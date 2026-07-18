Ya es oficial: los jóvenes de 23 a 29 años que vivan con sus padres pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa ampliando su cobertura y contempla distintos supuestos en los que los jóvenes de entre 23 y 29 años pueden solicitar esta prestación aunque residan en el domicilio de sus padres.

Eso sí, convivir con los progenitores no da derecho automáticamente a la ayuda. La Seguridad Social exige cumplir una serie de requisitos relacionados con la independencia previa, la situación económica y la unidad de convivencia.

La medida está pensada especialmente para aquellos jóvenes que, tras haberse independizado o atravesar dificultades económicas, se han visto obligados a regresar temporalmente al domicilio familiar.

En estos casos, compartir vivienda con los padres no impide necesariamente acceder al IMV, siempre que el solicitante pueda acreditar que cumple las condiciones previstas por la normativa vigente.

Actualmente, el Ingreso Mínimo Vital supera los dos millones de beneficiarios en España y se ha consolidado como una de las principales herramientas de protección para personas y familias con bajos ingresos.

Requisitos para solicitar el IMV

Los jóvenes de entre 23 y 29 años pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital aunque vivan con sus padres, pero la Seguridad Social exige que hayan vivido de forma independiente durante, al menos, los dos años anteriores a la solicitud.

Además, durante ese mismo período deberán haber residido legalmente en España y acreditar que han estado dados de alta en algún régimen de la Seguridad Social durante un mínimo de un año

Estos requisitos no se aplican en determinados supuestos excepcionales, como las personas que hayan abandonado su domicilio por procesos de separación, violencia de género u otras circunstancias previstas legalmente.

La normativa también contempla casos de especial vulnerabilidad social en los que los servicios sociales pueden acreditar que, pese a compartir vivienda con los progenitores, el solicitante no forma parte de la misma unidad de convivencia.

En el caso de las personas mayores de 30 años, la exigencia es más flexible, ya que basta con acreditar que durante el año anterior residieron en un domicilio distinto al de sus padres, tutores o acogedores.

Esta condición tampoco será exigible cuando se haya producido el fallecimiento de los progenitores.

Vulnerabilidad económica

Además de cumplir los requisitos personales, la Seguridad Social exige encontrarse en situación de vulnerabilidad económica para poder acceder al Ingreso Mínimo Vital.

En la práctica, esto significa que los ingresos del solicitante deben situarse por debajo del umbral de renta garantizada que corresponda según su situación personal y familiar.

En el caso de una persona que viva sola y no tenga menores a cargo, la prestación funciona como un complemento económico que cubre la diferencia entre sus ingresos y la renta garantizada establecida por la normativa.

Por ejemplo, una persona que perciba 500 euros mensuales por una prestación, una pensión o un salario puede seguir teniendo derecho al IMV si continúa cumpliendo el resto de requisitos.

Una de las novedades de los últimos años es que esta ayuda puede compatibilizarse con determinados ingresos laborales, de forma que encontrar un empleo no implica perder automáticamente la prestación.

Cuándo puede dejar de cobrarse

El Ingreso Mínimo Vital puede suspenderse o extinguirse cuando dejan de cumplirse las condiciones exigidas por la Ley 19/2021.

Entre las causas más habituales figuran el aumento de los ingresos por encima de los límites establecidos, los cambios en la unidad de convivencia o el incumplimiento de las obligaciones previstas por la Seguridad Social

La prestación también puede suspenderse si el beneficiario no presenta la declaración de la Renta cuando esté obligado a hacerlo o incumple los compromisos asociados a la ayuda.

Por último, el IMV podrá extinguirse de forma definitiva cuando exista fraude o falsedad en la solicitud, cuando desaparezca la situación de vulnerabilidad económica o cuando se produzca un cambio permanente que haga perder el derecho a percibir la prestación.