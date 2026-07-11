Paula Nuévalos, agricultora: "De media ganamos unos 1.500 euros al mes, pero esa no es la mayor ventaja"

Los profesionales por cuenta propia tienen que lidiar habitualmente con situaciones que son totalmente desconocidas para los asalariados, y aunque trabajar para uno mismo puede tener grandes ventajas, también implica tener que lidiar con situaciones complejas.

En este sentido, un agricultor autónomo tiene claro a la hora de asegurar que los profesionales por cuenta propia están hechos de otra pasta y preparados para soportar casi todo, pues es una forma de trabajar que obliga a reinventarse constantemente.

En la misma línea se pronuncia la joven agricultora Paula Nuévalos, más conocida en las redes sociales como @agropauli, quien a sus 27 años ha compartido en TikTok un vídeo en el que se muestra a favor del trabajo por cuenta propia en el campo.

Ventajas de ser autónomo

Paula Nuévalos explica que trabajar para uno mismo ayuda a la hora de ganar en libertad y tener un mayor potencial para el crecimiento personal y económico, destacando la escalabilidad a la que pueden acceder los autónomos.

Aunque Paula explica que "no tienes techo en lo que puedes ganar", también es realista a la hora de recordar que "tampoco en lo que puedes perder", pero su idea se basa en la existencia de un potencial ilimitado, en el que no existen límites para crecer.

Por otro lado, asegura que un autónomo desarrolla una gran resiliencia y una "salud de acero", sin olvidar la capacidad para tolerar la frustración. Además, asegura que estos valores no solo se aplican en el terreno laboral, sino en la propia vida personal.

Otra de las ventajas destacadas tiene que ver con el desarrollo de nuevas habilidades, ya que, al no tener un horario fijo establecido, un autónomo puede aprovechar su tiempo para formarse en diferentes materias.

No obstante, todo agricultor autónomo, así como otros profesionales por cuenta propia, coincide en que el beneficio más importante es disfrutar de mayor libertad, al ser dueños totalmente de su tiempo, lo que ofrece una flexibilidad total para la gestión de la vida personal y laboral.

La realidad del autónomo agrario

De media, un agricultor agrario autónomo en España gana en torno a 1.400-1.500 euros brutos mensuales, cifra que puede llegar a crecer hasta alcanzar los 26.000 euros anuales en el caso de grandes explotaciones.

No obstante, la realidad es que los ingresos dependen de una serie de factores que son muy variables, como las cosechas, los costes de producción y las ayudas de la PAC, una política que muchas veces cuestionan los agricultores, que prefieren que sus cultivos se paguen a un precio justo, sin que exista competencia desleal.

La gran mayoría de los agricultores se acoge al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), con el que pueden disfrutar de cuotas más reducidas cada mes (entre 200 y 604,80 euros), así como tipos de cotización más bajos que el régimen general.

Asimismo, aquellos profesionales por cuenta propia que son nuevos en el campo tienen la posibilidad de beneficiarse de la tarifa plana de 80 euros durante el primer año para poder dar sus primeros pasos como profesionales.

En lo que respecta al terreno fiscal, en el sector tienen algunas opciones para amortiguar el impacto de posibles imprevistos. Por ejemplo, gracias a la tributación por módulos (Estimación Objetiva) en el IRPF, se pueden pagar impuestos según indicadores fijos y no por ingresos reales, lo que ayuda a una reducción de la carga fiscal.

A ello se deben sumar las retenciones del IRPF del 2% y un régimen especial de IVA (REAGP) que compensa a los agricultores sin la necesidad de realizar declaraciones trimestrales.

A pesar de estas ayudas y beneficios que están pensados para ayudar a los agricultores, su beneficio neto también se ve afectado por el encarecimiento de costes como los fertilizantes o el gasóleo agrícola, así como por el modelo de venta.

El gran reto del campo español

Aún hay jóvenes que deciden convertirse en agricultores, pero la realidad es que la falta de relevo generacional es uno de los grandes desafíos del sector agrario español, tal y como demuestra el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Según el organismo, solo un 19,8% de los autónomos agrarios tiene menos de 40 años, además de dejar claro que los jóvenes tienen más presencia entre los trabajadores agrarios por cuenta ajena. En el Régimen General, los menores de 40 años representan el 40,1% de los afiliados.

A pesar de todo, desde el Ministerio se destaca que la situación actual del sector agrario no presenta grandes diferencias con respecto a lo que sucede en el resto de actividades económicas. Por ejemplo, en el conjunto del resto de sectores, los autónomos menores de 40 años representan el 24,3%.

El informe también deja claro que la actividad agraria prolonga más la vida laboral, al existir un mayor porcentaje de trabajadores mayores de 65 años que en otros sectores económicos.

Al hablar de comunidades autónomas, son Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Región de Murcia y Canarias las regiones que presentan mejores registros de jóvenes autónomos agrarios, con porcentajes que superan el 20%.

Todo lo contrario, sucede en las zonas del norte peninsular como Galicia y el País Vasco y en comunidades como Castilla y León o la Comunidad Valenciana, en todas ellas por debajo del 18%. De esta manera queda reflejada esa falta de relevo generacional que es un problema de presente y futuro.