¿Manchas de vino tinto en tu ropa blanca este San Fermín? 'La Ordenatriz' las elimina con un producto sorprendente

En verano las fiestas populares recorren pueblos y ciudades de la geografía española llenando sus calles de diversión. Una de las más famosas es San Fermín, en Pamplona, que se celebra del 2 al 7 de julio recibiendo a miles de turistas de todo el mundo.

Y tiene un 'uniforme' habitual: la gente viste de blanco impoluto y con el pañuelo rojo al cuello. Seamos realistas, mantener esa ropa limpia durante la fiesta es casi una misión imposible. Entre los bailes, la multitud y los eufóricos brindis bebidas como el vino tinto acaba tiñendo las prendas.

Cuando llegas a casa, lo más probable es que todo esté hecho un desastre. Que no cunda el pánico, ese pantalón o esa camisa no está para tirar, es recuperable. El truco lo tiene, una semana más, toda una experta en limpieza: 'La Ordenatriz', que lo desvela en su consultorio de Magas.

Un grupo de jóvenes en los Sanfermines. iStock

La solución que plantea es sorprendente, pero tiene base científica así que, pese a las reticencias iniciales que puede suscitar, hay que ponerla en práctica.

El método es sencillo: llegas a casa con la ropa manchada de vino, te la quitas... y vas a la nevera o al armario donde guardas los refrescos. Lo que necesitas es bebida de cola, al menos dos o tres botellas. Viertes el contenido en un barreño y metes las prendas.

Que queden bien cubiertas.... Seguidamente, las dejamos en remojo toda la noche para que el producto actúe. No tienes que frotar ni añadir ningún quitamanchas o similar. Simplemente, confía en el proceso.

Trascurridas esas horas, saca la ropa. Sí, está de color marrón y seguro que te da un ataque de nervios, pero nada es lo que parece. Métela en la lavadora y cuando termine el ciclo verás que ha quedado impecable, blanca de nuevo y sin restos de manchas. Pásale una plancha y listo.

¿Por qué funciona?

Parece una locura sumergir una prenda en refresco oscuro y pegajoso, pero todo tiene una explicación. Esa bebida que tanto nos gusta tomar en verano tiene un alto contenido de ácido fosfórico, que es un potente agente limpiador y descalcificador.

Cuando el vino tinto penetra en el algodón, los taninos (los pigmentos naturales que contiene) se adhieren fuertemente a las fibras de la ropa. El aditivo alimentario E-338 de la cola actúa rompiendo los enlaces químicos y disolviendo la mancha desde el interior del tejido sin dañarlo.

Además, el gas y la ligera acidez ayudan a despegar la suciedad. Al meterla luego en la lavadora, el agua y el detergente arrastran tanto los restos del vino como el color oscuro y el azúcar del propio refresco, devolviéndote tu blanco sanferminero impecable.

Tal y como explica Begoña Pérez, este truco lo conoce mucha 'gente del norte', acostumbrada a los estragos que los Sanfermines causan en su ropa año tras año.