Vero Gómez, cocinera: "Las lentejas más ricas no se hacen con chorizo, usa 200 g de calamares y 40 g de jamón"

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Las lentejas son un pilar fundamental de la gastronomía española, siendo la segunda legumbre más consumida en el país, solo superadas por los garbanzos. A pesar de que no es una receta compleja, cada cocinero puede darle su propio toque.

Eso es lo que precisamente ha hecho Vero Gómez, cocinera finalista de la décima edición de MasterChef, que a través de su cuenta de Instagram (@verogomez) ha recreado una receta del chef Paco Pérez, pero dándole su propio toque.

La cocinera asegura que las lentejas más ricas no se hacen con chorizo, sino que en su lugar se deben usar 200 gramos de calamares y 40 gramos de jamón, dos ingredientes sencillos, pero que pueden marcar la diferencia al disfrutar de estas legumbres.

En este caso lo hace preparando unas deliciosas lentejas con calamares, que la propia cocinera explica que son sus preferidas, alabando así la receta de un referente de la gastronomía española como Paco Pérez.

Es por ello por lo que recomienda prepararlas en grandes cantidades para así congelarlas y tenerlas siempre a mano para cuando más apetezca disfrutar de este plato reconfortante.

Receta de lentejas con calamares 700 ml de caldo de verduras

200 g de calamares o chipirones

100 g de cebolla tierna cortada en pluma

80 g de lentejas verdes o pardinas

70 ml de vino blanco

40 g de jamón ibérico

40 g de pimiento verde italiano cortado en juliana

14 g de ajo tierno cortado en rodajas

Aceite de oliva

Sal en escamas al gusto Paso 1 Calienta un chorrito de aceite de oliva en una olla y marca los calamares a fuego fuerte hasta que se doren ligeramente. Retira y reserva. Paso 2 En la misma olla sofríe el ajo tierno, la cebolla y el pimiento verde a fuego medio hasta que las verduras estén bien pochadas. Paso 3 Añade el jamón ibérico y cocina durante unos 30 segundos. Paso 4 Incorpora las lentejas y rehógalas unos minutos junto con el sofrito. Paso 5 Vierte el vino blanco y deja que reduzca hasta que se evapore el alcohol. Paso 6 Agrega el caldo de verduras caliente, lleva a ebullición, tapa la olla y cocina a fuego suave durante aproximadamente una hora, hasta que las lentejas estén tiernas. Paso 7 Incorpora de nuevo los calamares y cocina todo junto durante 3 o 4 minutos más. Paso 8 Rectifica de sal, deja reposar unos minutos y sirve caliente.

Trucos para preparar las lentejas con calamares

Una vez visto paso a paso cómo preparar unas deliciosas lentejas con calamares, que pueden solucionarte cualquier comida de forma sencilla, especialmente si las has preparado con anterioridad y las tienes congeladas, conviene conocer cuáles son algunos de los mejores trucos para obtener el resultado perfecto.

Para empezar, es muy importante prestar atención a la preparación para que las lentejas no se queden secas, añadiendo más caldo o agua en el caso de que sea necesario. Si este es tu caso, ten en cuenta que no debe ser agua fría ni caliente, sino templada.

En el caso de que se vaya a preparar la receta con lentejas cocidas de bote, habrá que dejar el calamar cocer en el caldo durante unos 10-15 minutos, hasta que esté tierno, y añadir las lentejas debidamente escurridas.

Es importante saber en todo momento cómo de cocinadas están las lentejas, y por ello es importante probar que se han cocido al gusto de cada uno antes de parar el fuego. También existe la posibilidad de usar anillas de calamar ya preparadas si lo prefieres.

Continuando con los pequeños trucos que pueden simplificar su preparación o conseguir un buen resultado en la receta, tenemos que mencionar la importancia de dejar que repose este plato de cuchara, ya que le va perfecto para disfrutar de todo su sabor.

Aunque coge sabor una vez pasadas dos horas, si lo dejas de un día para otro, el sabor será aún mejor, por lo que, si puedes planificar su preparación con suficiente antelación, es buena idea hacerlo teniendo este punto en cuenta.

Por último, recordar que hay cocineros que optan por añadir guisantes al guiso, algo que no hace Vero Gómez en su preparación, pero que encaja muy bien con el plato. Si decides hacerlo, se debe añadir 10 minutos antes de terminar la cocción.