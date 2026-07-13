Las cocineras españolas coinciden: "Los huevos rellenos más ricos no se hacen solo con atún, usa 2 latas de mejillones y 30 g de mayonesa"

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Los huevos rellenos son una de esas recetas que nunca faltan en las mesas españolas cuando llega el buen tiempo. Durante décadas han protagonizado comidas familiares, celebraciones y cenas de verano gracias a esa combinación imbatible de plato económico, preparación sencilla y sabor insuperable.

La versión más conocida mezcla las yemas cocidas con atún y mayonesa. Un clásico que sigue funcionando, aunque cada vez son más las cocineras que apuestan por pequeños cambios capaces de dar mucho más sabor al relleno sin complicar la receta.

Es el caso de Isabel, creadora del canal de YouTube Cocinando con Isabel, quien incorpora dos latas de mejillones en escabeche y, además, aprovecha un ingrediente que casi siempre acaba en el fregadero de la mayoría de hogares: el propio escabeche de la conserva.

El truco del escabeche

La propuesta de Isabel mantiene el atún como base, pero añade mejillones en escabeche para conseguir un relleno mucho más jugoso y con ese punto ligeramente ácido que equilibra la mayonesa.

Sin embargo, el verdadero secreto no está solo en el marisco. La cocinera aprovecha parte del líquido de la lata para ligar el relleno y potenciar el sabor sin necesidad de añadir más salsa.

"Esto es una maravilla, os lo prometo, hacedlo porque está riquísimo", asegura mientras termina de preparar la fuente. Otro detalle que recomienda es reservar algunos mejillones enteros para decorar cada huevo justo antes de servir y parte de su líquido para aliñar varios tomates troceados a modo de guarnición.

Detalles que además de hacer el plato mucho más vistoso, ayudan a aportar un bocado extra de sabor.

El truco para pelar bien los huevos duros

Antes incluso de preparar el relleno, Isabel pone especial atención a la cocción de los huevos. Y es que, según explica, aprendió el truco de su madre y consiste en añadir un puñado de sal y un chorrito de vinagre al agua de cocción.

Después, nada más terminar los diez minutos de cocción, introduce los huevos en un recipiente con agua muy fría y hielo. Ese contraste de temperatura facilita que la cáscara se desprenda con mucha más facilidad.

"Mirad qué fácil se pelan, rápido y veloz", comenta mientras retira prácticamente toda la cáscara con las manos.

También recomienda cortar los huevos a lo largo, ya que así queda una cavidad más amplia para rellenarlos y el resultado final es mucho más vistoso.

Receta de los huevos rellenos con mejillones Ingredientes de los huevos rellenos Huevos, 6 unidades

Mejillones en escabeche, 2 latas

Atún al natural, 2 latas

Mayonesa, 30 g

Escabeche de los mejillones, al gusto

Un puñado de sal

Un chorrito de vinagre

Lechuga

Tomate pera

Hierbabuena fresca, unas hojas Paso 1 Llena una cazuela con abundante agua, añade el puñado de sal y el chorrito de vinagre e incorpora los huevos. Cuando el agua rompa a hervir, cuécelos durante 10 minutos. Mientras tanto, prepara un recipiente con agua y hielo. Paso 2 Pasa los huevos directamente al agua helada para cortar la cocción. Cuando estén fríos, pélalos con cuidado y córtalos longitudinalmente por la mitad. Retira las yemas y resérvalas en un bol. Paso 3 Abre las latas de mejillones. Reserva doce piezas enteras para la decoración final y guarda también parte del escabeche. Pica el resto de los mejillones y mézclalos con las yemas desmenuzadas. Paso 4 Incorpora el atún bien escurrido y aplasta todos los ingredientes con un tenedor hasta obtener una mezcla uniforme. Paso 5 Añade la mayonesa y remueve. Después incorpora poco a poco unas cucharadas del escabeche reservado hasta conseguir un relleno más cremoso y sabroso. Paso 6 Rellena generosamente las claras con ayuda de una cuchara y colócalas sobre una fuente cubierta con lechuga picada y rodajas de tomate. Paso 7 Corona cada huevo con uno de los mejillones reservados, aliña el tomate con un poco más de escabeche y decora, si lo deseas, con unas hojas de hierbabuena. Paso 8 Guarda la fuente en la nevera durante al menos dos horas antes de servir para que los sabores se asienten y los huevos estén bien frescos.

Rosa González también apuesta por los mejillones

Isabel no es la única cocinera que incorpora este ingrediente a los huevos rellenos. De hecho, Rosa González, creadora del canal de YouTube Rosa Cocinera y Madre, también utiliza mejillones en escabeche para dar una vuelta a esta receta tan tradicional.

En su versión, además de formar parte del relleno, también reserva algunos mejillones para colocarlos sobre cada huevo justo antes de servir. Un truco sencillo que demuestra que, con una simple lata de conserva, es posible renovar uno de los entrantes más clásicos de la cocina española sin perder su esencia.