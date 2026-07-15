El restaurante entre marismas donde Niña Pastori es clienta habitual: "Es mucho más que comer y una experiencia única"

Niña Pastori ha recorrido escenarios de medio mundo durante más de tres décadas y acaba de estrenar su nuevo disco, Color Fania. Pero si hay algo que nunca cambia es su devoción por la gastronomía de su Cádiz natal, una tierra que, para ella, tiene pocos rivales cuando se trata de comer bien.

La cantante de San Fernando nunca ha ocultado el cariño que siente por su tierra y, siempre que tiene ocasión, presume de algunos de los sabores que más la identifican. Entre ellos, el pescado frito ocupa un lugar privilegiado, aunque también tiene muy claro cuáles son los restaurantes a los que acude cuando quiere disfrutar de una experiencia especial.

Fue durante una entrevista concedida a Guía Repsol, cuando la artista habló de algunos de sus platos imprescindibles y de los restaurantes que nunca faltan en sus recomendaciones: "Yo soy muy de pescado. Me gusta mucho la comida japonesa, pero en Cádiz recomiendo el 'pescaíto' frito porque como allí no se come en ningún sitio; el adobo y las tortillitas de camarones", confesaba.

Pero cuando le preguntan por dónde suele sentarse a la mesa para darse un homenaje, tampoco duda en señalar dos templos gastronómicos muy conocidos de la provincia: "También suelo ir al restaurante de Ángel León, al 'Aponiente'. Es una experiencia única que creo que la gente debe vivir porque es mucho más que comer", aseguraba.

Ubicado en El Puerto de Santa María, Aponiente es uno de los restaurantes más prestigiosos del mundo y el gran proyecto del chef Ángel León. El establecimiento ocupa un antiguo molino de mareas del siglo XIX situado junto al río de Guadalete, un edificio histórico que ha encontrado una nueva vida convertido en uno de los grandes referentes de la alta cocina española.

Su ubicación es uno de sus grandes atractivos. Rodeado de marismas, el restaurante integra el paisaje en la propia experiencia gastronómica, permitiendo al comensal descubrir un ecosistema único mientras disfruta de una propuesta culinaria profundamente ligada al mar.

Esa conexión con el entorno va mucho más allá del escenario. Ángel León ha impulsado la recuperación de las marismas que rodean el restaurante y ha convertido ese espacio natural en parte esencial de su proyecto, apostando por una cocina basada en la investigación y en el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.

Conocido internacionalmente como el "Chef del Mar", el cocinero lleva años investigando nuevos ingredientes procedentes del océano. Su trabajo ha permitido introducir en la gastronomía productos poco habituales y poner en valor especies marinas que tradicionalmente apenas tenían interés culinario.

Esa filosofía le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos tres Estrellas Michelin y una Estrella Verde Michelin, que premia precisamente su compromiso con la sostenibilidad y la conservación del medio marino.

El Faro de El Puerto, otro imprescindible

Aponiente no es el único restaurante gaditano que figura entre los favoritos de Niña Pastori. La artista también guarda un lugar especial para El Faro de El Puerto, otro de los grandes referentes gastronómicos de la provincia.

De hecho, cuando habló de sus preferencias culinarias, también explicó qué suele pedir cada vez que visita este histórico establecimiento. "En 'El Faro de El Puerto', en el Puerto de Santa María, suelo pedir unas tostas que llaman 'De matrimonio' porque llevan anchoa y boquerón ¡que están espectaculares! El pescaíto frito aquí está buenísimo."

Abierto desde 1988, El Faro de El Puerto ha construido su prestigio alrededor de una cocina de mercado basada en el producto local. Pescados y mariscos de la bahía, recetas tradicionales gaditanas y una cuidada selección de vinos forman parte de una propuesta que ha convertido al restaurante en un clásico para quienes visitan la provincia.

Entre sus platos más conocidos destacan las tortillitas de camarones, el atún rojo, el pescado a la sal o el tarantelo, además de un menú degustación pensado para descubrir algunos de los sabores más representativos de su cocina. Todo ello en un antiguo chalet rodeado de jardines que ofrece distintos espacios para disfrutar de la gastronomía gaditana en un ambiente tranquilo y elegante.

Ya sea disfrutando de la creatividad de Aponiente o de las recetas más tradicionales de El Faro de El Puerto, la cantante demuestra que para saborear Cádiz hacen falta buenos productos y el respeto por una cocina con identidad propia.