Loli, cocinera: "La ensaladilla rusa más rica y fácil para el verano se hace con 600 g de patatas, 150 g de fuet y en 15 minutos"

0 votos

Total: 25 min

Comensales: 4

La ensaladilla rusa es uno de los platos más habituales cuando llegan las altas temperaturas. Refrescante, fácil de preparar, perfecta para dejar hecha con antelación y admite multitud de versiones más allá de la receta tradicional con atún.

Una de las propuestas más originales la ha compartido la creadora de contenido gastronómico Loli Domínguez, conocida por sus recetas sencillas y caseras en YouTube. En esta ocasión sustituye el pescado por un ingrediente muy habitual en muchas despensas españolas: el fuet. Un ingrediente con el que consigue una ensalada con un sabor intenso y una textura muy diferente.

Además, incorpora una lactonesa, una alternativa a la mayonesa clásica elaborada con leche en lugar de huevo, especialmente recomendable los meses de verano, ya que reduce el riesgo asociado al uso de huevo crudo.

¿Por qué el fuet funciona bien en la ensaladilla?

Aunque pueda parecer una combinación poco habitual, el fuet aporta un punto muy sabroso sin necesidad de añadir demasiados condimentos.

Al picarlo finamente, el embutido se reparte por toda la mezcla y su grasa se incorpora con la patata, creando una textura muy cremosa. Además, las especias propias del fuet potencian el sabor del conjunto sin necesidad de recurrir a más sal.

Para equilibrar ese toque intenso, la receta incorpora tomate fresco, pepinillos en vinagre, aceitunas rellenas de anchoa y maíz dulce, ingredientes que aportan frescura, acidez y diferentes texturas en cada bocado.

El truco clave de Loli Domínguez

Uno de los detalles que más llama la atención de esta receta no está en la ensaladilla, sino en la salsa que la acompaña. En lugar de preparar una mayonesa tradicional, Loli Domínguez opta por una lactonesa, una emulsión elaborada con leche y aceite.

La principal ventaja de esta preparación es que elimina el huevo crudo, uno de los alimentos con mayor riesgo de contaminación por Salmonella cuando no se conserva correctamente.

La técnica es prácticamente la misma que la de una mayonesa convencional: se coloca primero la leche en el vaso de la batidora, después el aceite y se emulsiona sin mover la batidora hasta que la mezcla comienza a espesar. Finalmente se añade un poco de vinagre o zumo de limón y sal al gusto.

El resultado es una salsa suave, muy cremosa y perfecta para este tipo de recetas frías.

Ingredientes de la ensaladilla de Loli Domínguez Ingredientes para la ensaladilla Patatas pequeñas, 600 g

Fuet, 250 g

Queso cheddar (mezcla de blanco y amarillo, 125 g

Tomate maduro, 1 unidad

Pepinillos en vinagre, 10 unidades

Aceitunas rellenas de anchoa, 12 unidades

Maíz dulce en conserva, 75 g

Sal al gusto. Ingredientes de la lactonesa Leche entera, 100 ml

Aceite de girasol, 200 ml

Vinagre o zumo de limón, 1 cucharadita

Sal al gusto. Paso 1 Cocemos las patatas con piel en abundante agua con sal hasta que estén tiernas. Dejamos templar, las pelamos y las chafamos con un tenedor hasta obtener un puré rústico. Paso 2 Retiramos la piel al fuet, lo cortamos en trozos y lo picamos. Lo incorporamos junto a la patata. Paso 3 Picamos el queso cheddar, el tomate previamente pelado y sin semillas, los pepinillos y las aceitunas. Añadimos también el maíz bien escurrido y mezclamos todos los ingredientes. Paso 4 Preparamos la lactonesa colocando primero la leche y después el aceite en el vaso de la batidora. Trituramos sin mover la batidora hasta que emulsione y cuando espese, terminamos de integrar el aceite moviéndola suavemente hacia arriba y abajo. Añadimos el vinagre y la sal y batimos unos segundos más. Paso 5 Incorporamos la lactonesa a la mezcla de la ensaladilla y removemos hasta que todos los ingredientes queden bien integrados. Paso 6 Tapamos con film transparente y dejamos reposar en la nevera entre una y dos horas antes de servir.

El reposo mejora el sabor

Como ocurre con muchas ensaladillas, esta receta gana mucho después de unas horas de reposo. Una vez incorporada la lactonesa, basta con cubrir el recipiente con film transparente y dejarlo en la nevera entre una y dos horas.

Durante ese tiempo, la patata termina de absorber parte de la salsa y los sabores del fuet, el queso, los encurtidos y el tomate se integran mucho mejor, dando lugar a una ensaladilla más cremosa y equilibrada.