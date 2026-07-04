Un empresario avisa a España: "Para comprar un piso de 300.000 € cobrando 1.600 hay que trabajar 15 años sin gastar nada"

La situación actual del mercado inmobiliario hace que cada vez exista mayor dificultad para poder comprar una vivienda, un problema del que avisa el empresario Jorge Branger en su paso por el programa LaSexta Xplica.

Tras darse a conocer los últimos datos del Ministerio de Vivienda, en los que se indica que el coste del metro cuadrado ha subido un 13,9% entre los meses de enero y marzo de 2026, alcanzando los 2.315 euros, la situación no hace más que complicarse.

El precio de la vivienda ha crecido un 12,9% interanual en los tres meses del presente año según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El indicador acumula 48 trimestres consecutivos de subidas, siendo la más acusada la de la vivienda segunda mano, rompiendo todos los récords al crecer un 12,5%.

Ante este panorama, plantearse la compra de una vivienda es muy complicado, más aún si se tiene en cuenta que el salario más común en España es de unos 16.520 euros anuales. La pérdida de poder adquisitivo está claramente reflejada en el mercado de la vivienda.

En este sentido, Branger destaca que, partiendo de un salario de 1.600 euros, para comprar un piso de 300.000 euros habría que trabajar 15 años sin gastar nada.

Por otro lado, el emprendedor calcula el tiempo que tardaría una persona que cobra este salario en llegar a ganar su primer millón de euros. Si se divide el millón entre 1.600 euros, el resultado son un total de 625 meses, o lo que es lo mismo, habría que trabajar 52 años sin salir de casa ni darse ningún capricho.

Jorge Branger asegura que es algo totalmente “desorbitante”, pues una persona que comience a trabajar a los 20 años, conseguiría ganar un millón de euros a los 72 años, siempre viviendo en casa de sus padres y sin gastar nada.

Todo ello muestra la problemática actual con respecto a la situación del mercado inmobiliario y el estancamiento en los sueldos de los trabajadores, que hacen que constantemente se pierda poder adquisitivo.

El precio de la vivienda no deja de subir

Los precios de todo, incluido el de la vivienda, van a seguir subiendo en lo que resta del año, hasta el 3,6%, tal y como asegura el Banco de España a través de sus previsiones. El supervisor bancario asegura que hay un déficit de 750.000 viviendas y avisa de que la situación irá a peor.

En un contexto actual en el que los precios están tan desorbitados, existen muchos lugares en el país en los que sería necesario un sueldo de casi 1.300 euros netos para poder asumir el pago de una hipoteca.

En este sentido, la subida de los tipos de interés amenaza con encarecer aún más el acceso al crédito, un impacto que notarán tanto las empresas, con mayores costes de financiación, como las familias, que deben afrontar un contexto económico muy exigente.

Uno de los efectos más visibles para los ciudadanos se sentirá en el mercado inmobiliario, ya que el precio de la vivienda continuará al alza, con un incremento cercano al 12% en el presente año, según BBVA Research.

De cara al próximo año 2027, los expertos estiman que el precio de la vivienda seguirá subiendo, pero lo hará presumiblemente de forma más moderada, cifrándose su crecimiento en torno al 5,7%.

Aumento de la inflación

Este panorama coincidirá con un escenario de inflación elevada. Se estima que los precios crecerán en torno a un 3,8%, lo que llevará a que se produzca el que será uno de los mayores repuntes que se han registrado en los últimos 18 años, exceptuando el periodo marcado por las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania.

La combinación de viviendas más caras con un incremento en el coste de las hipotecas y una inflación persistente llevará a una situación en la que los ciudadanos tendrán cada vez más dificultades para poder acceder a una vivienda, especialmente en el caso de los jóvenes.

Ante este contexto, muchos se preguntan hasta cuándo continuará subiendo el precio de la vivienda, una cuestión a la que es complicado responder. No obstante, algunos expertos en economía apuntan a que, ante los planes estatales de vivienda y autonómicos, es posible que a mediados del próximo año se estabilicen los precios.

Dificultad para dar la entrada de una vivienda

El problema de la situación actual del mercado no tiene que ver solo con el precio final de los inmuebles, que siguen al alza, especialmente en el caso de las grandes ciudades, donde la alta demanda y escasez de oferta hace que los precios no dejen de crecer.

Y es que muchas personas no tienen tanto problema para poder pagar la cuota mensual de un préstamo, pero sí tienen un gran obstáculo a la hora de pagar la entrada, especialmente en el caso de los jóvenes, con grandes dificultades para reunir el dinero necesario para la entrada.

Esto significa que, aunque puedan afrontar el pago mensual del préstamo, cada vez necesitan de más ahorro previo para acceder a la compra de un inmueble, y es que, actualmente, con 40.000 euros ahorrados, apenas se puede pagar la entrada de la vivienda en pocas capitales de provincia.

En la mayoría de los casos se trata de ciudades de menor tamaño como Ciudad Real, Ávila, Zamora, Jaén o Cáceres, y si el ahorro disponible desciende a 30.000 euros, las posibilidades son prácticamente nulas en una capital española.