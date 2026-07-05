¿Manchas de vino tinto en tu ropa blanca este San Fermín? 'La Ordenatriz' las elimina con un producto sorprendente
El 'uniforme' de las fiestas de Pamplona quedará impoluto utilizando refresco de cola. Así actúa.
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En verano las fiestas populares recorren pueblos y ciudades de la geografía española llenando sus calles de diversión. Una de las más famosas es San Fermín, en Pamplona, que se celebra del 2 al 7 de julio recibiendo a miles de turistas de todo el mundo.
Y tiene un 'uniforme' habitual: la gente viste de blanco impoluto y con el pañuelo rojo al cuello. Seamos realistas, mantener esa ropa limpia durante la fiesta es casi una misión imposible. Entre los bailes, la multitud y los eufóricos brindis bebidas como el vino tinto acaba tiñendo las prendas.
Cuando llegas a casa, lo más probable es que todo esté hecho un desastre. Que no cunda el pánico, ese pantalón o esa camisa no está para tirar, es recuperable. El truco lo tiene, una semana más, toda una experta en limpieza: 'La Ordenatriz', que lo desvela en su consultorio de Magas.
La solución que plantea es sorprendente, pero tiene base científica así que, pese a las reticencias iniciales que puede suscitar, hay que ponerla en práctica.
El método es sencillo: llegas a casa con la ropa manchada de vino, te la quitas... y vas a la nevera o al armario donde guardas los refrescos. Lo que necesitas es bebida de cola, al menos dos o tres botellas. Viertes el contenido en un barreño y metes las prendas.
Que queden bien cubiertas.... Seguidamente, las dejamos en remojo toda la noche para que el producto actúe. No tienes que frotar ni añadir ningún quitamanchas o similar. Simplemente, confía en el proceso.
Trascurridas esas horas, saca la ropa. Sí, está de color marrón y seguro que te da un ataque de nervios, pero nada es lo que parece. Métela en la lavadora y cuando termine el ciclo verás que ha quedado impecable, blanca de nuevo y sin restos de manchas. Pásale una plancha y listo.
¿Por qué funciona?
Parece una locura sumergir una prenda en refresco oscuro y pegajoso, pero todo tiene una explicación. Esa bebida que tanto nos gusta tomar en verano tiene un alto contenido de ácido fosfórico, que es un potente agente limpiador y descalcificador.
Cuando el vino tinto penetra en el algodón, los taninos (los pigmentos naturales que contiene) se adhieren fuertemente a las fibras de la ropa. El aditivo alimentario E-338 de la cola actúa rompiendo los enlaces químicos y disolviendo la mancha desde el interior del tejido sin dañarlo.
Además, el gas y la ligera acidez ayudan a despegar la suciedad. Al meterla luego en la lavadora, el agua y el detergente arrastran tanto los restos del vino como el color oscuro y el azúcar del propio refresco, devolviéndote tu blanco sanferminero impecable.
Tal y como explica Begoña Pérez, este truco lo conoce mucha 'gente del norte', acostumbrada a los estragos que los Sanfermines causan en su ropa año tras año.