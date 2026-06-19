Una exposición inmersiva en Madrid y un tardeo en un viñedo en La Rioja, entre los planes de Magas

El viernes vuelve a marcar el inicio del ansiado paréntesis semanal, ese momento exacto en el que las obligaciones laborales quedan en un segundo plano y se enciende el interruptor del descanso y el ocio.

Las opciones pasan por descubrir nuevas e impactantes propuestas culturales, saborear una gastronomía que invita a compartir alrededor de una barra, brindar bajo los últimos rayos de sol en una terraza o perderse en la energía colectiva de la música en directo.

Son tan variadas como los gustos de quienes deciden vivirlas, y la agenda de ocio está preparada para ofrecer la inspiración necesaria para exprimir al máximo cada hora del fin de semana.

Una exposición innovadora

La exposición, por dentro. Cedida

Llega a Madrid Museum of Senses, una propuesta inmersiva que invita a visitantes de todas las edades a convertirse en protagonistas de un recorrido que combina entretenimiento, aprendizaje, ciencia y emoción.

Este proyecto busca alejarse del concepto de museo tradicional con un claro objetivo: desafiar y estimular los sentidos para demostrar cómo la percepción humana puede llegar a ser totalmente subjetiva y cuestionar la realidad.

Ubicado a escasos metros de la Puerta del Sol, el espacio cuenta con más de 1.000 metros cuadrados que albergan 30 instalaciones interactivas distribuidas en varias zonas temáticas.

Entre sus desafíos sensoriales más destacados se encuentran una sala donde el agua parece desafiar las leyes de la física, un túnel giratorio que pone a prueba el equilibrio y un laberinto infinito de espejos.

¿Dónde? C. de la Virgen de los Peligros, 5 (Centro) 28013 Madrid.

Tapas del mar

Plato de gambas clásicas. Cedida

El restaurante Gamberro rinde homenaje a una forma de tapear más libre, canalla y desenfadada.

Su principal misión es democratizar el marisco, sacándolo de las mesas de las grandes celebraciones formales para llevarlo directamente a la cultura de barra, al aperitivo improvisado y al copeo largo sin protocolos.

Como bien adelanta su propio nombre, la gran protagonista de la casa es la gamba, que se ofrece en casi todas las versiones imaginables: rojas, blancas, cocidas, a la plancha, fritas, al ajillo, a la gabardina o integradas en su ya famosa ensaladilla 'gamb-erra'.

Además de los grandes clásicos marineros, destacan creaciones originales de la casa como el chatka roll, el saam de colitas de langostino en tempura, el brioche de tartar de atún o los huevos fritos con pulpo al ajillo.

¿Dónde? Plaza de Olavide, 25 (Chamberí) 28010 Madrid.

Tardeo y copas

Bodegas Beronia prepara un verano ideal para disfrutar del paisaje riojano. Todos los sábados hasta octubre, de 13:00 a 18:00 horas, ofrece propuestas diferentes que combinan tardeo entre viñedos, música en directo, picoteo y sus propios caldos.

La experiencia gastronómica se puede completar en el Txoko —el espacio culinario de la bodega— con un menú de raíces tradicionales.

Los platos comienzan con unos espárragos con crema de anchoa y una tortilla de bacalao, seguidos de un chuletón de vaca a la brasa como principal y una tarta de queso horneada como broche dulce; todo ello maridado a la perfección con los vinos de la casa.

Para quienes prefieran ir más allá del terraceo, la bodega también organiza visitas guiadas para conocer el proceso de elaboración, desde el viñedo hasta la copa, terminando siempre con una degustación.

¿Dónde? Carretera de Ollauri a Nájera, Km.1.8, 26220 Ollauri, La Rioja.

Un orgullo especial

Una pareja entrando al Hotel Palace. Cedida

The Palace, a Luxury Collection Hotel, en Madrid, prepara un paquete de superlujo para vivir el Madrid Orgullo 2026 de forma totalmente vip. Se trata de una estancia única de dos noches en la suite más icónica, exclusiva y lujosa: la Real.

La experiencia está cuidada al detalle e incluye traslados privados desde y hacia el aeropuerto, bienvenida con champán y servicio de mayordomo personalizado.

Además, los huéspedes podrán disfrutar de los desayunos bajo la famosa cúpula de cristal centenaria —incluyendo un recovery breakfast el domingo para reponer fuerzas— y de una cena privada para seis personas cocinada por el chef del hotel dentro de la propia suite.

El broche de oro lo ponen sus dos plazas en una de las carrozas del desfile oficial, junto con el acceso privilegiado a los diferentes escenarios del Orgullo.

¿Dónde? Pl. de las Cortes, 7 (Centro) 28014 Madrid

Dos muestras con historia

'Inmigrante'. Rubí, Barcelona, 1982. © Archivo Anna Turbau / Fundación Photographic Social Vision

La Fundación Photographic Social Vision celebra su 25º aniversario inaugurando en Barcelona dos exposiciones indispensables para rescatar y difundir el legado de dos autores clave de nuestra fotografía.

La primera es la de Anna Turbau, llamada En veu pròpia, que se puede visitar en el Palau Robert. Esta exhibición rinde homenaje a una de las pioneras del fotoperiodismo catalán, fallecida hace poco más de un año.

Además de sus icónicas imágenes de la Galicia de la Transición, la muestra revela fotografías inéditas de la Cataluña de los años 70 y 80, retratando la cárcel de mujeres Wad Ras, las comunidades gitanas de Ripollet o la primera Diada postfranquista.

La segunda es de Joaquín Tusquets de Cabirol: La forma elocuente, acogida por el Centro de Fotografía KBr Fundación Mapfre.

El objetivo de este proyecto es rescatar del olvido a un fotógrafo amateur, cuya obra permaneció fuera de la historia oficial durante más de medio siglo.

En ella se expone un extraordinario testimonio técnico y expresivo de la Cataluña de posguerra, capturando la vida cotidiana de Barcelona, su litoral y el entorno rural.

¿Dónde? Pg. de Gràcia, 107 (Eixample) 08008 Barcelona.

Av. del Litoral, 30 (Sant Martí) 08005 Barcelona.

Una bebida con estilo

Stand de Aperol en un festival. Cedida

Bajo el lema 'Las mejores vibes', Aperol Spritz consolida su presencia y conexión con la música en directo, asociando su icónica bebida al momento del aperitivo, el terraceo y el tardeo veraniego con amigos.

Esta campaña busca convertir a la marca en el acompañante y ritual imprescindible de los planes al aire libre y los encuentros sociales de la temporada estival en España.

Para lograrlo, despliega activaciones especiales en los principales festivales del país. En Madrid, tendrá un papel protagonista en el Mad Cool, Noches del Botánico y el festival Jardín de las Delicias.

Asimismo, en la Comunidad Valenciana ha reforzado su vinculación con citas clave de la región como el SanSan Festival y Mar de Jávea. Su presencia en Andalucía tampoco se queda atrás, ya que este año aterriza en el Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Por último, en Cataluña, tras su reciente paso por el Primavera Sound, la marca estará presente en mercados de referencia como el Palo Market Fest y La Santa Market.