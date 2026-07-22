Carmen, cocinera andaluza: "Las almejas a la marinera no mejoran solo con vino blanco, hay que usar el caldo de su cocción"

Las almejas a la marinera más ricas Automontaje

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Hay recetas que nunca pasan de moda y que, con pocos ingredientes, son capaces de conquistar cualquier mesa. Las almejas a la marinera forman parte de ese recetario tradicional.

Este manjar tan español ha sobrevivido al paso del tiempo gracias a su sencillez, su intenso sabor y la calidad de un producto que apenas necesita artificios para brillar.

Muy habitual de las zonas de costa, especialmente de las gallegas, es uno de los grandes protagonistas de comidas familiares, celebraciones y reuniones alrededor de la mesa.

Su éxito reside en una salsa aromática elaborada con ajo, cebolla, pimentón y el propio jugo que desprenden las almejas durante su cocción, una combinación que convierte un puñado de ingredientes básicos en un auténtico manjar.

Carmen, la cocinera que ha recuperado esta receta tradicional respetando su esencia, pero con un procedimiento muy sencillo que permite prepararla en apenas unos minutos.

El secreto está en el caldo

Uno de los pasos más importantes de esta elaboración comienza incluso antes de encender el fuego. Si las almejas son frescas, conviene dejarlas reposar durante aproximadamente una hora en agua fría con sal para que expulsen toda la arena que puedan contener.

Después llega uno de los momentos clave de la receta: abrir las almejas al vapor junto con vino blanco y una hoja de laurel. Además de aportar aroma, este proceso permite obtener un caldo cargado de sabor que será la base de la salsa marinera.

Ese "caldito" nunca debe desperdiciarse. Carmen recomienda colarlo cuidadosamente para eliminar cualquier resto de arena y reservarlo hasta el momento de incorporarlo al sofrito.

Es precisamente este caldo natural el que aporta profundidad al plato sin necesidad de añadir grandes cantidades de ingredientes adicionales.

Una salsa que marca la diferencia

Mientras las almejas reposan, llega el turno de preparar la salsa marinera. La base comienza con un sofrito elaborado con aceite de oliva virgen extra, ajo y cebolla dulce, cocinados lentamente hasta que quedan tiernos y ligeramente dorados.

A continuación, se incorpora una pequeña cantidad de harina, que ayudará a espesar la salsa, junto con pimentón dulce, uno de los ingredientes que aporta ese característico color rojizo y un sabor suave muy reconocible.

El siguiente paso consiste en añadir el caldo reservado de las almejas y un poco de perejil fresco. En apenas unos minutos la salsa adquiere una textura sedosa y concentra todos los aromas del mar.

Solo queda incorporar nuevamente las almejas, tapar la sartén durante un minuto y servir inmediatamente para disfrutar de toda su jugosidad.

Almejas a la marinera

Según la cocinera, alcanzar la excelencia con este plato es mucho más sencillo de lo que se puede pensar, siempre y cuando se conozca la técnica, además de unos cuantos secretitos que ella misma cuenta.

Ingredientes Ingredientes almejas a la marinera Medio kilo de almejas

Agua fría y un poco de sal

1 hoja de laurel

75 ml de vino blanco (opcional, puedes usar caldo o agua)

2 cucharadas de aceite de oliva

3 dientes de ajo picados

1 cebolla dulce picada

Media cucharada de harina de trigo

Media cucharadita de pimentón dulce

Perejil (al gusto) Paso 1 Deja las almejas en remojo con agua fría y un poco de sal durante una hora para que suelten la posible arena, a menos que uses almejas congeladas, en cuyo caso puedes saltar este paso. Paso 2 Pon las almejas en una sartén caliente a fuego medio-alto y añade la hoja de laurel junto con el vino blanco. Paso 3 Tras un par de minutos, cuando el alcohol se evapore y las almejas se abran, apaga el fuego, retíralas y ponles una tapadera para evitar que se sequen. Paso 4 Cuela el caldo que ha soltado y resérvalo en otro recipiente. Paso 5 Para comenzar la salsa marinera, calienta las dos cucharadas de aceite en una sartén a fuego medio-alto. Paso 6 Añade los dientes de ajo y la cebolla dulce picados, moviendo con frecuencia a medida que se sofríen. Paso 7 Tras unos minutos, baja el fuego a medio e incorpora un poco de sal, la harina de trigo y el pimentón dulce, removiendo la mezcla frecuentemente durante un par de minutos. Paso 8 Agrega a la sartén el caldo de las almejas que reservaste y un poco de perejil. Paso 9 Mezcla todo muy bien, prueba la salsa para asegurarte de que está bien condimentada y añade las almejas. Paso 10 Tapa la sartén y déjalas calentar durante un minuto antes de retirarlas, listas para servir.

El resultado es un plato que resume a la perfección la cocina mediterránea: producto de calidad, pocos ingredientes y una elaboración sencilla que deja todo el protagonismo al sabor del mar.