Entró en vigor: "Los trabajadores disponen de 6 horas retribuidas a la semana para buscar un nuevo empleo"

Muchos trabajadores desconocen algunos de los permisos retribuidos que reconoce la legislación laboral española. Entre ellos existe uno especialmente útil cuando una empresa comunica un despido por causas objetivas.

En estos casos, el trabajador tiene derecho a disfrutar de seis horas retribuidas a la semana para buscar un nuevo empleo durante el periodo de preaviso, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Este permiso únicamente se aplica cuando el despido es objetivo y la empresa concede el preaviso legal de, al menos, 15 días naturales antes de que finalice la relación laboral.

Seis horas semanales para buscar trabajo

El artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores reconoce este derecho durante el periodo de preaviso de un despido objetivo.

Durante ese tiempo, el empleado puede dedicar hasta seis horas semanales a buscar un nuevo trabajo sin que ello suponga una reducción de su salario. En caso de trabajadores a tiempo parcial, el permiso se disfruta de forma proporcional a la jornada.

El despido objetivo es aquel que responde a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, así como a situaciones de ineptitud sobrevenida o falta de adaptación a determinados cambios en el puesto de trabajo.

A diferencia del despido disciplinario, no responde a un incumplimiento del trabajador, sino a circunstancias que la empresa debe justificar documentalmente.

Los requisitos del despido objetivo

Para que este tipo de despido sea válido, la empresa debe cumplir varios requisitos establecidos por la ley.

En primer lugar, debe comunicar el despido por escrito, indicando con claridad las causas que lo motivan y aportando la información necesaria para que el trabajador pueda valorar si la decisión está justificada.

Además, debe poner a disposición del empleado la indemnización correspondiente, salvo que alegue y acredite falta de liquidez cuando la causa sea económica.

Junto a ello, el trabajador tiene derecho a percibir el finiquito, donde se incluyen las cantidades pendientes, como vacaciones no disfrutadas, horas extraordinarias pendientes de abono o los días trabajados desde la última nómina.

Cuándo puede producirse

El Estatuto de los Trabajadores recoge distintos supuestos que pueden dar lugar a un despido objetivo.

Uno de ellos es la ineptitud sobrevenida, cuando el empleado pierde la capacidad necesaria para desempeñar correctamente las funciones de su puesto.

También puede producirse por falta de adaptación a modificaciones técnicas introducidas por la empresa. En estos casos, el empresario debe facilitar la formación necesaria y conceder un tiempo razonable para que el trabajador pueda adaptarse antes de adoptar la medida extintiva.

Otra de las causas más habituales son las económicas. La empresa puede recurrir al despido objetivo cuando existan pérdidas actuales o previstas, o cuando se produzca una disminución persistente de ingresos o ventas, circunstancias que deberán acreditarse conforme a la normativa laboral.

Cómo se disfruta este permiso

Las seis horas retribuidas están destinadas exclusivamente a facilitar la búsqueda de un nuevo empleo.

Durante ese tiempo, el trabajador puede acudir a entrevistas, realizar gestiones en los servicios públicos de empleo, entregar currículums o participar en procesos de selección.

Aunque la empresa debe respetar este derecho, la ley no obliga expresamente a mencionarlo en la carta de despido, por lo que muchos trabajadores desconocen que pueden solicitarlo.

Lo más recomendable es presentar la petición por escrito, indicando los días y horarios en los que se utilizará el permiso y conservando un registro de las horas disfrutadas.

Qué ocurre si la empresa lo deniega

Si la empresa rechaza conceder este permiso o descuenta esas horas del salario, el trabajador puede presentar una reclamación ante la propia empresa y, si no obtiene respuesta, acudir al Juzgado de lo Social.

Cuando exista una negativa reiterada o una vulneración sistemática de este derecho, también es posible poner los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo.

La distribución de estas seis horas admite cierta flexibilidad. Siempre que exista acuerdo entre ambas partes o una justificación razonable, pueden organizarse de distintas formas e incluso acumularse para disponer de una jornada completa destinada a la búsqueda de empleo.