El restaurante madrileño donde Isabel Díaz Ayuso es clienta habitual: "Hacen auténtica cocina marroquí"

Isabel Díaz Ayuso suele ser sinónimo de actualidad política, pero hay ocasiones en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid deja a un lado los discursos institucionales para compartir otra de sus grandes pasiones: la gastronomía.

Y es que la presidenta madrileña ha dejado ver en más de una ocasión su interés por la gastronomía y la hostelería. De hecho, hace unos meses aprovechó su cuenta de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores, para compartir una de sus recomendaciones culinarias.

Lejos de los restaurantes de moda que copan las redes sociales, ese lugar que ha conquistado a Ayuso y que no ha dudado en recomendar, lleva décadas siendo un referente para quienes buscan descubrir los auténticos sabores del norte de África sin salir de Madrid.

Lo hacía junto a una fotografía tomada en el interior del local y junto a este mensaje: "Hacen auténtica cocina marroquí, buenísimo". Un mensaje en el que también mencionaba el restaurante elegido: Al-Mounia.

Un establecimiento que destaca tanto por su propuesta gastronómica como por una decoración que transporta al visitante directamente a Marruecos.

Mosaicos ornamentales, lámparas tradicionales y una cuidada ambientación convierten la experiencia en mucho más que una simple comida.

En la imagen compartida por la presidenta también puede apreciarse uno de los rituales más representativos de esta gastronomía: el tradicional té servido en la tetera metálica y vaso de cristal, acompañado de algunos de los platos de la casa.

Una carta repleta de clásicos marroquíes

Al indagar un poco más sobre la propuesta gastronómica de Al-Mounia nos encontramos con una carta que fusiona y recorre algunos de los platos más representativos de las tradiciones bereber, árabe y mediterránea. En ella conviven todo tipo de entrantes, hummus, ensaladas, arroces, cuscús, tajines, carnes de cordero, aves, pescados y una amplia selección de postres típicos.

Entre los ingredientes y recetas más emblemáticos destacan elaboraciones como la pastela, el mechoui, el boulfaf o la harira, además de productos tan característicos como los dátiles, la miel, la salsa harissa o la mezcla de especias ras el hanout, fundamentales en la gastronomía del país magrebí.

En cuanto al precio medio por persona, este suele situarse entre los 25 y los 41 euros, dependiendo de la elección de platos y bebidas. Para quienes buscan una experiencia más completa, el restaurante también ofrece un menú degustación por 75 euros, además de un menú ejecutivo disponible de lunes a viernes por 39 euros.

Quienes ya han pasado por sus mesas suelen destacar la calidad de la materia prima, el cuidado en la elaboración de los platos y el ambiente tranquilo que se respira en el comedor, aspectos que han contribuido a consolidar su prestigio dentro de la oferta gastronómica madrileña.

Un restaurante que se encuentra en la calle Recoletos, número 5, en el barrio de Salamanca y en el que debido a su popularidad, resulta recomendable reservar mesa con antelación.

Otros restaurantes favoritos de Ayuso

Sin embargo, este no es el único establecimiento que figura entre los favoritos de la presidenta madrileña. A lo largo de estos años también ha dejado ver su predilección por otros locales muy conocidos en la capital.

Entre ellos se encuentra Ni Subo Ni Bajo, una tapería de inspiración gallega situada en Chamberí donde suele disfrutar de una cocina tradicional y un ambiente informal.

En cambio, cuando busca propuestas más sofisticadas, otro de sus habituales es Ugo Chan, el reconocido restaurante de cocina fusión japonesa y española que ha logrado hacerse un hueco entre los mejores de Madrid gracias a su innovadora propuesta gastronómica.

Para los amantes de la carne, otra de sus direcciones de referencia es Charrúa, especializado en carnes a la brasa procedentes de distintos países y conocido por rendir homenaje al fuego como eje central de su cocina.

La lista se completa con Corral de la Morería, un espacio histórico que combina el espectáculo flamenco con una propuesta gastronómica de alta cocina y que continúa siendo uno de los lugares más emblemáticos de la capital.