Raquel se sacó la carrera de derecho en España y ahora limpia habitaciones en Suiza: "En un mes gano 3.800 euros"

Cada vez son más los españoles que hacen las maletas en busca de mejores oportunidades laborales fuera del país. Aunque el cambio supone empezar de cero, para muchos la posibilidad de ganar un sueldo más alto compensa la incertidumbre de emigrar.

Los datos respaldan esta tendencia. Según el informe Perspectivas Laborales Intergeneracionales de Gi Group Holding, el 18,5% de los españoles se ha planteado marcharse al extranjero por trabajo y otro 8,5% asegura que ya está dando pasos para hacerlo.

Suiza es uno de los destinos que más interés despierta por sus elevados salarios y sus condiciones laborales. Allí, incluso empleos que no requieren formación universitaria pueden ofrecer una remuneración muy superior a la de muchos puestos cualificados en España, como demuestra la historia de Raquel.

De abogada en España a trabajar en un hotel en Suiza

Raquel tiene 25 años y lleva dos años viviendo en Suiza. Aunque estudió Derecho en España, completó el máster de acceso a la abogacía y superó el examen de Estado con una nota de 9,16, nunca llegó a sentirse plenamente identificada con la profesión.

Por eso, después de terminar toda su formación y comenzar a buscar empleo, se dio cuenta de que el camino que había seguido durante años no era el que realmente quería recorrer. "No tenía una vocación clara, tenía esa profesión idealizada y no era mi verdadera pasión", cuenta Raquel en un vídeo de su canal de YouTube.

Con esa sensación de bloqueo, comenzó a plantearse un cambio radical. Investigó distintos destinos como Australia, Andorra o Suiza y finalmente se decidió por este último, a pesar de no hablar ninguno de sus idiomas oficiales y contar únicamente con un nivel muy básico de inglés.

Viajó junto a su mejor amiga y, apenas dos semanas y media después de llegar, ambas habían conseguido trabajo en el mismo hotel y un lugar donde vivir.

Actualmente trabaja como housekeeper, un puesto equivalente al de camarera de pisos o personal de limpieza. "Suiza es un país que da muchas ventajas si eres joven, tanto en el seguro médico, en el transporte público y en los impuestos pagas menos. No solo eso, sino que en un trabajo básico puedes ganar más que en otros países con título universitario", explica.

Su propia nómina refleja esa diferencia salarial. Raquel percibe 4.658 euros brutos al mes y, una vez descontados los impuestos, recibe alrededor de 3.826 euros netos.

La historia de Raquel.

"Eso es lo que cobro yo, como limpiadora, pero sin piso y sin gastos. Lo que pasa es que mi empresa me gestiona el apartamento", comenta.

El alojamiento le cuesta 776 euros mensuales, a los que suma unos 52 euros de gastos. Además, paga alrededor de 48 euros por parte de la manutención que le facilita la empresa y destina unos 267 euros a completar la compra.

El seguro médico asciende a 172,37 euros mensuales y la tarifa de teléfono ronda los 14 euros. Después de asumir todos estos gastos, asegura que todavía puede ahorrar más de 2.000 euros al mes.

"En total, una temporada de montaña en Suiza permite ahorrar alrededor de 11.000 a 16.000 euros, una cantidad que en España podría requerir entre tres y cuatro años de ahorro", confiesa Raquel.

La joven también destaca otras ventajas de su empleo, como el hecho de que muchos hoteles cierran durante determinadas temporadas, lo que permite disfrutar de periodos de vacaciones más amplios que los habituales en España.

Aunque su trabajo actual no tiene ninguna relación con el Derecho, Raquel asegura que no se arrepiente del cambio. Más allá del aspecto económico, considera que esta experiencia le ha permitido crecer personalmente, aprender inglés, conocer a personas de diferentes países y descubrir un estilo de vida que no había imaginado cuando terminó la universidad.

Desde que llegó a Suiza decidió documentar todo el proceso en TikTok e Instagram. Hoy reúne una comunidad de más de 90.000 seguidores, con quienes comparte consejos para emigrar al país, explica cómo encontrar trabajo y relata su experiencia personal con el objetivo de ayudar a otras personas que están pensando en dar un giro a su vida profesional.

Además, gran parte de su contenido gira en torno a la mentalidad y la importancia de confiar en uno mismo para afrontar cambios tan importantes como el que ella decidió emprender.