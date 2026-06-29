De Victoria Beckham a Inés García: ¿por qué las parejas de los futbolistas siguen siendo reducidas a 'las novias de'?

En la imagen, la 'influencer' Inés García, la cantante y diseñadora Victoria Beckham y la cantante Cheryl. Collage de imágenes de Gtres y Europa Press

La actual pareja de Lamine Yamal lleva ya meses sufriendo un acoso y derribo. Inés García ha pasado de ser una popular creadora de contenido en TikTok y estudiante universitaria a la 'novia de'.

En los comentarios de sus vídeos y fotos los hombres arrojan desde amenazas hasta peticiones pasando por comparaciones con ligues previos del joven. Por supuesto, aparece la clásica referencia de "cuatro letras", llamando de forma tan clara como sibilina puta a la chica.

Mientras tanto, ciertos algoritmos traen al feed de muchas publicaciones que hablan de las WAGs —Wives and Gilfriends— nació en la prensa sensacionalista británica a comienzos del siglo XXI para referirse a las parejas de los futbolistas. Ahora el concepto aplica a cualquier disciplina y se ha colado en especial en la Fórmula 1, donde ya se ha deshecho de algunos clichés.

No obstante, el amarillismo de los diarios no acuñó el acrónimo sólo con una intención descriptiva, sino que resumía una mirada muy concreta: la mujer presente en la vida de estos chicos como un mero accesorio, despersonalizándolas.

Etiquetas reduccionistas

En su momento, Victoria Beckham, con una carrera consolidada como cantante antes de ser diseñadora de éxito, únicamente era la mujer del 7 de la selección inglesa.

La cantante Cheryl, entonces pareja del futbolista Ashley Cole —que pasó por los banquillos del Arsenal y el Chelsea—, era despojada de su carrera profesional hasta llegar a la anulación. Y así una larga lista de nombres que, en concreto, se expande hasta la actualidad.

María Sánchez Ramos, periodista, profesora e investigadora en la Universidad de Sevilla y analista feminista comenta que "los medios han tratado tradicionalmente a las mujeres como objetos de valor expuestos en base a su belleza y en relación con un hombre (la mujer de…, la novia de…), máxime si se trata de personajes públicos".

La pareja formada por David y Victoria Beckham en una edición del Master Series de Tenis de Madrid cuando se seguía hablando de la creativa como 'la novia de'. Europa Press

Desde su visión, añade que "hemos sido leídas y narradas desde parámetros machistas que —conscientemente o no— nos han deshumanizado".

"Quedan reducidas a la otredad, al complemento que se exhibe como símbolo de poder y éxito social —una mujer, una casa, un coche de alta gama—. Nuestro cuerpo ha sido un territorio de conquista expuesto a los ojos del mundo", continúa.

Para fundamentar su explicación y arrojar más luz al tema señala dos titulares. El primero, de 2016, lo recoge el Observatorio del Periodismo Machista: 'Rivas, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Carolina' —en referencia a la campeona de bádminton onubense—; tuvo que ser rectificado.

El segundo es más reciente y, por lo tanto, señal de que tampoco hemos cambiado tanto en casi una década. Se publicó en 2025 y rezaba así: 'La novia de Broncano presenta una serie'.

Sánchez y la doctora Diana Fernández, de la Universidad Rey Juan Carlos, han hecho acopio de esta información en una publicación sobre lenguaje no machista que verá la luz dentro de poco bajo el sello de la editorial Bellaterra.

El exfutbolista Ashley Cole de la mano de la que fue su esposa, Cheryl, entonces conocida con el apellido Cole. IG vía @girlsaloudshitposting

María Blanco, psicóloga deportiva, habla de cómo el término de WAG arrastra multitud de estereotipos que ya no reflejan la realidad de estos perfiles necesariamente, que hoy en día es mucho más diversa.

"Muchas son profesionales con carreras consolidadas, emprendedoras, deportistas, comunicadoras o mujeres que desarrollan proyectos propios al margen de la figura pública de su pareja", apostilla.

"Sabemos que esta catalogación puede condicionar la forma en que percibimos a las personas y también la manera en que ellas mismas se sienten valoradas socialmente", apunta la terapeuta.

Tras el cliché

Seguir los pasos de un deportista profesional no es sencillo. La vida se mueve a otro ritmo y, en muchos planos, parece que el mundo les favorece. No obstante, al igual que se loa a los equipos que los sostienen, se desmerece a las mujeres que encajan con ellos. Las mismas cuyo rumbo, en parte, viene marcado por los designios del mercado de fichajes, es decir, por el mejor postor.

"Lo que más me gustaría que entendieran es que no somos un molde, nadie lo es. No todos los carpinteros son iguales, no todas las maestras son iguales, no todos los jugadores de fútbol son iguales, tampoco sus mujeres. Cada una tiene su vida y con ello sus circunstancias", comenta Laura García, esposa desde 2017 del exfutbolista Juanfran Moreno.

Sin embargo, sí que señala una serie de similitudes que, probablemente, son las que menos afloran de cara a la galería o las que menos interesan a los medios sensacionalistas: "Es más común que compartamos la misma soledad y que nos sintamos de la misma forma en situaciones parecidas que vivimos a que compartamos gustos o sueños", añade.

Además, habla del dolor que le produce que en muchas ocasiones según qué comentarios hayan venido por parte de otras chicas. Y dice que las críticas se han debido a ser mujer de jugador, pero también por dedicarse por entero a sus hijas y a su hogar por elección. Laura es educadora social.

Igualmente, enumera los miedos, inseguridades y las noches sin dormir por intentar saber si sus hijas se adaptarían bien a los cambios tras cada mudanza. Su pareja ha formado parte de equipos como el Real Betis Balompié, el Depor o el Alanyaspor, de la liga turca.

La psicóloga María Blanco coincide con ella y dice que "aunque con frecuencia su experiencia pasa más desapercibida, puede generar estrés, sensación de pérdida de identidad o dificultades para construir una red social propia".

Por otra parte, añade que en algunos casos pueden sentirse observadas o juzgadas públicamente por decisiones o situaciones sobre las que no tienen control.

"Esa exposición puede desembocar en ansiedad, necesidad de proteger la intimidad familiar o dificultades para gestionar críticas y comentarios en redes sociales", explica.

La joven Inés García en un evento el pasado 4 de junio al que fue invitada por su trabajo como 'influencer'. Gtres

"Igualmente, cuando aparecen lesiones o momentos deportivos complicados, muchas parejas asumen un papel de apoyo emocional intenso. Esto puede resultar muy enriquecedor, pero también puede generar desgaste si cuida su propio bienestar. La carrera deportiva afecta al sistema familiar en su conjunto", suma a sus declaraciones.

En relación a esto último, un futbolista profesional al que ha tenido acceso Magas afirma de forma rotunda ante la pregunta de si cree que se subestima el impacto que tienen los cambios, la presión mediática y una exposición constante en su entorno.

"Es algo que va en la profesión, pero la gente no aprecia ese sufrimiento. De ahí que sea importante también tener a esa persona que te haga ver las cosas de otra manera", detalla refiriendo ese apoyo que menciona Blanco.

Un factor clave

Esa importancia del entorno que señalan las fuentes del reportaje es un mensaje que cada vez cala también más en los propios clubes. De hecho, en la mayoría hay figuras que se encargan de esa adaptación de los deportistas y su familia o pareja a la nueva ciudad.

Magas ha hablado con uno de estos profesionales que actualmente desempeña su puesto en un club de primera división en España.

"Está demostrado que el rendimiento de un futbolista es mejor cuando se da la integración total. En este sentido, son cada vez más los clubes que disponen de staff enfocado a ayudar en esta faceta personal", cuenta.

"Justo hace un par de meses LaLiga ha impulsado el proyecto Player Care & Engagement, un rol en el que una o un grupo de personas dentro del equipo se dedican a facilitar la adaptación y el día a día del atleta, incluyendo el de sus allegados", expresa.

Igualmente, destaca cómo la performance del deportista depende de ese proceso de mimetización con las circunstancias cambiantes: "Para lo bueno, encuentras casos de jugadores que están muy por encima del nivel de los compañeros y no quieren salir del club porque su familia está contenta en la ciudad".

También señala que se da la situación contraria: "Hay perfiles con cualidades extraordinarias en los que sus familiares no se han adaptado y su rendimiento no ha sido el esperado. En mi opinión es la faceta que más influye en esto".

El futbolista antes citado se suma a las declaraciones del profesional, indicando que "para mí es fundamental el apoyo de los míos y de mi pareja, que es la que vive el día a día conmigo. Necesito ser feliz fuera del entorno para rendir en mi profesión".

El experto que desempeña su función en LaLiga destaca además que en Inglaterra algunos clubes han ido un paso más allá: "Cuentan incluso con la figura del Family Player Care, destinada exclusivamente a facilitar la integración de las familias mediante actividades y acompañamiento".

La nueva era

A pesar de que la etiqueta de WAG siga paseándose por los perfiles de Instagram y TikTok, la realidad que pretende describir se observa desde nuevos prismas.

Si hace dos décadas los tabloides británicos la popularizaron para reducir a estas mujeres a un papel secundario, hoy muchas llegan a la esfera pública con una identidad propia: son empresarias, creadoras de contenido, deportistas o profesionales con carreras consolidadas.

Eso no significa que el estigma se haya esfumado. Basta con asomarse a las redes sociales para comprobar que muchas siguen siendo juzgadas antes por con quién comparten su vida que por quiénes son.

@inesitii creo que me veía más guapa sin maquillar 🙃🫠🤌🏾💘 Lo feliz que estoy disimula un poquito el bajón q tengo pero no os asustéis ni malinterpretéis nada por diosssss 🫱🏾🫲🏽🩷 ♬ sonido original - Inés

La diferencia es que ahora también existe respuesta: miles de usuarios cuestionan esa mirada y recuerdan que detrás de cada etiqueta hay una trayectoria que también tiene un nombre propio.

Antes de que internet intentase lapidar a Inés García, la joven existía. Al igual que Cheryl lo hacía cuando surgieron los rumores de infidelidad por parte de Ashley Cole durante su matrimonio.

Victoria Adams fue cool antes de salir de forma pública con David. Cualquiera de los goles de él puede equipararse a los hits noventeros y dosmileros de ella. Y puede que sea más fácil recordar el arranque de Wannabe que sus goles.

Ninguno de estos hombres se sacó una costilla para crearlas a imagen y semejanza a pesar de que funcionen como un equipo en muchos casos. Antes ya eran, hoy seguirán siendo y mañana también, con o sin su compañía.