He dormido en el hotel más pequeño de España: solo tiene 5 habitaciones y está construido sobre una roca volcánica rodeada por el Atlántico

Hay hoteles con vistas al mar y luego está el Hotel Puntagrande, en El Hierro. Aquí el océano no es un paisaje de fondo: es parte de la experiencia desde que cruzas la puerta.

El edificio está construido sobre una estrecha lengua de roca volcánica que se adentra en el Atlántico, en el municipio de La Frontera. Por eso, dormir aquí se parece más a pasar la noche sobre un barco atracado en mitad del océano que en un hotel convencional.

Durante años fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords como el hotel más pequeño del mundo. Hoy conserva otro título igual de llamativo: sigue siendo el hotel más pequeño de España.

Solo tiene cinco habitaciones. No hay pasillos interminables, grandes zonas comunes ni un continuo ir y venir de huéspedes. Todo invita a bajar el ritmo desde el primer momento.

Además, es un alojamiento exclusivo para adultos, pensado para quienes buscan desconectar por completo en uno de los rincones más salvajes de Canarias.

Casi dos siglos de historia sobre una roca

Aunque hoy es conocido por su reducido tamaño, el edificio nació mucho antes de convertirse en hotel. Su historia comienza en 1830, cuando el puerto de Las Puntas era uno de los principales puntos de conexión de El Hierro con el exterior.

En aquella época funcionaba como almacén y puesto aduanero. Entre sus muros se guardaban vinos, frutas y las famosas aguas medicinales del Pozo de la Salud antes de embarcarlas hacia otros destinos.

Un edificio con casi 200 años de historia. E.E.

Durante el siglo XX incluso llegó a contar con una grúa instalada sobre la roca para cargar mercancías directamente en los barcos que se acercaban a la costa.

Con el declive del comercio marítimo, el edificio quedó abandonado durante años hasta que Francisco Padrón lo adquirió en 1948.

Su nueva vida fue de lo más curiosa. Primero se convirtió en bar y restaurante, después fue la primera discoteca de El Hierro y, tras una profunda restauración dirigida por el arquitecto José Luis Jiménez Saavedra, abrió como hotel a finales de los años ochenta.

Poco después entró oficialmente en el Libro Guinness de los Récords como el hotel más pequeño del mundo, un reconocimiento que lo dio a conocer internacionalmente.

Un hotel que también es un pequeño museo

Lo primero que sorprende no es el tamaño, sino todo lo que esconden sus paredes. El Hotel Puntagrande fue declarado Bien de Interés Cultural y recorrer sus estancias es casi como visitar un pequeño museo dedicado al Atlántico.

Nada parece colocado al azar. Hay antiguas matrículas de barcos, brújulas, bitácoras, mapas, ojos de buey, maderas recuperadas del mar y objetos rescatados de naufragios ocurridos en las costas canarias.

Cada rincón guarda una historia del Atlántico. E.E.

Entre las piezas más llamativas se encuentra el telégrafo original del histórico vapor Viera y Clavijo, un traje de buzo del siglo XIX con escafandra de cobre o la matrícula del carguero Ángela Pando, hundido frente a Gran Canaria en 1986.

Incluso algunos muebles de las habitaciones están construidos con antiguos elementos navales, lo que hace que la historia del edificio llegue hasta el último rincón.

Dormir rodeado por el Atlántico

Pasé dos noches en una de las habitaciones con terraza y vistas al océano. La sensación al entrar fue la de estar completamente aislada del mundo, aunque el hotel está perfectamente integrado en el paisaje.

La habitación era acogedora, elegante y muy luminosa. Disponía de cama king size, minibar, baño privado, terraza exterior y una decoración sencilla donde predominan la madera y los materiales naturales.

La habitación con terraza frente al Atlántico. Cedida

Lo mejor, sin duda, era la terraza. Desde allí el Atlántico se veía y se escuchaba constantemente. Había momentos en los que daba la impresión de tener el mar justo debajo de los pies.

Cuando el oleaje aumenta, el sonido del océano llena completamente la habitación. Es imposible olvidarse de dónde estás.

Precisamente por eso el hotel ha decidido prescindir de televisores en las habitaciones. Aquí el protagonista no es una pantalla, sino el mar.

Cinco habitaciones y un trato muy personal

Parte del encanto de Puntagrande está en que todo se siente cercano. Con solo cinco habitaciones, la estancia resulta tranquila, íntima y muy diferente a la de cualquier otro alojamiento.

Desde que llegas notas ese ambiente familiar. Davide y Paula, propietarios del hotel desde 2018, se encargan de que cada huésped se sienta como en casa.

La terraza de la habitación con vistas al Atlántico. Cedida

En la habitación dejan pequeños mensajes escritos en los espejos para dar la bienvenida. Son detalles sencillos, pero consiguen transmitir el cariño con el que cuidan cada estancia.

También entregan una tablet con información del hotel, recomendaciones para descubrir El Hierro y curiosidades sobre la historia del edificio, sustituyendo gran parte del papel por un formato digital.

Un desayuno donde también se cuentan historias

El desayuno se sirve entre las nueve y las diez de la mañana. No es un gran buffet, pero sí uno de los momentos más especiales de la estancia.

Hay embutidos, distintos tipos de pan, fruta fresca, huevos preparados de varias formas, dulces, quesos y una amplia selección de aceites, muchos de ellos procedentes de pequeños productores.

Un desayuno cuidado hasta el último detalle. E.E.

Todo está presentado con muchísimo mimo. Incluso la vajilla y los elementos decorativos siguen la temática marinera del hotel. Entre los platos aparecen pequeños tiburones, barcos y otros guiños al océano que convierten el desayuno en una experiencia más.

Mientras los huéspedes desayunan, Davide suele acercarse a las mesas para contar la historia del edificio. Explica cómo pasó de ser un antiguo almacén comercial a convertirse en restaurante, discoteca y, finalmente, en el hotel más pequeño del país.

Escucharlo mientras desayunas hace que la estancia cobre todavía más sentido.

Un hotel donde la sostenibilidad no es una moda

Otro de los aspectos que más me llamó la atención fue su compromiso con el medio ambiente.

El Hotel Puntagrande eliminó hace años todos los plásticos de un solo uso y apuesta por materiales reciclables, biodegradables y de origen natural.

Productos ecológicos y sin plásticos. Cedida

El champú, el gel, el jabón, el acondicionador o la crema corporal son productos orgánicos y compostables, igual que muchos de sus envases.

También utilizan productos de limpieza ecológicos, botellas de vidrio, alimentos de kilómetro cero y sistemas de ahorro energético.

Incluso el propio edificio contribuye a reducir el consumo. Sus gruesos muros de piedra volcánica mantienen una temperatura agradable durante todo el año, por lo que no necesita aire acondicionado ni calefacción convencional.

Mucho más que el hotel más pequeño de España

El Hotel Puntagrande no es un alojamiento para quien busca piscinas infinitas, animación o grandes complejos turísticos.

Aquí el lujo consiste en otra cosa: despertarte escuchando las olas, recorrer un edificio con casi dos siglos de historia, desayunar mientras su propietario te cuenta sus anécdotas y descubrir que hasta el más mínimo detalle tiene un porqué.

Puede que ya no conserve oficialmente el récord mundial que lo hizo famoso. Pero, después de pasar dos noches allí, entendí que ese nunca fue su verdadero valor.

Lo extraordinario no es que solo tenga cinco habitaciones. Lo extraordinario es que consigue que salgas con la sensación de haber dormido en un lugar que no se parece a ningún otro.