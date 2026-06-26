Ya es oficial: cada madrileño recibirá un 60% menos que cada catalán con el nuevo sistema de financiación pública

La Comunidad de Madrid ha logrado consolidarse como uno de los grandes motores de España en los últimos años, siendo clave en la sostenibilidad del país a muchos niveles. Sin embargo, a pesar de su aportación, su esfuerzo no se ve recompensado apropiadamente.

Esta tendencia es muy complicada de comprender para gran parte de los ciudadanos madrileños, sobre todo cuando se compara con lo que sucede en otras comunidades autónomas, en especial con Cataluña.

El agravio que se produce ha hecho que se acreciente la rivalidad que ya existe a nivel político, y que tiene su mayor representación en el sistema de financiación autonómico. Madrid, Cataluña y Baleares son las comunidades que más intervienen en la cuenta, al ser las que tienen mayor renta per cápita, pero también son las únicas aportadoras netas de fondos.

En este sentido, Madrid sigue siendo la principal fuente de financiación de España, aportando casi cuatro veces el capital que llega de Cataluña. Pese a ello, a la hora de realizar el reparto de los fondos extra del Estado, Madrid recibe menos de la mitad que Cataluña.

Este sistema aporta a las comunidades de menor renta una serie de recursos adicionales por valor de casi 24.000 millones de euros. De esta cifra, cerca de 13.000 millones de euros proceden del Gobierno y de las comunidades anteriormente citadas.

En el último año computado, 2023, la aportación total ascendió a 10.600 millones de euros. De esa cantidad, Madrid aportó 7.975 millones de euros, mientras que Cataluña puso 2.266 millones y Baleares, 358 millones.

Así afectará la nueva financiación

Según los cálculos de Fedea, las aportaciones a la nivelación suponen entre un 7% y un 8% de los ingresos tributarios autonómicos en Cataluña y Baleares y un 26% en el caso de Madrid. El problema es que esta situación será aún más importante en el futuro, con la llegada del nuevo pacto de financiación autonómica.

La propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica vuelve a situar a Madrid y Cataluña en el centro del debate. Según las simulaciones realizadas por Fedea, la Comunidad de Madrid sería una de las grandes perjudicadas por el nuevo reparto de recursos.

Según las simulaciones realizadas por Fedea a partir de la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda, el conjunto de comunidades de régimen común contaría con 20.975 millones de euros más en 2027. De esta forma, los recursos alcanzarían los 224.507 millones de euros, un 47% más que en 2023, último ejercicio tomado como referencia.

Según las simulaciones de Fedea, el modelo propuesto incorpora el principio de ordinalidad, por el que una comunidad no debería perder posiciones relativas en recursos por habitante tras la redistribución. En ese escenario, Cataluña recibiría 4.686 millones de euros adicionales.

Esta decisión afecta de manera directa a Madrid, que recibiría solamente 2.555 millones de euros, una cantidad muy inferior a Cataluña a pesar de cuadruplicar su aportación y ser la comunidad autónoma que más aporta en todo el país.

Como reflejan los datos oficiales, Cataluña recibirá un 410% más de financiación adicional que Castilla y León, un 185% más que Extremadura y un 167% más que Galicia. Además, los ciudadanos catalanes recibirán 580 euros por habitante.

Si se habla de términos de financiación global por habitante, Cataluña pasará a los 5.200 euros en 2027, lo que supone un 53% más. Todo ello lleva a que, según las simulaciones elaboradas por Fedea, los madrileños recibirían una financiación adicional por habitante significativamente inferior a la prevista para Cataluña.

De acuerdo con las simulaciones elaboradas por Fedea, la Comunidad de Madrid sería una de las regiones más perjudicadas por el nuevo sistema de financiación, mientras que Cataluña figuraría entre las más beneficiadas.

El nuevo modelo de financiación

A principios de año, el Ministerio de Hacienda presentó su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, un tema que estaba pendiente desde 2014, y que se trata de una evolución del modelo actual.

A pesar de las discrepancias que hay entre las regiones y que ha llevado a que Hacienda haya reactivado los contactos en las últimas semanas, sabemos cuáles son las bases y principios del nuevo modelo:

Se incluye una nueva propuesta de población ajustada que busca dar respuesta al reto demográfico de despoblación, con una clasificación más precisa de los grupos de población.

Aumento de la capacidad tributaria, que incremente la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, además de reforzar el principio de suficiencia.

Se amplía, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial mediante un nuevo mecanismo de nivelación horizontal.

Nivelación vertical a través de una aportación adicional de la Administración central con el fin de aumentar la inversión en sanidad y educación pública, así como en políticas sociales.

así como en políticas sociales. Mayor autonomía a la hora de que las comunidades autónomas puedan recibir la recaudación del IVA generado por pequeñas y medianas empresas en sus territorios.

Nuevo mecanismo complementario de financiación opcional para las comunidades autónomas.

Este modelo buscará, según el Gobierno de España, reducir las diferencias entre comunidades autónomas, de manera que ninguna región reciba menos dinero que con el anterior modelo.

Las previsiones del Gobierno pasan por conseguir que el nuevo modelo de financiación autonómica pueda entrar en vigor el próximo año 2027, aunque antes de ser aprobado se mantendrán reuniones con cada comunidad autónoma para abordar todos los detalles del sistema.