El fútbol también hace 'match': por qué los grandes partidos se han convertido en la nueva excusa para ligar este verano

Este verano hay una conversación que se repite en terrazas, oficinas, grupos de WhatsApp y redes sociales. No importa si uno sigue todos los partidos o solo consulta el resultado al terminar: el Mundial se ha colado en nuestro día a día y ha conseguido que un gol, un penalti o una jugada polémica formen parte de las charlas cotidianas.

La emoción tampoco termina cuando el árbitro pita el final. Los mejores momentos se comentan en TikTok, los memes llegan en cuestión de segundos a los grupos de amigos y las predicciones sobre el siguiente encuentro ocupan buena parte de las conversaciones. El partido ya no se vive únicamente delante del televisor, sino que continúa en el móvil y en cualquier reunión improvisada.

Y, casi sin darnos cuenta, ese lenguaje compartido también ha llegado al mundo de las citas. Hablar del partido, comentar un fuera de juego o proponer ver juntos el siguiente encuentro se ha convertido en una forma natural de romper el hielo. Tanto es así que Tinder ha querido analizar este fenómeno y demostrar que, cuando el fútbol mueve a la gente, también puede acercar a las personas.

El fútbol y las citas

No es una simple sensación. Desde Tinder explican que los grandes acontecimientos deportivos crean un contexto perfecto para conectar porque reúnen tres ingredientes que favorecen cualquier interacción: generan conversación, despiertan emociones compartidas y dan pie a organizar planes espontáneos.

Según datos internos de la plataforma, durante los primeros días de grandes partidos celebrados en ciudades de Estados Unidos, México y Canadá la actividad aumentó un 47 % entre usuarios internacionales y un 22 % entre visitantes nacionales.

La explicación va mucho más allá de la afición por el fútbol. Los psicólogos sociales llevan años señalando que uno de los mayores obstáculos al conocer a alguien es encontrar un tema de conversación que resulte cómodo para ambas personas.

Cuando millones de personas están pendientes del mismo acontecimiento, esa barrera prácticamente desaparece. No hace falta preparar una frase ingeniosa ni buscar un tema original: basta con preguntar por el partido de la noche anterior, comentar una decisión arbitral o aventurar quién llegará a la final.

Ese llamado "efecto conversación" reduce la presión de las primeras interacciones porque desplaza el foco desde la propia persona hacia un interés compartido.

En lugar de empezar hablando de aspectos personales, la conversación nace alrededor de algo que ambos conocen, aunque sea de forma superficial. Poco a poco, ese intercambio va evolucionando hacia otros temas con mucha más naturalidad.

Desde Tinder consideran que precisamente eso está ocurriendo este verano. La compañía recuerda que para la Generación Z el fútbol ya no sucede únicamente sobre el césped, sino que los partidos se comentan en redes sociales y acaba funcionando como la excusa perfecta para quedar con amigos o conocer a alguien nuevo.

Según citan en su estudio, casi ocho de cada diez jóvenes españoles de la Generación Z disfrutan viendo partidos completos y más de siete de cada diez utilizan alguna red social mientras los siguen, lo que convierte el fútbol en una conversación prácticamente continua.

Imagen de ilustración de una pareja viendo fútbol. iStock.

A esa facilidad para iniciar una conversación se suma otro elemento que los expertos consideran fundamental: las emociones compartidas. Los grandes eventos deportivos generan nervios, euforia, sorpresa o alegría de manera colectiva y vivir esas emociones al mismo tiempo favorece la sensación de conexión entre las personas.

Es un mecanismo similar al que se produce durante un concierto o un festival, donde compartir una experiencia intensa ayuda a crear vínculos de forma casi inmediata.

Incluso algunas investigaciones en psicología han observado que la excitación emocional provocada por acontecimientos deportivos puede influir en cómo percibimos a quienes nos rodean.

Celebrar un gol, sufrir durante una tanda de penaltis o vivir una remontada genera una descarga de endorfinas y adrenalina que muchas veces termina asociándose también con la compañía.

Esa mezcla de emoción y bienestar hace que una conversación resulte más memorable y que una primera cita se viva con mayor intensidad.

Por eso el fútbol también se ha convertido en un excelente plan para una primera cita. Frente al clásico café o la cena formal, cada vez son más quienes optan por quedar para ver un partido en una terraza, un bar o incluso en casa con amigos.

El encuentro deportivo ocupa parte de la atención, elimina silencios incómodos y ofrece temas de conversación constantes sin necesidad de forzar la situación. La cita deja de sentirse como un examen para convertirse simplemente en un plan compartido.

El diccionario de Tinder para hablar de fútbol

Tinder parte precisamente de esa idea al lanzar su Diccionario para sobrevivir al verano futbolero, una propuesta que traslada los términos más conocidos del fútbol al universo de las citas con un tono cercano y humorístico.

La intención, explican desde la compañía, es demostrar que ya no hace falta conocer al detalle la táctica o las alineaciones para participar en la conversación del verano, porque el lenguaje futbolístico ya forma parte del día a día de quienes buscan conectar con otras personas.

Así, conceptos como el VAR dejan de referirse únicamente a la revisión de una jugada para describir ese momento en el que un mensaje genera dudas y termina pasando por el "comité de amigas" antes de responder.

Imagen del diccionario de Tinder. Tinder.

El fuera de juego representa a quien se adelanta demasiado rápido en una conversación y hace planes cuando todavía no existe suficiente confianza. El falso 9 se convierte en esa persona que parece muy interesada, reacciona a las historias y deja caer indirectas, pero desaparece cuando llega el momento de concretar una cita.

La metáfora continúa con el tiki-taka, que para Tinder simboliza esas conversaciones fluidas en las que todo encaja de manera natural hasta que el partido termina siendo solo una excusa para seguir hablando.

También aparece la presión alta, que en el mundo del dating sería enviar mensajes sin descanso o exigir respuestas inmediatas, una actitud que puede terminar alejando a la otra persona.

El tiempo añadido representa esos planes que iban a durar una hora y acaban ocupando toda la noche, mientras que la prórroga habla de conversaciones que se alargan porque ninguno de los dos quiere que terminen.

El diccionario también rescata figuras como el minuto 90, ese momento inesperado en el que alguien que parecía no tener ninguna historia de amor acaba sorprendiendo con un nuevo match al final del verano, o el chupón, esa persona que monopoliza toda la conversación hablando únicamente de sí misma.

Para Vicente Balbastre, Director de Integrated Marketing & Communications para el Sur de Europa en Tinder, la explicación es sencilla. "El fútbol este verano va a estar en los grupos, en los memes, en los planes improvisados y en las primeras conversaciones. Con este diccionario queríamos traducir esos códigos desde Tinder y demostrar que, a veces, una excusa compartida es todo lo que hace falta para empezar a conectar".