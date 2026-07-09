El pueblo Patrimonio de la Humanidad que esconde una mina única en España: abasteció al mundo de mercurio durante siglos

El mercurio fue durante siglos uno de los recursos más valiosos del mundo y desempeñó un papel clave en la economía de la Monarquía Hispánica. Su uso permitió procesar grandes cantidades de plata procedente de América, sosteniendo buena parte del poder económico español entre los siglos XVI y XVIII.

La demanda de este metal líquido era tan elevada que su extracción se convirtió en una actividad de enorme interés para la Corona. El mercurio era imprescindible para separar la plata del mineral extraído en grandes explotaciones americanas como las de Potosí o Zacatecas, por lo que garantizar su suministro se convirtió en una cuestión de Estado.

Gran parte de ese mercurio salía de un pequeño municipio de Ciudad Real: Almadén. Este pueblo manchego alberga el yacimiento de mercurio más importante del mundo, hoy convertido en un parque minero declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Un viaje a la mina que cambió la historia

Almadén no es solo un pueblo de Ciudad Real; es un lugar excepcional desde el punto de vista histórico, geológico y patrimonial.

De su subsuelo se ha extraído aproximadamente un tercio de todo el mercurio utilizado por la humanidad, una cifra que da una idea de la magnitud de este enclave, considerado durante siglos uno de los yacimientos mineros más importantes del mundo.

La explotación de las minas se remonta a la Antigüedad. Los romanos ya extraían aquí el cinabrio, el mineral rojizo del que se obtiene el mercurio, principalmente para fabricar bermellón, un pigmento muy apreciado en pinturas, frescos y cosméticos.

Más tarde, durante la dominación musulmana, la actividad minera se intensificó y el lugar adquirió el nombre de Almadén, derivado del término árabe al-ma'din, que significa literalmente "la mina" o "el mineral".

La importancia estratégica del yacimiento alcanzó su punto culminante a partir del siglo XVI, cuando el descubrimiento de grandes depósitos de plata en América disparó la demanda de mercurio.

Gracias al denominado método de amalgamación, el mercurio permitía separar la plata del mineral extraído, por lo que las minas de Almadén se convirtieron en una pieza fundamental para el funcionamiento del Imperio español.

Hoy, tras el cese definitivo de la actividad extractiva en 2002, el complejo se ha transformado en el Parque Minero de Almadén, un espacio museístico que permite al visitante adentrarse en el interior de una explotación minera real y conocer de primera mano cómo era el trabajo bajo tierra.

La experiencia comienza descendiendo por el Pozo de San Teodoro, uno de los antiguos pozos de extracción, hasta alcanzar una profundidad cercana a los 50 metros.

Imagen de la plaza de toros de Almadén.

Una vez en el interior, el recorrido transcurre por galerías históricas excavadas entre los siglos XVI y XVIII, donde todavía pueden apreciarse los sistemas constructivos originales, las zonas de carga y los impresionantes filones de cinabrio incrustados en la roca.

Uno de los espacios más espectaculares del recorrido es el Baritel de San Andrés, una monumental obra de ingeniería subterránea levantada en el siglo XVIII.

Esta enorme estancia albergaba un ingenioso sistema de extracción accionado por mulas que permitía transportar el mineral desde las profundidades hasta la superficie.

El recorrido concluye con un singular viaje a bordo de auténticas vagonetas mineras que conducen a los visitantes al exterior a través de uno de los antiguos socavones de la explotación.

Patrimonio de la Humanidad gracias al legado del mercurio

La trascendencia histórica de Almadén llevó a la UNESCO a incluirlo en la Lista del Patrimonio Mundial en 2012 bajo la denominación Patrimonio del Mercurio: Almadén e Idrija, un reconocimiento compartido con la localidad eslovena de Idrija, otro de los grandes centros históricos de extracción de este metal.

La declaración no se limita únicamente a la mina, sino que reconoce un paisaje cultural mucho más amplio integrado por instalaciones industriales, edificios científicos, infraestructuras y elementos urbanos vinculados estrechamente a la actividad minera.

Además, de alguna forma, la UNESCO también quiso premiar todo el sacrificio humano que durante siglos hizo posible la explotación de estas minas.

Trabajar en las galerías suponía exponerse de forma constante a los vapores tóxicos del mercurio, lo que provocaba graves problemas de salud entre los trabajadores.

Muchos mineros desarrollaban hidrargirismo, una intoxicación crónica causada por la exposición prolongada al mercurio que provocaba temblores, trastornos neurológicos y un importante deterioro físico.

Debido a la elevada mortalidad y a las difíciles condiciones laborales, durante determinados periodos la Corona recurrió incluso a esclavos y a condenados a trabajos forzados para mantener la producción.

Sin embargo, el desarrollo minero también impulsó importantes avances científicos y sanitarios. La necesidad de atender a los trabajadores llevó a crear instituciones pioneras que convirtieron a la localidad en un referente internacional en materia de minería y salud laboral.

El patrimonio monumental de Almadén

El legado minero está presente en cada rincón del municipio y uno de sus símbolos más reconocibles es la plaza de toros de Almadén, construida a partir de 1752 y considerada única en España por su singular planta hexagonal.

Su origen resulta especialmente llamativo, ya que no nació exclusivamente como recinto taurino. La plaza fue concebida para obtener ingresos destinados al Hospital de Mineros y, al mismo tiempo, como conjunto residencial para las familias de los trabajadores. Todavía hoy pueden apreciarse las viviendas integradas en su estructura exterior.

Muy cerca se encuentra el Real Hospital de Mineros de San Rafael, levantado en el siglo XVIII y considerado el primer hospital español especializado en enfermedades profesionales.

Su construcción respondió a la necesidad de tratar a los numerosos trabajadores afectados por la intoxicación por mercurio y constituye un testimonio excepcional de la preocupación sanitaria surgida alrededor de la actividad minera.

Otro de los grandes hitos patrimoniales es la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, fundada por Carlos III en 1777. Se trata de la escuela de ingeniería más antigua de España y una de las más veteranas del mundo, un centro que contribuyó decisivamente a modernizar la minería tanto en la Península como en América.

El visitante también puede contemplar la Puerta de Carlos IV y los antiguos hornos de aludeles o de Bustamante, un sofisticado sistema metalúrgico diseñado para condensar los vapores generados durante la destilación del cinabrio y obtener así el preciado mercurio líquido.