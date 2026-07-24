Isabel Díaz Ayuso, sobre la receta que hace en homenaje a su padre: "Solo lleva huevos, patatas y aceite del bueno"

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Hay recetas que sobreviven al paso del tiempo porque están ligadas a la memoria familiar. Son platos sencillos, de los que no necesitan grandes elaboraciones para convertirse en imprescindibles dentro de una casa.

Isabel Díaz Ayuso ha contado que los huevos estrellados ocupan ese lugar en la suya. La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que no solo es el plato que mejor cocina, sino que incluso le sale mejor que a su madre, quien le enseñó a desenvolverse entre los fogones.

Más allá de la receta, este plato tiene un significado muy especial para ella, ya que lo prepara como homenaje a su padre, que siempre le pedía que fuera ella quien lo cocinara. Aunque se trata de una elaboración aparentemente sencilla, Ayuso defiende que hay pequeños detalles que marcan la diferencia para conseguir unos huevos estrellados perfectos.

Un componente sentimental

Fue en una entrevista concedida al programa Sabor a Madrid, de Telemadrid, donde la presidenta desveló su habilidad para preparar los huevos estrellados, también conocidos como huevos rotos.

Durante la conversación recordó que fue su madre quien le enseñó a cocinar desde pequeña. Mientras ella preparaba la comida, Ayuso observaba atentamente cada movimiento para aprender sus trucos; sin embargo, reconoce que había una receta concreta en la que terminaba superándola.

Según explicó entre risas, los huevos estrellados siempre le salían mejor a ella que a su madre. De hecho, contaba que su padre aprovechaba esa circunstancia para bromear en casa y pedir que fuera su hija quien preparara el plato porque, según decía, le quedaba especialmente bueno.

Ese recuerdo familiar sigue siendo uno de los motivos por los que mantiene viva la receta. "Así le gustaba a mi padre y por eso este plato me gusta tanto", explicaba durante el programa, dejando claro que detrás de una receta aparentemente sencilla existe una importante carga emocional que la ha acompañado durante años.

Lejos de incorporar ingredientes adicionales, Díaz Ayuso defiende una preparación basada en la simplicidad.

Para ella, los huevos estrellados únicamente necesitan huevos, patatas, sal y un buen aceite de oliva virgen extra. "Del bueno", puntualizaba durante la entrevista, insistiendo en que la calidad del aceite marca buena parte del resultado final.

Además, se muestra completamente contraria a introducir variantes que, según considera, alteran la esencia del plato. Explicaba que hay personas que recomiendan añadir un poco de vino u otros ingredientes, pero ella rechaza cualquier innovación porque cree que rompe el equilibrio de una receta que precisamente destaca por su sencillez.

En esa misma línea, tampoco contempla incorporar jamón serrano, un acompañamiento muy habitual en numerosos restaurantes.

La receta favorita de Ayuso

La preparación comienza cortando las patatas de una forma muy concreta. Deben tener un tamaño más corto que una patata frita tradicional, pero un grosor considerable para que el interior conserve una textura tierna y jugosa mientras el exterior adquiere un ligero toque crujiente durante la fritura.

Las patatas se fríen en abundante aceite de oliva hasta alcanzar el punto deseado y, una vez listas, se retiran y se escurren. Es entonces cuando llega uno de los detalles que Ayuso considera fundamentales para conseguir el mismo sabor que recuerda desde su infancia.

El secreto consiste en aprovechar parte del mismo aceite utilizado para freír las patatas y emplearlo después para cocinar los huevos en una sartén más pequeña.

De esta forma, tanto las patatas como los huevos comparten el mismo aroma y el conjunto adquiere una mayor intensidad de sabor.

Ingredientes 800 g de patatas para freír 4 huevos camperos 500 ml de aceite de oliva virgen extra (para la fritura) Sal al gusto Paso 1 Pela las patatas y córtalas en bastones gruesos. Para conseguir el corte característico que utiliza Ayuso, primero parte cada patata por la mitad a lo largo y, a continuación, corta bastones de aproximadamente un centímetro de grosor y unos cinco o seis centímetros de largo. Paso 2 La idea es que sean más cortos que unas patatas fritas convencionales, pero bastante más gruesos para que queden tiernos y jugosos por dentro. Paso 3 Calienta abundante aceite de oliva virgen extra en una sartén amplia o una freidora hasta alcanzar unos 170-180 ºC. Paso 4 Fríe las patatas durante unos 10-12 minutos, removiéndolas de vez en cuando para que se cocinen de forma uniforme y adquieran un ligero tono dorado. Cuando estén listas, retíralas con una espumadera y déjalas escurrir sobre papel absorbente. Añade sal mientras aún están calientes. Paso 5 Reserva parte del mismo aceite en una sartén pequeña. Este es uno de los trucos que destaca la presidenta madrileña, ya que cocinar los huevos en el aceite donde se han frito las patatas aporta un sabor más intenso al conjunto. Paso 6 Fríe los huevos de uno en uno. El aceite debe estar caliente para que la clara cuaje rápidamente y los bordes queden ligeramente crujientes, mientras la yema permanece líquida. Paso 7 Coloca las patatas en una fuente y reparte los huevos fritos por encima sin romper la yema. Según explica Díaz Ayuso, es preferible servirlos enteros y romperlos justo en el momento de llevarlos a la mesa, de manera que la yema impregne las patatas y el plato conserve mejor el calor.

Aunque la receta apenas admite variaciones, sí existe un elemento que nunca falta cuando Isabel Díaz Ayuso se pone delante de los fogones. Confiesa que siempre cocina con un altavoz encendido, escuchando algunas de sus bandas favoritas de rock, entre ellas Héroes del Silencio, Los Secretos o Manolo García.