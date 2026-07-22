Es oficial: Sanidad prohibirá fumar en playas, piscinas además de en terrazas de bares y restaurantes de España

El Gobierno ha dado un nuevo paso para ampliar los espacios libres de humo en España. El Consejo de Ministros aprobó este martes 21 de julio el proyecto de ley del tabaco, una reforma que vetará fumar y vapear en playas, terrazas de hostelería y numerosos espacios al aire libre.

La norma todavía no está en vigor. Deberá superar la tramitación parlamentaria antes de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. El texto prevé que empiece a aplicarse 20 días después de esa publicación.

Sanidad presenta la reforma como la actualización más importante de la legislación antitabaco estatal en más de una década. Su objetivo es reducir la exposición al humo y los aerosoles, proteger a los menores y adaptar las restricciones al auge de los cigarrillos electrónicos.

Playas y terrazas

La principal novedad es la ampliación de los lugares en los que estará prohibido fumar. El veto llegará a todas las playas marítimas y fluviales, además de a las terrazas de bares, restaurantes y otros establecimientos de restauración.

También quedarán libres de humo las piscinas de uso colectivo, las instalaciones deportivas, los parques nacionales y los vehículos de trabajo, salvo cuando se utilicen exclusivamente con fines personales.

La prohibición se aplicará igualmente a teatros, cines, conciertos y otros espectáculos públicos, aunque se celebren al aire libre. A la lista se suman marquesinas, andenes, campus universitarios y otros espacios exteriores de ocio y transporte.

El proyecto crea además zonas de protección reforzada. No se podrá fumar a menos de 15 metros de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios, colegios, universidades, centros culturales y deportivos, museos, bibliotecas y parques infantiles.

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Las restricciones no afectarán únicamente al cigarrillo convencional. Los vapeadores, con o sin nicotina, y otros productos que imitan el acto de fumar quedarán sometidos a las mismas limitaciones en los espacios protegidos.

Las bolsas de nicotina quedan fuera de esta equiparación en los lugares sin humo, aunque su consumo sí estará prohibido para los menores de edad.

Prohibición expresa para menores

Por primera vez, la legislación estatal prohibirá expresamente que los menores de 18 años consuman tabaco y productos relacionados. Hasta ahora, la ley impedía su venta y suministro, pero no recogía de forma específica el consumo.

El Ministerio de Sanidad justifica el cambio por la necesidad de actuar antes de que el hábito se consolide. Según la encuesta ESTUDES 2025, el 15,5% de los jóvenes de entre 14 y 18 años había fumado tabaco durante el último mes.

El avance de los cigarrillos electrónicos preocupa especialmente. El 49,5% de los estudiantes de esa franja de edad los había probado alguna vez y el consumo mensual alcanzaba el 27,1% en 2025, frente al 14,9% registrado en 2019.

La reforma limitará la venta de vapeadores y productos relacionados a establecimientos especializados. También prohibirá su publicidad en internet y redes sociales y restringirá la cartelería visible desde el exterior de los puntos de venta.

Nuevo precio de los medicamentos

El Consejo de Ministros aprobó también el proyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios, que sustituirá al marco vigente desde 2015. La reforma busca reforzar el suministro, acelerar el acceso a terapias innovadoras y aumentar la presencia de genéricos y biosimilares.

El sistema de precios de referencia continuará fijando los máximos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Junto a él se crea un modelo de precios dinámicos para medicamentos sin patente cuya implantación se haya estancado.

Cuando genéricos o biosimilares alcancen determinados niveles de uso, su precio industrial podrá reducirse automáticamente. Los pacientes podrán elegir marcas más caras, pero deberán abonar la diferencia respecto al límite financiado, además del copago correspondiente.

La ley incorpora la figura del medicamento estratégico para proteger fármacos imprescindibles con cadenas de suministro vulnerables. También permitirá financiar de forma condicionada algunos tratamientos innovadores mientras se comprueba su eficacia real y reconoce nuevas competencias de prescripción para enfermería y fisioterapia.