Los chefs vascos coinciden: "El mejor sándwich mixto no lleva jamón York; ponle 30 g de ibérico y 50 g de mozzarella"

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El sándwich es uno de esos platos que pueden llegar a convertirse en la solución perfecta para una cena rápida y saludable, siempre y cuando se prepare con los ingredientes adecuados. Aunque es una preparación simple, se puede elevar a un bocado premium con solo seguir unos consejos básicos.

El origen del sándwich se remonta al siglo XVIII cuando nació de la mano de John Montagu, cuarto Conde de Sandwich, un aristócrata inglés que pidió a su cocinero que le preparase un trozo de carne entre dos rebanadas de pan para no levantarse de la mesa de juego.

Esta preparación le permitiría sostener la comida con una mano mientras podía jugar a las cartas con la otra, sin ensuciar sus manos ni las cartas. Este apaño que se le ocurrió fue copiado por sus compañeros y terminó por popularizarse.

A España llegó y se hizo especialmente popular a partir de los años 50, con el auge de las cafeterías en Madrid y Barcelona. De hecho, en Cataluña se le denominó como bikini haciendo referencia a una salsa de fiestas que abrió sus puertas en 1953 y se hizo famosa por sus sándwiches mixtos.

Ese fue precisamente el origen de un sándwich mixto que actualmente se consume en muchos hogares, y que se prepara con pan de molde, jamón de York, una loncha de queso fundido y un poco de mantequilla. Se prepara en la plancha y es un clásico de la merienda y el desayuno.

Aunque su elaboración original no tiene mayor complicación y todo el mundo la tiene clara, los chefs vascos coinciden a la hora de asegurar que el mejor sándwich no lleva jamón York, sino que se debe preparar con 30 gramos de ibérico y 50 gramos de mozzarella.

Las claves del sándwich

Los chefs vascos recomiendan la receta de Martín Berasategui, uno de los máximos exponentes de la cocina española, quien prepara un sándwich mixto premium en el que reemplaza el habitual jamón York por jamón ibérico cortado en lonchas muy finas.

Además, también sustituye la loncha de queso con mozzarella de búfala, un queso que encaja a la perfección con este bocadillo, al tratarse de un queso que aporta mucha cremosidad, y todo ello sin que el jamón pierda gastronomía en la preparación.

Por si esto fuera poco, el cocinero vasco opta por untar las caras interiores del pan con una vinagreta de hierbas que aporta mucha personalidad. La mantequilla es aplicada, en su caso, solo en el exterior para facilitar que se dore.

Martín Berasategui y el resto de chefs vascos expertos en sándwiches mixtos, dejan claro que esta receta necesita tiempo en la sartén, por lo que se debe preparar a fuego lento para permitir que el exterior se dore poco a poco hasta generar una capa crujiente, mientras que el interior permanezca cremoso.