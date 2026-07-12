Portugal da una lección a España: el mejor arroz no lleva sofrito de tomate, se cocina en el propio jugo del pescado con cilantro
El arroz fuera de nuestras fronteras también cuenta con una importancia especial; sin embargo, la preparación es completamente diferente.
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En España hablar de arroz es hablar de una de las grandes señas de identidad de nuestra gastronomía. Pocas elaboraciones despiertan tanto consenso como un buen arroz, capaz de reunir a familias y amigos alrededor de la mesa durante horas, independientemente de la región en la que nos encontremos.
Sin embargo, no somos los únicos que sienten auténtica devoción por este cereal. Mientras que en buena parte del mundo el arroz se utiliza simplemente como acompañamiento, muy cerca de nuestras fronteras existe otra gran tradición arrocera que comparte protagonismo con la española, aunque sigue un camino completamente distinto.
Es el caso de Portugal, donde el arroz de pescado se prepara de una forma muy distinta a la española. Allí el protagonismo no recae en el sofrito de tomate, sino en el propio caldo de pescado y en el toque final de cilantro fresco.
Otra forma de cocinar el arroz
La cocina española y la portuguesa comparten numerosos ingredientes, técnicas e incluso recetas que han ido evolucionando de manera paralela durante siglos.
Sin embargo, cuando se trata del arroz de pescado aparecen dos formas de entender un mismo plato que, aunque parten de productos similares, ofrecen resultados completamente diferentes.
En España, especialmente en la costa mediterránea, el sofrito es casi un ritual. Antes de incorporar el arroz se dedica tiempo a cocinar lentamente el tomate, el ajo, la cebolla o el pimiento hasta conseguir una base intensa y concentrada.
Esa elaboración, que en lugares como Alicante se transforma en la conocida salmorreta con ñoras, ajo y tomate, aporta profundidad, notas tostadas y un marcado sabor umami que acaba impregnando cada grano.
Portugal, en cambio, apuesta por una idea mucho más directa. El protagonismo no recae en una base de verduras muy reducida, sino en el propio caldo obtenido del pescado o del marisco.
El objetivo no es construir capas de sabor mediante el sofrito, sino conservar toda la identidad del producto marino para que llegue al plato con la menor interferencia posible.
Por eso muchas recetas portuguesas apenas incorporan tomate o incluso prescinden completamente de él. El arroz se cocina directamente en un caldo limpio, elaborado con las espinas, las cabezas y los jugos naturales del pescado, lo que permite que cada cucharada conserve un sabor mucho más puro y reconocible.
A esa filosofía se suma otro ingrediente que marca una diferencia evidente respecto a la cocina española: el cilantro fresco. Mientras que en nuestro país el perejil, el azafrán o incluso el romero suelen ser los aromas más habituales según el tipo de arroz, en Portugal un generoso puñado de cilantro picado se añade justo antes de servir.
No se trata únicamente de un elemento decorativo, sino de un ingrediente que aporta frescura, un ligero matiz cítrico y una sensación mucho más ligera en boca.
El secreto está en dejar que el pescado sea el protagonista
Cada vez son más los cocineros que destacan el valor de esta forma de cocinar el arroz porque permite apreciar con mucha más claridad la calidad del pescado y del marisco utilizados.
Al eliminar el protagonismo del tomate caramelizado o del pimentón, ningún ingrediente compite con el sabor natural del producto principal.
En un arroz elaborado con rape, almejas o gambas frescas, cada uno de esos ingredientes mantiene mejor su personalidad. El caldo conserva notas mucho más limpias y el conjunto resulta especialmente delicado, algo que muchos aficionados a la cocina marinera consideran una de sus mayores virtudes.
El cilantro también desempeña un papel importante en esa percepción. Su aroma fresco ayuda a equilibrar la grasa natural del pescado y aporta un contraste vegetal que hace que el plato resulte menos pesado, especialmente durante los meses de verano, cuando las elaboraciones demasiado concentradas pueden resultar más contundentes.
Además, al servirse tradicionalmente con abundante caldo, el arroz mantiene durante más tiempo la textura adecuada.
El líquido sigue siendo parte del plato hasta el último momento, convirtiéndose en una prolongación del sabor marino y permitiendo disfrutar de cada cucharada sin que el arroz se reseque rápidamente.
Mientras España busca intensidad, complejidad y ese inconfundible sabor tostado que aporta el sofrito, Portugal apuesta por la pureza, la ligereza y el respeto absoluto al pescado.
Ingredientes
320 g de arroz redondo (si encuentras arroz Carolino portugués, mejor)
500 g de rape en dados
300 g de gambas o langostinos
250 g de almejas
1 cebolla grande
3 dientes de ajo
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1,5 litros de caldo de pescado o fumet
100 ml de vino blanco
1 hoja de laurel
1 cucharadita de pimentón dulce (opcional, muy poca cantidad)
Un manojo grande de cilantro fresco
Sal y pimienta al gusto
Paso 1
Lava las almejas y déjalas en agua con sal durante unos 30 minutos para que expulsen la arena. Mientras tanto, pela la cebolla y córtala en brunoise, es decir, en dados muy pequeños. Pela también los ajos y pícalos finamente.
Paso 2
Calienta el aceite de oliva en una cazuela amplia. Añade la cebolla junto con los ajos y cocina a fuego medio durante unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que la cebolla quede transparente y muy tierna. No debe llegar a dorarse ni caramelizarse, ya que la receta portuguesa busca una base muy suave.
Paso 3
Si decides utilizar pimentón, incorpóralo ahora, remueve apenas unos segundos para que no se queme y vierte inmediatamente el vino blanco. Deja que el alcohol se evapore durante dos o tres minutos.
Paso 4
Añade el caldo de pescado caliente y la hoja de laurel. Cuando empiece a hervir, incorpora el arroz y remueve una sola vez para repartirlo bien.
Paso 5
Cocina el arroz a fuego medio durante unos 12 minutos. A continuación, incorpora el rape cortado en dados y las gambas peladas.
Paso 6
Tres o cuatro minutos después añade las almejas. Cocina hasta que todas se hayan abierto y el arroz esté en su punto. Si durante la cocción ves que el caldo reduce demasiado, añade un poco más de fumet caliente. El resultado debe ser un arroz caldoso, con bastante líquido, nunca seco.
Paso 7
Prueba el caldo y rectifica de sal y pimienta si es necesario.
Paso 8
Lava el cilantro, elimina los tallos más gruesos y pícalo finamente. Justo antes de servir, incorpora un buen puñado de cilantro sobre el arroz y remueve suavemente para que el calor libere todo su aroma.
Paso 9
Sirve inmediatamente en cazuelas o platos hondos, procurando que cada ración conserve abundante caldo. La gracia de este arroz portugués está precisamente en esa textura ligera y en el intenso sabor del pescado, acompañado por el toque fresco del cilantro.