Ana Milán (52 años), sobre el 'bullying' que sufrió de niña: "Se quedó con parte de mi infancia y con mucha de mi confianza"

Su carácter abierto, cercano y sincero se ha forjado gracias a haber dejado de lado el odio hacia los demás y al amor propio. Más información :

La actriz y presentadora Ana Milán, acostumbrada a mostrarse cercana, irónica y sin filtros, dejó a un lado el humor para recordar los años en los que fue víctima de acoso escolar.

En una entrevista concedida al programa Buenismo Bien, de la Cadena SER narraba una experiencia que, asegura, marcó para siempre su infancia y condicionó la forma en la que aprendió a relacionarse con el mundo.

Milán, que acudió al espacio tras recibir el Premio Ondas del Podcast por La vida y tal, confesó que nunca antes había hablado públicamente de este capítulo de su vida.

Lo hizo al reflexionar sobre el odio, la violencia y la falta de empatía que observa tanto en las redes sociales como en la sociedad actual.

"Yo fui una niña que sufrió bullying de cuarto a octavo de EGB", comenzó explicando la actriz. "Lo recuerdo como algo que se quedó con parte de mi infancia y se quedó con mucha de mi confianza en la vida".

'Me quitó parte de mi infancia'

Las palabras de Ana Milán evidencian que las consecuencias del acoso escolar pueden prolongarse durante décadas. Aunque reconoce que aquella experiencia terminó proporcionándole herramientas para afrontar determinadas situaciones, admite que nunca habría querido adquirirlas de esa forma.

"Después me dio otras herramientas, pero herramientas que yo en realidad no quería para nada", aseguró durante la conversación.

Su testimonio pone el foco en una realidad que afecta a miles de niños y adolescentes y cuyas secuelas, en muchos casos, permanecen en la edad adulta.

La actriz explica que el bullying no solo dejó recuerdos dolorosos, sino que erosionó por completo la confianza con la que afrontaba la vida.

Precisamente esa vivencia es una de las razones por las que hoy reivindica la importancia de la empatía y de aceptar a quienes piensan diferente. Para Milán, aprender a convivir con opiniones distintas resulta imprescindible en una sociedad cada vez más polarizada.

Durante la entrevista defendió que es posible mantener el cariño y el respeto hacia personas con ideas opuestas. "Sé que puedo querer o tener mucho cariño a alguien que es radicalmente distinto a mí", afirmó, convencida de que el diálogo siempre enriquece más que el enfrentamiento.

Su crítica al odio

La conversación también derivó hacia el clima de agresividad que, a juicio de la actriz, domina algunas plataformas digitales, especialmente la antigua Twitter, hoy X.

Milán lanzó un contundente mensaje a quienes siguen utilizando la red social y pidió abandonar un espacio que considera cada vez más tóxico.

"De Twitter hay que irse porque hay que decirle a los demás que no vamos a participar en esa fiesta del odio", afirmó.

La intérprete considera preocupante que se haya normalizado insultar, acosar o incluso desear la muerte a otras personas desde el anonimato de internet.

"¿Qué haces como ser humano deseándole la muerte a otro? ¿Qué te pasa con que alguien no piense igual que tú?", se preguntó durante la entrevista.

El episodio que vivió

Su reflexión no nace únicamente de lo que observa en redes sociales. Ana Milán recordó un episodio especialmente duro relacionado con su hijo, cuando ambos fueron objeto de una campaña de críticas tras difundirse que el joven seguía en redes sociales a distintos partidos políticos.

La actriz explicó que aquella decisión había sido un consejo suyo para que pudiera informarse y formar su propia opinión, pero lamentó que nadie se preocupara por conocer la verdad antes de lanzar ataques.

Entre los mensajes que recibió hubo uno que todavía recuerda con especial impacto. Un usuario escribió que había entrado en la conversación esperando que fuera tendencia porque había fallecido.

Lejos de responder con insultos, Milán decidió interpelarlo directamente. "¿Tú de verdad deseas que yo esté muerta?", le preguntó.

Después de haber vivido el rechazo durante su infancia, la actriz considera que alimentar el odio solo perpetúa un problema que puede dejar heridas profundas.

Por eso insiste en abandonar los espacios donde la violencia verbal se convierte en espectáculo y reivindica una sociedad en la que el respeto vuelva a ocupar el lugar que nunca debió perder.