realidad que comparte con miles de trabajadoras de la limpieza. "Salgo a las 6:25 de la mañana, entro a las 6:30 y por suerte tengo a cinco minutos mi trabajo, así que me da tiempo a caminar tranquilamente", cuenta en uno de sus vídeos.

Lo que marcó su decisión

Pero detrás de esa rutina diaria hay una decisión condicionada por la situación que vivía en Honduras. Jhoss explica que uno de los principales motivos para emigrar fue poder garantizar una mejor atención sanitaria para su hijo.

Según relata, en su país acceder a determinados servicios médicos supone un coste muy elevado para muchas familias, mientras que su experiencia en España fue completamente distinta. "Aquí en España el trato es súper diferente, los niños son prioridad".

Recuerda especialmente un ingreso hospitalario de varios días durante el que no tuvo que asumir ningún gasto, una situación que considera decisiva para valorar el sistema sanitario español.

A ello se sumó la falta de oportunidades laborales. Y es que, pese a haber cursado estudios universitarios, asegura que nunca pudo ejercer la profesión para la que se había preparado. Incluso rechazó una oferta de empleo con la esperanza de encontrar un trabajo relacionado con su formación, pero esa oportunidad nunca llegó.

Otro de los factores que terminó impulsando su marcha fue la inseguridad. En varios de sus vídeos recuerda que los robos eran una preocupación constante en su día a día, especialmente cuando se desplazaba en coche junto a su hijo.

Aunque reconoce que siente un profundo cariño por Honduras, considera que muchas personas terminan emigrando por la combinación de problemas como la falta de empleo, las escasas oportunidades laborales, la inseguridad y las dificultades para acceder a servicios básicos.

En su caso, todos esos factores acabaron convirtiendo la emigración en la única alternativa para intentar mejorar su calidad de vida.

Hoy, Jhoss afronta esta nueva etapa siendo consciente de que empezar desde cero nunca resulta sencillo. Sin embargo, asegura que el esfuerzo ha merecido la pena porque le ha permitido conseguir un empleo estable y avanzar hacia el objetivo que motivó su decisión desde el principio: ofrecer a su hijo unas oportunidades que en su país de origen no podía garantizarle.