El restaurante madrileño donde Samantha Vallejo-Nágera es una clienta habitual: "Me he enamorado de su pollo guisado"

Madrid cuenta con miles de restaurantes, pero solo unos pocos consiguen hacerse un hueco entre las recomendaciones de algunos de los cocineros más reconocidos del país. Uno de ellos es Rootina, un establecimiento del barrio de Salamanca que ha conquistado a Samantha Vallejo-Nágera por una propuesta basada en producto fresco y recetas pensadas para el día a día.

La chef y jurado de MasterChef compartió algunos de sus restaurantes favoritos durante una conversación con el creador de contenido gastronómico Kino Jerez. Entre todos ellos destacó Rootina, donde confesó haberse enamorado de uno de los platos más populares de la carta: el pollo guisado con espinacas.

Su recomendación ha vuelto a poner el foco sobre un restaurante que apuesta por una cocina mediterránea con influencias de Oriente Próximo y una oferta pensada para quienes quieren comer bien sin gastar demasiado.

Cocina casera y menús desde 13,90 euros

La filosofía de Rootina gira en torno a la comida casera elaborada cada día con ingredientes frescos. El propio nombre del restaurante refleja esa intención de formar parte de la rutina diaria de sus clientes gracias a una propuesta equilibrada y accesible.

Su producto estrella son los bowls, disponibles desde 13,90 euros. Cada uno permite elegir un plato principal y dos acompañamientos entre distintas elaboraciones preparadas diariamente.

Rootina, restaurante de cocina mediterránea casera en el barrio de Salamanca. E.E.

Entre las opciones principales figuran el pollo asado con salsa tahini, el pollo guisado con espinacas que tanto gusta a Samantha Vallejo-Nágera, las albóndigas vegetales o, por un pequeño suplemento, el salmón y la ternera con chimichurri.

Como acompañamiento se pueden escoger recetas como tabulé, falafel, verduras asadas o salmorejo de manzana, una combinación que permite crear un menú diferente en cada visita.

El restaurante también abre desde primera hora con una carta de desayunos que incluye tostadas, yogures, bollería y propuestas como hummus de remolacha con queso feta y huevo poché.

Además, cuenta con un programa de fidelización que ofrece descuentos desde el primer pedido y diferentes recompensas para quienes acuden con frecuencia.

Otros imprescindibles de Samantha Vallejo-Nágera

Durante la misma conversación, la chef aprovechó para recomendar otros establecimientos que suele visitar cuando sale a comer por Madrid.

Uno de ellos es Royal Cantones, en Usera, un restaurante especializado en cocina cantonesa que definió como una auténtica "joya oculta" y que destaca por ofrecer platos tradicionales a precios muy competitivos.

También mencionó El Doble, una de las tabernas más conocidas de Chamberí y un local al que aseguró volver con frecuencia para disfrutar de su cerveza bien tirada, su salpicón y sus clásicas conservas.

Entre los restaurantes con estrella Michelin, Samantha Vallejo-Nágera señaló El Bohío, de Pepe Rodríguez, como una de sus grandes referencias gastronómicas, a pesar de encontrarse en Illescas, a apenas media hora de Madrid.

Sin embargo, cuando le preguntaron por su restaurante favorito, la chef no dudó en mencionar Los 33, el asador de inspiración uruguaya situado en la plaza de las Salesas que consiguió una estrella Michelin en 2024.

Pese a la variedad de recomendaciones, Rootina ocupa un lugar especial entre sus direcciones habituales. Una propuesta donde el producto fresco, las recetas caseras y los precios contenidos demuestran que comer bien en Madrid no siempre implica realizar un gran desembolso.