'Madrid. En vena', el recorrido artístico con el que Las Rozas Village rinde homenaje a la identidad madrileña

Madrid siempre ha estado llena de símbolos reconocibles. Los claveles de las verbenas, las rosquillas de San Isidro, los rótulos pintados a mano de los bares o los tradicionales azulejos forman parte de su paisaje cotidiano desde hace generaciones.

Son pequeños detalles que han acompañado la vida de la ciudad y que, con el paso del tiempo, han terminado por convertirse en parte de su identidad colectiva. En un momento en el que muchas urbes buscan reivindicar aquello que las hace únicas frente a la homogeneización de los espacios urbanos, la capital vuelve la mirada hacia su propio patrimonio.

Lejos de quedarse anclados en el pasado, algunos de sus símbolos más populares encuentran una nueva vida gracias a artistas, artesanos, diseñadores y proyectos culturales que los reinterpretan desde una sensibilidad contemporánea.

La tradición deja así de entenderse como un ejercicio de nostalgia para convertirse en una fuente de inspiración. El clavel adquiere una dimensión escultórica, la rosquilla se transforma en un objeto artístico y los antiguos rótulos recuperan protagonismo, demostrando que la herencia cotidiana también puede dialogar con el presente sin perder su esencia.

En este contexto nace Madrid. En vena, la nueva propuesta de Las Rozas Village, que reúne algunos de los iconos más reconocibles de la ciudad en un recorrido artístico y sensorial donde tradición, diseño y artesanía conviven para ofrecer una nueva mirada.

Tradición como tendencia

La revalorización de los oficios y del patrimonio local ha ganado fuerza en los últimos años. Frente a la uniformidad de las grandes urbes, cada vez son más los proyectos que reinterpretan elementos cotidianos para convertirlos en protagonistas de nuevas propuestas creativas.

Madrid no es ajena a este fenómeno. Sus fiestas populares, sus comercios históricos, la cerámica de sus calles o la identidad de sus bares forman parte de un imaginario colectivo que continúa inspirando a artistas y creadores.

Los claveles protagonizan la identidad visual de 'Madrid. En vena'. Cedida

Más que reproducir estos símbolos, la tendencia consiste en reinterpretarlos, otorgándoles nuevos significados sin perder el vínculo con la historia de la ciudad.

Símbolos definiendo Madrid

Entre todos los elementos, pocos resultan tan reconocibles como el clavel. Presente en las verbenas, los trajes tradicionales y las celebraciones populares, esta flor se ha convertido con el tiempo en uno de los grandes emblemas de la capital.

Hoy inspira nuevas propuestas creativas que la reinterpretan desde el diseño y el arte.

El clavel de abanicos da la bienvenida al recorrido 'Madrid. En vena'. Cedida

Algo similar ocurre con las rosquillas de San Isidro. Ya sean listas o tontas, representan una de las propuestas gastronómicas más características de Madrid.

La identidad madrileña también se construye alrededor de sus bares de barrio, sus rótulos pintados a mano, los tradicionales azulejos y el ritual del aperitivo. Elementos cotidianos que han trascendido su función original para convertirse en referencias culturales capaces de inspirar nuevas formas de creación.

Un recorrido artístico

Con el objetivo de poner en valor este patrimonio cotidiano, Madrid. En vena propone un recorrido por algunos de los iconos más representativos de la capital a través de instalaciones artísticas distribuidas por el espacio de Las Rozas Village.

Entre las intervenciones destacan El Clavel de Abanicos o ¿Dónde está La Lista?, creada junto al obrador Madreamiga, que rinde homenaje a las tradicionales rosquillas de San Isidro.

Los símbolos madrileños cobran una nueva vida a través del arte y la artesanía. Cedida

A estas propuestas se suma La Banderilla, desarrollada con Bombas, Lagartos y Cohetes de Vallekas, que convierte uno de los aperitivos más populares de la capital española en una pieza artística inspirada en la cultura del aperitivo.

El recorrido se completa con Las Vistillas del Village, inspirada en la identidad visual de los bares madrileños, y El Azulejo, dedicado a la histórica tradición cerámica de la familia Ruiz de Luna.

Además, Madrid. En vena propone una reflexión sobre la capacidad de la tradición para seguir evolucionando y conectar con nuevas generaciones sin perder el vínculo con la historia de la ciudad.

Madrid cambia constantemente, pero nunca deja de reconocerse a sí misma. Sus flores, sus recetas, sus calles y sus bares siguen inspirando nuevas expresiones creativas, demostrando que la tradición no pertenece solo al pasado, sino que también puede formar parte del futuro.