Los chefs españoles coinciden: "Los berberechos en lata no mejoran con limón, sino mezclados en su jugo con cilantro y ajo"

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La lata de berberechos es una de esas conservas que nunca faltan en muchas despensas de España. Protagonista habitual del aperitivo o del vermú, también se ha convertido en un ingrediente muy versátil con el que preparar desde ensaladas hasta pintxos o recetas más elaboradas en apenas unos minutos.

Durante años el limón ha sido el acompañamiento por excelencia de los berberechos en conserva. Sin embargo, cada vez son más los chefs que defienden dejarlo de lado y sacar partido al propio jugo de la lata para potenciar su sabor.

Esto es justo lo que propone Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3 y chef del restaurante Raíces, con una estrella Michelin. El cocinero compartía recientemente, en Más Vale Tarde, una forma muy sencilla de transformar unos berberechos en conserva en un ceviche exprés, fresco y lleno de sabor utilizando ingredientes que casi todos tenemos en casa.

El truco de aprovechar el jugo

La idea de Maldonado parte de una base muy sencilla. En lugar de escurrir los berberechos y aliñarlos directamente, utiliza el líquido de la conserva como punto de partida para preparar una salsa rápida.

A ese caldo le añade zumo de lima, cilantro fresco, ajo en polvo, comino y sal. También incorpora cebolla morada en juliana fina y, si se quiere un toque picante, un poco de pasta de ají amarillo.

La clave está en convertir el propio jugo de la lata en un aliño con más profundidad. Así los berberechos no quedan tapados por el limón, sino envueltos en una mezcla fresca, aromática y ligeramente especiada.

Después, los sólidos se mezclan con los berberechos y se dejan reposar en frío para que cojan sabor. Justo antes de servir, se recupera parte del caldo aderezado y se termina con frutos secos para aportar un punto crujiente.

Ingredientes para los berberechos en lata Ingredientes para los berberechos en lata Berberechos en lata al natural, 1 lata grande

Zumo de lima, 2 o 3 cucharadas

Cilantro fresco picado, 1 cucharada

Ajo en polvo, 1/2 cucharada

Comino, 1/2 cucharada

Sal al gusto

Cebolla morada, 1/2 unidad

Pasta de ají amarillo, 1/2 cucharadita (opcional)

Frutos secos al gusto (pistachos, nueces, avellanas o almendras) Paso 1 Abre la lata de berberechos y separa el caldo de la conserva. Reserva los berberechos escurridos en un bol. Paso 2 Mezcla el jugo de la lata con el zumo de lima, el cilantro picado, el ajo en polvo, el comino y una pizca de sal. Paso 3 Corta la cebolla morada en juliana muy fina y añádela al aliño. Si quieres un punto picante, incorpora también la pasta de ají amarillo. Paso 4 Remueve bien la mezcla y añade parte de esos sólidos sobre los berberechos. Tapa el bol y deja reposar en la nevera unos minutos para que se integren los sabores. Paso 5 Antes de servir, incorpora el caldo aliñado reservado y termina con frutos secos picados por encima. Así se mantiene el contraste crujiente hasta el último momento.

El toque de José Andrés

Carlos Maldonado no es el único chef que propone salir del clásico toque con limón. El chef asturiano José Andrés también ha defendido una forma distinta de servir los berberechos en conserva.

En su caso, apuesta por combinarlos con mandarina, ralladura de limón y aceite de oliva virgen extra. Una mezcla más suave, aromática y con un punto dulce que también ayuda a realzar el sabor del marisco sin cubrirlo. Así lo explicaba hace un tiempo en su programa de RTVE, Vamos a cocinar con José Andrés.

Dos maneras diferentes de darle una vuelta a una simple lata de berberechos y demostrar que, con unos pocos ingredientes, un aperitivo de toda la vida puede saber completamente distinto.