Los chefs vascos coinciden: "El mejor sándwich mixto no lleva jamón York; ponle 30 g de ibérico y 50 g de mozzarella"
Una salsa cremosa de hierbas y un queso fundente transforman este clásico en un bocado mucho más sabroso.
Más información: Los cocineros asturianos coinciden: "El arroz con leche más cremoso no se cuece en la leche, se cocina primero en agua"
- Total: 20 min
- Comensales: 1
El sándwich es uno de esos platos que pueden llegar a convertirse en la solución perfecta para una cena rápida y saludable, siempre y cuando se prepare con los ingredientes adecuados. Aunque es una preparación simple, se puede elevar a un bocado premium con solo seguir unos consejos básicos.
El origen del sándwich se remonta al siglo XVIII cuando nació de la mano de John Montagu, cuarto Conde de Sandwich, un aristócrata inglés que pidió a su cocinero que le preparase un trozo de carne entre dos rebanadas de pan para no levantarse de la mesa de juego.
Esta preparación le permitiría sostener la comida con una mano mientras podía jugar a las cartas con la otra, sin ensuciar sus manos ni las cartas. Este apaño que se le ocurrió fue copiado por sus compañeros y terminó por popularizarse.
A España llegó y se hizo especialmente popular a partir de los años 50, con el auge de las cafeterías en Madrid y Barcelona. De hecho, en Cataluña se le denominó como bikini haciendo referencia a una salsa de fiestas que abrió sus puertas en 1953 y se hizo famosa por sus sándwiches mixtos.
Ese fue precisamente el origen de un sándwich mixto que actualmente se consume en muchos hogares, y que se prepara con pan de molde, jamón de York, una loncha de queso fundido y un poco de mantequilla. Se prepara en la plancha y es un clásico de la merienda y el desayuno.
Aunque su elaboración original no tiene mayor complicación y todo el mundo la tiene clara, los chefs vascos coinciden a la hora de asegurar que el mejor sándwich no lleva jamón York, sino que se debe preparar con 30 gramos de ibérico y 50 gramos de mozzarella.
Las claves del sándwich
Los chefs vascos recomiendan la receta de Martín Berasategui, uno de los máximos exponentes de la cocina española, quien prepara un sándwich mixto premium en el que reemplaza el habitual jamón York por jamón ibérico cortado en lonchas muy finas.
Además, también sustituye la loncha de queso con mozzarella de búfala, un queso que encaja a la perfección con este bocadillo, al tratarse de un queso que aporta mucha cremosidad, y todo ello sin que el jamón pierda gastronomía en la preparación.
Por si esto fuera poco, el cocinero vasco opta por untar las caras interiores del pan con una vinagreta de hierbas que aporta mucha personalidad. La mantequilla es aplicada, en su caso, solo en el exterior para facilitar que se dore.
Martín Berasategui y el resto de chefs vascos expertos en sándwiches mixtos, dejan claro que esta receta necesita tiempo en la sartén, por lo que se debe preparar a fuego lento para permitir que el exterior se dore poco a poco hasta generar una capa crujiente, mientras que el interior permanezca cremoso.
Sándwich mixto de jamón ibérico y mozzarella
Para la salsa (vinagreta de hierbas)
- 70 g de aceite de oliva virgen
- 30 g de caldo de ave reducido (a partir de 3 dl)
- 1 huevo
- 1 cucharadita de mostaza
- 1 cucharada de miga de brioche remojada en leche y escurrida
- 1 cucharada de perejil picado
- 1 cucharada de alcaparras
- 1 cucharada de perifollo picado
- 1 cucharada de cebollino picado
- 1 cucharada de pepinillo picado
- 1 cucharadita de vinagre de sidra
- Sal al gusto
Para el sándwich
- 2 rebanadas de pan de molde
- 30 g de jamón ibérico
- 50 g de mozzarella de búfala
- 2 cucharadas de mantequilla pomada
- Salsa de hierbas
Paso 1
Cocer el huevo durante 3 minutos en agua con sal. Pelarlo con cuidado.
Paso 2
Colocar el huevo y la mostaza en el vaso de la batidora y triturar mientras se añade poco a poco el aceite de oliva hasta emulsionar.
Paso 3
Incorporar el caldo de ave reducido, la miga de brioche, el perifollo, el cebollino y el perejil.
Paso 4
Añadir el pepinillo, las alcaparras y el vinagre de sidra. Triturar hasta obtener una salsa cremosa y homogénea.
Paso 5
Ajustar el punto de sal y reservar.
Paso 6
Untar una capa de salsa sobre la cara interior de las dos rebanadas de pan.
Paso 7
Colocar sobre una de las rebanadas la mozzarella cortada en láminas y, encima, el jamón ibérico.
Paso 8
Cerrar el sándwich con la otra rebanada.
Paso 9
Untar mantequilla pomada en las dos caras exteriores del pan.
Paso 10
Cocinar en una sartén antiadherente a fuego lento durante unos 3 minutos por cada lado, hasta que el pan esté dorado y la mozzarella se haya fundido.
Paso 11
Servir caliente recién hecho.