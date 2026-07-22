El restaurante madrileño donde Carmen Lomana es una clienta habitual: "La carbonara se prepara en tu mesa"

En la capital de España podemos encontrar una infinidad de restaurantes con propuestas para todos los gustos. Si nos situamos en el corazón del barrio de Salamanca, podemos encontrar un italiano del que Carmen Lomana es clienta habitual.

Hablamos de Numa Pompilio, restaurante situado en la Calle Velázquez, 18, que nació como proyecto del matrimonio formado por Sandro Silva y Marta Seco, responsables de otros restaurantes de gran influencia de Madrid como Ten con Ten o Amazónico.

Su propuesta gastronómica, con una carbonara que se prepara delante de los comensales, ha logrado conquistar a rostros conocidos de la sociedad madrileña como la propia Carmen Lomana, que acude al establecimiento con frecuencia.

El restaurante cuenta con salones decorados con inspiración en los grandes restaurantes burgueses europeos, en donde cada detalle ha sido cuidado al máximo, además de una terraza con una decoración romántica y evocadora que transporta a tiempos pasados. En ella hay elementos originales procedentes de Italia, Londres o Nueva York.

Un viaje a la Italia más clásica y barroca

Numa Pompilio propone un viaje directo a la Italia más clásica y barroca, en el que la decoración ha sido diseñada por el estudio de Alejandra Pombo, mostrando una gran elegancia con frescos pintados a mano, espejos y una vegetación exuberante.

En lo que respecta a su cocina, no es la típica trattoria italiana, lo que implica que no se prepara la carbonara convencional ni recetas habituales en cualquier restaurante de gastronomía transalpina. El concepto gira en torno a una reinterpretación de la cocina de Italia, con influencias internacionales.

Algunos de sus platos son especialmente populares, como es el caso del vitello tonnato con salsa de atún de Zahara, el mosaico de gamba roja o el carpaccio de ciervo, una selección de platos llenos de sabor que combinan la técnica y la estética con un punto de sofisticación que tanto aprecia Carmen Lomana.

Entre lo más destacado que ofrecen Sandro Silva y Marta Seco en su restaurante se encuentra su famosa carbonara preparada en directo en la mesa, delante de los propios comensales, y que es uno de los puntos fuertes de su experiencia gastronómica.

La pasta fresca se termina delante del propio cliente, en un espectáculo que consigue conectar la cocina y la sala, si bien el resto de sus elaboraciones hacen que haya muchas opciones para disfrutar de un almuerzo o cena espectacular.

Tanto Carmen Lomana como el resto de sus comensales ilustres y cualquiera que no se quiera perder la oportunidad de disfrutar de sus platos, puede acceder a una carta completa con propuestas para todos los gustos y preferencias.

Otros de los platos más destacados son la tagliatella con langosta o la orecchiona de elefante, que es una chuleta de ternera empanada que se ha convertido en uno de sus platos más populares y solicitados.

A Carmen Lomana le gusta especialmente el lenguado al limón de Capri, una opción ligera pero muy sofisticada para disfrutar dentro de un ambiente que mezcla el lujo discreto con la teatralidad.

La carta de Numa Pompilio

Numa Pompilio despliega en Madrid una interesante propuesta gastronómica de inspiración italiana y mediterránea en la que conviven recetas reconocibles con productos de temporada y elaboraciones más sofisticadas.

Su carta permite empezar con entrantes ligeros, para continuar con una amplia selección de pastas y arroces y terminar con carnes, pescados y postres.

Entre los primeros platos, apuesta por preparaciones vegetales como la flor de calabacín en tempura, las verduras a la parrilla, la ensalada de alcachofas laminadas con hojas frescas o su propia versión de la parmigiana de berenjena.

También hay lugar para propuestas frescas como la ensalada mediterránea Numa Pompilio con aliño de bergamota y la ensalada de burrata con tomate Ángel. La cocina italiana más reconocible llega con propuestas como el vitello tonnato ya mencionado.

Con un enfoque más actual aparecen en la carta la stracciatella con tomate y botarga de mújol, el tartar de salmón y aguacate o el carpaccio de ternera con rúcula y parmesano. La oferta se completa con elaboraciones especiales como el mosaico de carabineros o el salpicón de bogavante y carabineros con tomate datterini.

Como no puede ser de otra manera, uno de los pilares de la carta son sus pastas. Numa Pompilio combina platos tradicionales como los rigatoni a la amatriciana o los garganelli a la puttanesca con recetas más creativas como los panzerotti rellenos de pera con gorgonzola y nueces y los rotelle con queso de cabra, trufa negra y habitas.

Más allá de su amplia selección de pastas, hay una serie de elaboraciones al horno entre las que se incluyen la lasaña de calabacín y alcachofa, los canelones de pato o la lasaña de faisán, mientras que en arroces se puede elegir entre el risotto con boletus y foie y el risotto a la marinera.

Por otro lado, en la carta hay otros muchos platos para completar una experiencia sobresaliente, como hace Carmen Lomana, con productos del mar y la tierra como el rape con flor de alcachofa, la lubina salvaje con manzana, el lomo alto madurado o el solomillo de ternera al Barolo con foie y verduras al wok.

La experiencia se puede elevar aún más con los tagliolini preparados en la mesa con ginebra y caviar o con una selección de caviar Beluga. Tampoco falta una selección de postres como el tiramisú de Nonna Rosa, los cannoli sicilianos o sus helados artesanos, entre otros.

A todo ello hay que sumar una bodega con más de 150 referencias de vinos italianos y una amplia selección de cócteles y destilados, con opciones tanto clásicas como más atrevidas.