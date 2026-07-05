Ainoa, camionera de 30 años: "Trabajar en carretera como mujer es muy difícil; no hay áreas seguras ni dónde asearte"

El sector del transporte está dominado por hombres, que son quienes tradicionalmente se han encargado de ponerse al frente de los vehículos para transportar mercancías tanto dentro del territorio nacional como a nivel internacional.

Según las estadísticas, menos de un 4% de los conductores de mercancías son mujeres, pero a pesar de ello hay algunas de ellas que han conseguido hacerse con un hueco en esta profesión, como es el caso de Ainoa Blasco, que contó su experiencia en el podcast Rutas de Éxito.

En su caso sabía lo que suponía llegar a una "profesión de hombres" porque tanto su padre como su hermano lo eran. Sin embargo, ella tuvo claro que era a lo que se quería dedicar, y en la charla hizo referencia a aquellas mujeres que empezaron en el sector hace 40 años.

"Hay pocas, pero las hay", destaca Ainoa, que es consciente de que aún hay una presencia minoritaria de mujeres camioneras. De hecho, asegura que hay situaciones en las que aún siente ese prejuicio de género, con gente que la mira sorprendida cuando la ve conduciendo un camión.

Afortunadamente, la mente de muchas personas ha cambiado y asegura que se siente apoyada por parte de sus compañeros, y que solo ha tenido que vivir "una situación en tres años donde me he sentido incómoda".

Por otro lado, ha explicado una de las mayores dificultades que se encuentra como mujer en la carretera, y es que asegura que "es muy difícil porque no hay dónde asearte".

Por qué faltan mujeres camioneras

El sector de la logística ocupa un 23,5% de mujeres, pero de ellas, al volante de los camiones, apenas hay un 3,8%, lo que muestra que existe gran falta de interés por parte del público femenino para adentrarse en este ámbito laboral.

La situación en España no es muy diferente de lo que sucede en otros países de la Unión Europea, donde el porcentaje también es muy bajo, especialmente en el caso de Italia, donde las mujeres apenas suponen un 1,6% de los conductores profesionales.

Este panorama no cambia mucho lejos del continente europeo, pero sí que se registran mejores datos. En Estados Unidos las mujeres camioneras alcanzan el 8%, mientras que en China lo hacen un 6%, encabezando ambos países los rankings internacionales.

Según el Ministerio de Transportes, fomentar la incorporación de un mayor número de mujeres al volante de los camiones pasa por la puesta en marcha de políticas de igualdad salarial, que se sumen a redes de apoyo para mujeres camioneras y programas de formación y capacitación.

Consideran que es fundamental poner en marcha medidas dirigidas a crear entornos laborales más inclusivos y seguros. De hecho, hay dos grandes demandas por parte de las mujeres camioneras.

Una de ellas tiene que ver con la inseguridad y el acoso, puesto que en muchos de los casos renuncian a este sector por la inseguridad que sienten y las situaciones de acoso que pueden encontrar en su profesión. Además, las dificultades para la conciliación familiar son otro de los grandes obstáculos para que haya mayor presencia femenina en el sector del transporte.

Por otro lado, las mujeres camioneras insisten en la importancia de que haya áreas de descanso seguras, infraestructuras y servicios de higiene adecuados, sin olvidar los programas de apoyo a la maternidad y unas jornadas flexibles que faciliten la conciliación entre su labor profesional y el ámbito familiar.

Un reto para Europa

Para la Comisión Europea la incorporación de la mujer al transporte de mercancías por carretera es una prioridad, sobre todo en un momento en el que nos encontramos con grandes dificultades por parte de las empresas para cubrir sus plantillas de conductores.

El déficit de camioneros ha hecho que sea imprescindible la puesta en marcha de medidas enfocadas a eliminar todo tipo de desigualdades de género, y para conseguirlo hay varias medidas y programas en marcha.

Entre las principales iniciativas a nivel europeo se encuentra la plataforma Women in Transport, impulsada por la Comunidad Europea desde el año 2017 y cuya principal finalidad es la de reforzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el sector del transporte de mercancías por carretera.

A ello hay que sumar que, a lo largo de la última década, la Comisión Europea ha destinado una gran parte de sus presupuestos a la promoción de áreas de descanso certificadas y seguras, con el objetivo de que los conductores y conductores profesionales puedan desarrollar su trabajo con todas las garantías de bienestar y seguridad.

De esta forma, se busca cubrir un gran problema que azota al sector del transporte, siendo muy evidente en España, donde se necesitan 30.000 conductores. Esta falta de conductores profesionales ya es visible en nuestro país, y las consecuencias se pueden hacer notar a corto plazo.

Diferentes asociaciones nacionales de transportistas advierten de que, si la tendencia continúa, la combinación de más carga por transportar y menos conductores disponibles puede derivar en rutas sin cubrir, retrasos en entregas y una fuerte presión sobre los costes del transporte.

Uno de los problemas de fondo es la edad de quienes ya están trabajando al volante de un camión, pues la edad media en Europa se sitúa cerca de los 47 años y en España la media supera los 50 años. De hecho, la mitad de los camioneros españoles tiene más de 55 años.