Adriana, camionera: "Cuando llego a un parking pongo las cortinas y no bajo del camión para que no vean que soy mujer"

Tras cada camión que circula por las carreteras españolas hay mucho más que kilómetros recorridos. Los transportistas afrontan jornadas largas, horarios imprevisibles y días lejos de casa, una realidad que poco tiene que ver con la imagen de libertad y la autonomía que muchas veces se asocia a esta profesión.

Un sector que, aunque sigue siendo mayoritariamente masculino, cada vez cuenta con una mayor presencia de mujeres que se ponen al volante. Según el Ministerio de Transportes y Movilidad, solo el 2 % de los conductores profesionales de camión en España son mujeres, frente al más del 43 % de mujeres con permiso de conducir.

Una de ellas es Adriana, una camionera de 57 años con más de dos décadas de experiencia. Recientemente compartía en el programa Espejo Público de Antena 3, cómo es realmente el día a día de quienes viven de la carretera como ella.

En el programa, Adriana aseguró que su profesión ha cambiado mucho en los últimos años y que la inseguridad se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los transportistas. "La inseguridad ha crecido mucho. Sabes cuándo sales de casa, pero no cuándo vas a volver", confesaba.

Uno de los principales problemas que sufre se produce precisamente en las áreas de descanso, sobre todo durante la noche. Es allí donde muchos profesionales pasan horas dentro de la cabina para cumplir con los tiempos obligatorios de descanso. Según denuncia, es precisamente en esos momentos cuando se sienten más vulnerables, ya que los delincuentes aprovechan que los conductores están descansando para actuar.

En los últimos meses se han multiplicado en redes sociales los vídeos de camioneros denunciando este tipo de robos y asaltos durante sus rutas. "Estamos vendidos, nos están robando día a día", lamenta Adriana, que explica que el gasóleo, las baterías y la mercancía son algunos de los principales objetivos de los delincuentes.

En el caso de las mujeres transportistas, la situación genera una preocupación añadida. Adriana reconoce que ha tenido que cambiar por completo sus hábitos cuando termina la jornada para intentar pasar desapercibida en los aparcamientos donde duerme.

Adriana reconoce que ha tenido que adoptar medidas para protegerse cuando termina su jornada. "Cuando llego al parking, aparco, apago las luces, echo las cortinas y no me bajo del camión para que no vean que soy mujer. Y es una pena tener que vivir así", relata.

Además, asegura que también ha sufrido episodios de acoso durante rutas internacionales y que los robos en las áreas de servicio son cada vez más frecuentes. "Me desperté sobre las dos y media porque me estaban robando. Miré por la cortina y había cuatro tíos con un coche quitándome el gasoil", cuenta.

La camionera explica que muchas áreas de descanso no cuentan con la vigilancia necesaria, lo que facilita la actuación de los delincuentes. Por ello, el sector reclama más iluminación, controles y medidas de seguridad. "Entran, se esconden y donde hay más cantidad de camiones es donde actúan. En una hora tienen que llevarse todo lo que puedan", explica Adriana.

"No duermes, eres una bomba de relojería"

Los transportistas aseguran que la inseguridad no solo provoca pérdidas económicas, sino que también afecta a su descanso. Muchos reconocen que pasan la noche en alerta por miedo a sufrir un robo o una agresión mientras descansan dentro de la cabina.

"No duermes y al día siguiente sales a la carretera tras jornadas de 15 horas conduciendo. La fatiga y el estrés se acumulan y eres una bomba de relojería", advierte Adriana, que considera que esta situación supone un riesgo tanto para los camioneros como para el resto de conductores.

La camionera también denuncia algunas de las técnicas que, según explica, emplean los delincuentes durante la noche. "Van con cloroformo y lo echan por las rejillas de ventilación de la cabina. A un amigo mío, lo dejaron dormido durante 40 horas. Te pueden matar incluso", asegura.

Un sector aún con prejuicios

Con el objetivo de mejorar las condiciones del sector, Adriana consiguió reunir más de 26.000 firmas que ha presentado en el Parlamento Europeo para reclamar medidas que refuercen esa seguridad en las áreas de descanso utilizadas por los transportistas.

Pero más allá de la falta de seguridad, la camionera también denuncia que las mujeres siguen enfrentándose a numerosos prejuicios dentro de este sector. Recuerda que, cuando llegó a España desde Rumanía, una de las primeras preguntas que le hacían en las entrevistas de trabajo era: "Me preguntaban que si mi marido tenía carnet de camión. Mi marido no lo tenía, era yo la camionera", explica.

Adriana defiende que las mujeres están plenamente preparadas para desempeñar esta profesión y lanza una reflexión sobre la realidad del sector: "Las mujeres sí estamos listas para el transporte, pero la pregunta es si el transporte está listo para nosotras", sentencia.