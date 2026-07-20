Montse, experta financiera: "Cuidado con ser propietarios al 50 %, podría costaros miles de euros"

En España, comprar una vivienda en pareja es la opción más habitual. Según el último estudio de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), cerca del 74 % de quienes adquieren una casa lo hacen junto a su pareja.

Esto significa que más de siete de cada diez compradores afrontan conjuntamente esta inversión. Las comunidades donde esta práctica es más frecuente son Extremadura (83,3 %), Andalucía (79,7 %), Castilla-La Mancha (79,5 %) y Murcia (79,3 %).

Sin embargo, compartir la compra de una vivienda también implica prestar atención a determinados aspectos legales y fiscales. Y es que, no basta con elegir el inmueble o firmar la hipoteca, la forma en la que se reparte dicha propiedad también puede tener consecuencias si no refleja las aportaciones reales de cada comprador.

Precisamente sobre este asunto alerta la experta en finanzas Montse Cespedosa en uno de sus vídeos, donde lanza un aviso dirigido a quienes vayan a comprar una casa en pareja: "Si compras en pareja ten en cuenta esto porque te voy a evitar un futuro marrón con Hacienda".

Según explica, uno de los errores más habituales consiste en no hacer coincidir el porcentaje de propiedad y el préstamo hipotecario con el dinero que realmente aporta cada miembro de la pareja. "Si compráis dos, tanto la compraventa como la hipoteca deben coincidir con el porcentaje aportado por cada uno", señala.

Y añade un ejemplo muy concreto: "Si uno de los dos aporta más dinero, se debe equilibrar al porcentaje de compra, como por ejemplo un 60-40 % o un 70-30 %".

Si esto no se hace así, Hacienda puede interpretar esa diferencia como una donación no declarada y exigir el pago de los impuestos correspondientes. "Si no, Hacienda podría entender que es una donación encubierta y venirte una buena complementaria", concluye.

Qué es donación encubierta

La advertencia de Montse Cespedosa tiene una explicación. Y es que, cuando el reparto de la vivienda no coincide con el dinero que realmente aporta cada comprador, Hacienda puede entender que existe una donación encubierta.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando uno de los dos aporta más dinero para comprar la vivienda, pero ambos figuran como propietarios al 50 %, sin que esa diferencia quede reflejada en la escritura.

En estos casos, la Agencia Tributaria puede considerar que una parte de ese dinero se ha entregado como una donación no declarada. Lo más habitual es que el problema no aparezca al firmar la compra, sino tiempo después.

Puede salir a la luz durante una revisión fiscal, tras una separación o incluso cuando fallece uno de los propietarios y se revisa toda la documentación.

Si Hacienda concluye que realmente existió esa donación, puede reclamar el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. A ello se pueden sumar intereses de demora e, incluso, una sanción.

Todo ello puede traducirse en un coste de varios miles de euros que, según explica la experta, puede evitarse si la compraventa y la hipoteca reflejan correctamente el porcentaje que aporta cada uno desde el principio.